Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Украину в самом престижном европейском турнире представлял донецкий «Шахтер»

  • 19.02.2020 08:50
  • 50629 просмотров
  • 2 комментария
Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты
© УЕФА
Во вторник, 17-го сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В нем участвуют 32 клуба, разделенные на восемь групп по четыре команды.
 
Украину в этом турнире представлял донецкий «Шахтер», который в группе С боролся за выход в плей-офф турнира с английским «Манчестер Сити», итальянской «Аталантой» и хорватским «Динамо Загреб».
 
Групповой этап
 
Первые два места из каждой группы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, которые заняли третьи позиции в своих квартетах, отправились в 1/16 финала Лиги Европы, а последние места завершили еврокубковую кампанию.
 
Группа А
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Франция Пари-Сен-Жермен 6 5 1 0 +15 (17 - 2) 16
2 Испания Реал Мадрид 6 3 2 1 +6 (14 - 8) 11
3 Бельгия Брюгге 6 0 3 3 -8 (4 - 12) 3
4 Турция Галатасарай 6 0 2 4 -13 (1 - 14) 2
 
1 тур
 
18.09 - 19:55 - Брюгге – Галатасарай – 0:0
18.09 - 22:00 - (анонс. трансляцияПари-Сен-Жермен – Реал Мадрид – 3:0
 
2 тур
 
1.10 - 19:55 - Реал Мадрид – Брюгге – 2:2
1.10 - 22:00 - Галатасарай – Пари-Сен-Жермен – 0:1
 
3 тур
 
22.10 - 22:00 - Брюгге – Пари-Сен-Жермен – 0:5
22.10 - 22:00 - Галатасарай – Реал Мадрид – 0:1
 
4 тур
 
6.11 - 22:00 - Реал Мадрид – Галатасарай – 6:0
6.11 - 22:00 - Пари-Сен-Жермен – Брюгге – 1:0
 
5 тур
 
26.11 - 19:55 - Галатасарай – Брюгге – 1:1
26.11 - 22:00 - (анонс) Реал Мадрид – Пари-Сен-Жермен – 2:2
 
6 тур
 
11.12 - 22:00 - Пари-Сен-Жермен – Галатасарай – 5:0
11.12 - 22:00 - (анонс) Брюгге – Реал Мадрид – 1:3
 
Группа В
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Германия Бавария 6 6 0 0 +19 (24 - 5) 18
2 Англия Тоттенхэм 6 3 1 2 +4 (18 - 14) 10
3 Греция Олимпиакос 6 1 1 4 -6 (8 - 14) 4
4 Сербия Црвена Звезда 6 0 1 5 -17 (3 - 20) 3
 
1 тур
 
18.09 - 19:55 - (анонс) Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2
18.09 - 22:00 - Бавария – Црвена Звезда – 3:0
 
2 тур
 
1.10 - 22:00 - (анонс) Тоттенхэм – Бавария – 2:7
1.10 - 22:00 - Црвена Звезда – Олимпиакос – 3:1
 
3 тур
 
22.10 - 22:00 - Тоттенхэм – Црвена Звезда – 5:0
22.10 - 22:00 - Олимпиакос – Бавария – 2:3
 
4 тур
 
6.11 - 19:55 - Бавария – Олимпиакос – 2:0
6.11 - 22:00 - Црвена Звезда – Тоттенхэм – 0:4
 
5 тур
 
26.11 - 22:00 - Тоттенхэм – Олимпиакос – 4:2
26.11 - 22:00 - Црвена Звезда – Бавария – 0:6
 
6 тур
 
11.12 - 22:00 - (анонсБавария – Тоттенхэм – 3:1
11.12 - 22:00 - Олимпиакос – Црвена Звезда – 1:0
 
Группа С
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Англия Манчестер Сити 6 4 2 0 +12 (16 - 4) 14
2 Италия Аталанта 6 2 1 3 -4 (8 - 12) 7
3 Украина Шахтер 6 1 3 2 -5 (8 - 13) 6
4 Хорватия Динамо Загреб 6 1 2 3 -3 (10 - 13) 5
 
1 тур
 
18.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Шахтер – Манчестер Сити – 0:3
18.09 - 22:00 - Динамо Загреб – Аталанта – 4:0
 
2 тур
 
1.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Аталанта – Шахтер – 1:2
1.10 - 22:00 - Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0
 
3 тур
 
22.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Шахтер – Динамо Загреб – 2:2
22.10 - 22:00 - (анонс. трансляцияМанчестер Сити – Аталанта – 5:1
 
4 тур
 
6.11 - 22:00 - (анонс) Аталанта – Манчестер Сити – 1:1
6.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Динамо Загреб – Шахтер – 3:3
 
5 тур
 
26.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Манчестер Сити – Шахтер – 1:1
26.11 - 22:00 - Аталанта – Динамо Загреб – 2:0
 
6 тур
 
11.12 - 19:55 - Динамо Загреб – Манчестер Сити – 1:4
11.12 - 19:55 - (анонс. трансляция) Шахтер – Аталанта – 0:3
 
