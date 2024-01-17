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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 17:49 |
1119
0

Карпаты хотят пригласить двух топ-менеджеров из клубов УПЛ

«Зелено-белые» стараются усилиться не только футболистами

17 января 2024, 17:49 |
1119
0
Карпаты хотят пригласить двух топ-менеджеров из клубов УПЛ
ФК Рух. Игорь Дедышин

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» рассматривают на должность спортивного директора Виталия Лисицкого, а генеральным директором в клубе хотели бы видеть Игоря Дедышина.

41-летний Лисицкий с июля 2017 года работает спортдиректором «Колоса».

46-летний Дедышин с июля 2019 года – гендиректор «Руха». Ранее он занимал аналогичную должность в «Карпатах» Петра Дыминского (2009-2015) и «Вересе» (2016-2017).

«Трансферы» специалистов возможны как зимой, так и по окончании сезона. В настоящее время во львовском клубе нет ни спортивного, ни генерального директора.

«Карпаты» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. В 18 матчах команда Мирона Маркевича набрала 45 очков.

Ранее стало известно о сложностях зелено-белых с выездом на тренировочные сборы в Испанию. Сейчас этот вопрос решается.

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Карпаты Львов Игорь Дедышин Виталий Лисицкий Рух Львов Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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