Карпаты хотят пригласить двух топ-менеджеров из клубов УПЛ

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» рассматривают на должность спортивного директора Виталия Лисицкого, а генеральным директором в клубе хотели бы видеть Игоря Дедышина.

41-летний Лисицкий с июля 2017 года работает спортдиректором «Колоса».

46-летний Дедышин с июля 2019 года – гендиректор «Руха». Ранее он занимал аналогичную должность в «Карпатах» Петра Дыминского (2009-2015) и «Вересе» (2016-2017).

«Трансферы» специалистов возможны как зимой, так и по окончании сезона. В настоящее время во львовском клубе нет ни спортивного, ни генерального директора.

«Карпаты» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. В 18 матчах команда Мирона Маркевича набрала 45 очков.

Ранее стало известно о сложностях зелено-белых с выездом на тренировочные сборы в Испанию. Сейчас этот вопрос решается.