Группа D
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Италия Ювентус 6 5 1 0 +8 (12 - 4) 16
2 Испания Атлетико Мадрид 6 3 1 2 +3 (8 - 5) 10
3 Германия Байер 6 2 0 4 -4 (5 - 9) 6
4 Россия Локомотив 6 1 0 5 -7 (4 - 11) 3
 
1 тур
 
18.09 - 22:00 - Байер – Локомотив – 1:2
18.09 - 22:00 - (анонс) Атлетико Мадрид – Ювентус – 2:2
 
2 тур
 
1.10 - 22:00 - Локомотив – Атлетико Мадрид – 0:2
1.10 - 22:00 - (трансляцияЮвентус – Байер – 3:0
 
3 тур
 
22.10 - 19:55 - Атлетико Мадрид – Байер – 1:0
22.10 - 22:00 - Ювентус – Локомотив – 2:1
 
4 тур
 
6.11 - 19:55 - Локомотив – Ювентус – 1:2
6.11 - 22:00 - Байер – Атлетико Мадрид – 2:1
 
5 тур
 
26.11 - 19:55 - Локомотив – Байер – 0:2
26.11 - 22:00 - (анонсЮвентус – Атлетико Мадрид – 1:0
 
6 тур
 
11.12 - 22:00 - (анонсАтлетико Мадрид – Локомотив – 2:0
11.12 - 22:00 - Байер – Ювентус – 0:2
 
Группа Е
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Англия Ливерпуль 6 4 1 1 +5 (13 - 8) 13
2 Италия Наполи 6 3 3 0 +7 (11 - 4) 12
3 Австрия Зальцбург 6 2 1 3 +3 (16 - 13) 7
4 Бельгия Генк 6 0 1 5 -15 (5 - 20) 1
 
1 тур
 
17.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Наполи – Ливерпуль – 2:0
17.09 - 22:00 - Зальцбург – Генк – 6:2
 
2 тур
 
2.10 - 19:55 - (трансляция) Генк – Наполи – 0:0
2.10 - 22:00 - Ливерпуль – Зальцбург – 4:3
 
3 тур
 
23.10 - 22:00 - Зальцбург – Наполи – 2:3
23.10 - 22:00 - Генк – Ливерпуль – 1:4
 
4 тур
 
5.11 - 22:00 - Наполи – Зальцбург – 1:1
5.11 - 22:00 - (анонсЛиверпуль – Генк – 2:1
 
5 тур
 
27.11 - 22:00 - (трансляция) Ливерпуль – Наполи – 1:1
27.11 - 22:00 - Генк – Зальцбург – 1:4
 
6 тур
 
10.12 - 19:55 - Зальцбург – Ливерпуль – 0:2
10.12 - 19:55 - Наполи – Генк – 4:0
 
Группа F
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Испания Барселона 6 4 2 0 +5 (9 - 4) 14
2 Германия Боруссия Дортмунд 6 3 1 2 0 (8 - 8) 10
3 Италия Интер 6 2 1 3 +1 (10 - 9) 7
4 Чехия Славия 6 0 2 4 -6 (4 - 10) 2
 
1 тур
 
17.09 - 19:55 - Интер – Славия – 1:1
17.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Боруссия Дортмунд – Барселона – 0:0
 
2 тур
 
2.10 - 19:55 - Славия – Боруссия Дортмунд – 0:2
2.10 - 22:00 - (анонс) Барселона – Интер – 2:1
 
3 тур
 
23.10 - 22:00 - (анонс) Интер – Боруссия Дортмунд – 2:0
23.10 - 22:00 - Славия – Барселона – 1:2
 
4 тур
 
5.11 - 19:55 - (анонс) Барселона – Славия – 0:0
5.11 - 22:00 - (анонс. трансляцияБоруссия Дортмунд – Интер – 3:2
 
5 тур
 
27.11 - 22:00 - Барселона – Боруссия Дортмунд 3:1
27.11 - 22:00 - Славия – Интер – 1:3
 
6 тур
 
10.12 - 22:00 - (анонс. трансляция) Интер – Барселона – 1:2
10.12 - 22:00 - Боруссия Дортмунд – Славия – 2:1
 
Группа G
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Германия РБ Лейпциг 6 3 2 1 +2 (10 - 8) 11
2 Франция Лион 6 2 2 2 +1 (9 - 8) 8
3 Португалия Бенфика 6 2 1 3 -1 (10 - 11) 7
4 Россия Зенит 6 2 1 3 -2 (7 - 9) 7
 
