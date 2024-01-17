Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?

Клуб Первой лиги «Карпаты» не получил разрешение на выезд в Испанию на учебно-тренировочный сбор.

Сообщается, что получить такое разрешение от Министерства молодежи и спорта могут только команды, выступающие в элитных дивизионах игровых видов спорта.

Судя по всему, в клубе допускали такую возможность, поточу что тренер Мирон Маркевич, комментируя планы на подготовку, ранее несколько раз оговаривался, мол, поедем в Испанию, если будет все в порядке на границе.

Официально львовский клуб эту информацию пока не подтвердил.

«Карпаты» уверенно лидируют в Первой лиге и ставят задачу выйти в УПЛ по итогам сезона.