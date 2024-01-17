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  4. Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 16:29 |
1882
2

Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?

Команда не играет в элитном дивизионе

17 января 2024, 16:29 |
1882
2
Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?
ФК Карпаты

Клуб Первой лиги «Карпаты» не получил разрешение на выезд в Испанию на учебно-тренировочный сбор.

Сообщается, что получить такое разрешение от Министерства молодежи и спорта могут только команды, выступающие в элитных дивизионах игровых видов спорта.

Судя по всему, в клубе допускали такую возможность, поточу что тренер Мирон Маркевич, комментируя планы на подготовку, ранее несколько раз оговаривался, мол, поедем в Испанию, если будет все в порядке на границе.

Официально львовский клуб эту информацию пока не подтвердил.

«Карпаты» уверенно лидируют в Первой лиге и ставят задачу выйти в УПЛ по итогам сезона.

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Карпаты Львов Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы
Источник Трибуна
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Yulian Beshley
Полісся можна Карпатам нє , справедливо
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0
turist86
За довідками у ТЦК - кроком руш
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-2
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