1 тур
 
17.09 - 19:55 - Лион – Зенит – 1:1
17.09 - 22:00 - Бенфика – РБ Лейпциг – 1:2
 
2 тур
 
2.10 - 22:00 - Зенит – Бенфика – 3:1
2.10 - 22:00 - РБ Лейпциг – Лион – 0:2
 
3 тур
 
23.10 - 19:55 - РБ Лейпциг – Зенит – 2:1
23.10 - 22:00 - Бенфика – Лион – 2:1
 
4 тур
 
5.11 - 19:55 - Зенит – РБ Лейпциг – 0:2
5.11 - 22:00 - Лион – Бенфика – 3:1
 
5 тур
 
27.11 - 19:55 - Зенит – Лион – 2:0
27.11 - 22:00 - РБ Лейпциг – Бенфика – 2:2
 
6 тур
 
10.12 - 22:00 - Бенфика – Зенит – 3:0
10.12 - 22:00 - Лион – РБ Лейпциг – 2:2
 
Группа H
 
М Команда И В Н П РГ (З - П) О
1 Испания Валенсия 6 3 2 1 +2 (9 - 7) 11
2 Англия Челси 6 3 2 1 +2 (11 - 9) 11
3 Нидерланды Аякс 6 3 1 2 +6 (12 - 6) 10
4 Франция Лилль 6 0 1 5 -10 (4 - 14) 1
 
1 тур
 
17.09 - 22:00 - Челси – Валенсия – 0:1
17.09 - 22:00 - Аякс – Лилль – 3:0
 
2 тур
 
2.10 - 22:00 - Валенсия – Аякс – 0:3
2.10 - 22:00 - Лилль – Челси – 1:2
 
3 тур
 
23.10 - 19:55 - Аякс – Челси – 0:1
23.10 - 22:00 - Лилль – Валенсия – 1:1
 
4 тур
 
5.11 - 22:00 - (анонс) Челси – Аякс – 4:4
5.11 - 22:00 - Валенсия – Лилль – 4:1
 
5 тур
 
27.11 - 19:55 - Валенсия – Челси – 2:2
27.11 - 22:00 - Лилль – Аякс – 0:2
 
6 тур
 
10.12 - 22:00 - Аякс – Валенсия – 0:1
10.12 - 22:00 - Челси – Лилль – 2:1
 
Команды, вылетевшие в 1/16 финала Лиги Европы
 
Г Команда И В Н П РГ (З - П) О
А Бельгия Брюгге 6 0 3 3 -8 (4 - 12) 3
B Греция Олимпиакос 6 1 1 4 -6 (8 - 14) 4
C Украина Шахтер 6 1 3 2 -5 (8 - 13) 6
D Германия Байер 6 2 0 4 -4 (5 - 9) 6
E Австрия Зальцбург 6 2 1 3 +3 (16 - 13) 7
F Италия Интер 6 2 1 3 +1 (10 - 9) 7
G Португалия Бенфика 6 2 1 3 -1 (10 - 11) 7
H Нидерланды Аякс 6 3 1 2 -10 (4 - 14) 10
 
Плей-офф
 
1/8 финала
 
18.02 - 22:00 - Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 2:1
11.03 - 22:00 - ПСЖ – Боруссия Дортмунд
 
26.02 - 22:00 - Реал Мадрид – Манчестер Сити
17.03 - 22:00 - Манчестер Сити – Реал Мадрид
 
19.02 - 22:00 - Аталанта – Валенсия
10.03 - 22:00 - Валенсия – Аталанта
 
18.02 - 22:00 - Атлетико Мадрид – Ливерпуль – 1:0
11.03 - 22:00 - Ливерпуль – Атлетико Мадрид
 
25.02 - 22:00 - Челси – Бавария
18.03 - 22:00 - Бавария – Челси
 
26.02 - 22:00 - Лион – Ювентус
17.03 - 22:00 - Ювентус – Лион
 
19.02 - 22:00 - Тоттенхэм – РБ Лейпциг
10.03 - 22:00 - РБ Лейпциг – Тоттенхэм
 
25.02 - 22:00 - Наполи – Барселона
18.03 - 22:00 - Барселона – Наполи

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юрій Підтикан
      Юрій Підтикан, 24.10.2019 17:33
    0
    mavast, 23.10.2019 19:32
    Группа H. Пчему Челси стоит выше Валенсии? На сайте УЕФА также
    Регламент турнира
    В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
    - Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов во всех матчах;
    - Большее количество голов забитых во всех матчах;
    - Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
    Потому что в очной встречи Челси победил Аякс
    Ссылка
    mavast
    mavast, 23.10.2019 19:32
    0
    Группа H. Пчему Челси стоит выше Валенсии? На сайте УЕФА также
    Регламент турнира
    В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
    - Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов во всех матчах;
    - Большее количество голов забитых во всех матчах;
    - Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
    Ссылка
    Юрій Підтикан
      Юрій Підтикан, 24.10.2019 17:33
    0
    mavast, 23.10.2019 19:32
    Группа H. Пчему Челси стоит выше Валенсии? На сайте УЕФА также
    Регламент турнира
    В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
    - Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов во всех матчах;
    - Большее количество голов забитых во всех матчах;
    - Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
    Потому что в очной встречи Челси победил Аякс
    Ссылка
    mavast
    mavast, 23.10.2019 19:32
    0
    Группа H. Пчему Челси стоит выше Валенсии? На сайте УЕФА также
    Регламент турнира
    В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
    - Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
    - Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
    - Лучшая разница голов во всех матчах;
    - Большее количество голов забитых во всех матчах;
    - Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
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