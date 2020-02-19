Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Во вторник, 17-го сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В нем участвуют 32 клуба, разделенные на восемь групп по четыре команды.
Украину в этом турнире представлял донецкий «Шахтер», который в группе С боролся за выход в плей-офф турнира с английским «Манчестер Сити», итальянской «Аталантой» и хорватским «Динамо Загреб».
Групповой этап
Первые два места из каждой группы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, которые заняли третьи позиции в своих квартетах, отправились в 1/16 финала Лиги Европы, а последние места завершили еврокубковую кампанию.
Группа А
1 тур
18.09 - 19:55 - Брюгге – Галатасарай – 0:0
18.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Пари-Сен-Жермен – Реал Мадрид – 3:0
2 тур
1.10 - 19:55 - Реал Мадрид – Брюгге – 2:2
1.10 - 22:00 - Галатасарай – Пари-Сен-Жермен – 0:1
3 тур
22.10 - 22:00 - Брюгге – Пари-Сен-Жермен – 0:5
22.10 - 22:00 - Галатасарай – Реал Мадрид – 0:1
4 тур
6.11 - 22:00 - Реал Мадрид – Галатасарай – 6:0
6.11 - 22:00 - Пари-Сен-Жермен – Брюгге – 1:0
5 тур
26.11 - 19:55 - Галатасарай – Брюгге – 1:1
6 тур
11.12 - 22:00 - Пари-Сен-Жермен – Галатасарай – 5:0
11.12 - 22:00 - (анонс) Брюгге – Реал Мадрид – 1:3
Группа В
1 тур
18.09 - 22:00 - Бавария – Црвена Звезда – 3:0
2 тур
1.10 - 22:00 - Црвена Звезда – Олимпиакос – 3:1
3 тур
22.10 - 22:00 - Тоттенхэм – Црвена Звезда – 5:0
22.10 - 22:00 - Олимпиакос – Бавария – 2:3
4 тур
6.11 - 19:55 - Бавария – Олимпиакос – 2:0
6.11 - 22:00 - Црвена Звезда – Тоттенхэм – 0:4
5 тур
26.11 - 22:00 - Тоттенхэм – Олимпиакос – 4:2
26.11 - 22:00 - Црвена Звезда – Бавария – 0:6
6 тур
11.12 - 22:00 - Олимпиакос – Црвена Звезда – 1:0
Группа С
1 тур
18.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Шахтер – Манчестер Сити – 0:3
18.09 - 22:00 - Динамо Загреб – Аталанта – 4:0
2 тур
1.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Аталанта – Шахтер – 1:2
1.10 - 22:00 - Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0
3 тур
22.10 - 19:55 - (анонс. трансляция) Шахтер – Динамо Загреб – 2:2
22.10 - 22:00 - (анонс. трансляция) Манчестер Сити – Аталанта – 5:1
4 тур
6.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Динамо Загреб – Шахтер – 3:3
5 тур
26.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Манчестер Сити – Шахтер – 1:1
26.11 - 22:00 - Аталанта – Динамо Загреб – 2:0
6 тур
11.12 - 19:55 - Динамо Загреб – Манчестер Сити – 1:4
11.12 - 19:55 - (анонс. трансляция) Шахтер – Аталанта – 0:3
Группа D
1 тур
18.09 - 22:00 - Байер – Локомотив – 1:2
2 тур
1.10 - 22:00 - Локомотив – Атлетико Мадрид – 0:2
1.10 - 22:00 - (трансляция) Ювентус – Байер – 3:0
3 тур
22.10 - 19:55 - Атлетико Мадрид – Байер – 1:0
22.10 - 22:00 - Ювентус – Локомотив – 2:1
4 тур
6.11 - 19:55 - Локомотив – Ювентус – 1:2
6.11 - 22:00 - Байер – Атлетико Мадрид – 2:1
5 тур
26.11 - 19:55 - Локомотив – Байер – 0:2
6 тур
11.12 - 22:00 - Байер – Ювентус – 0:2
Группа Е
1 тур
17.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Наполи – Ливерпуль – 2:0
17.09 - 22:00 - Зальцбург – Генк – 6:2
2 тур
2.10 - 19:55 - (трансляция) Генк – Наполи – 0:0
2.10 - 22:00 - Ливерпуль – Зальцбург – 4:3
3 тур
23.10 - 22:00 - Зальцбург – Наполи – 2:3
23.10 - 22:00 - Генк – Ливерпуль – 1:4
4 тур
5.11 - 22:00 - Наполи – Зальцбург – 1:1
5 тур
27.11 - 22:00 - (трансляция) Ливерпуль – Наполи – 1:1
27.11 - 22:00 - Генк – Зальцбург – 1:4
6 тур
10.12 - 19:55 - Зальцбург – Ливерпуль – 0:2
10.12 - 19:55 - Наполи – Генк – 4:0
Группа F
1 тур
17.09 - 19:55 - Интер – Славия – 1:1
17.09 - 22:00 - (анонс. трансляция) Боруссия Дортмунд – Барселона – 0:0
2 тур
2.10 - 19:55 - Славия – Боруссия Дортмунд – 0:2
3 тур
23.10 - 22:00 - Славия – Барселона – 1:2
4 тур
5.11 - 22:00 - (анонс. трансляция) Боруссия Дортмунд – Интер – 3:2
5 тур
27.11 - 22:00 - Барселона – Боруссия Дортмунд – 3:1
27.11 - 22:00 - Славия – Интер – 1:3
6 тур
10.12 - 22:00 - (анонс. трансляция) Интер – Барселона – 1:2
10.12 - 22:00 - Боруссия Дортмунд – Славия – 2:1
Группа G
1 тур
17.09 - 19:55 - Лион – Зенит – 1:1
17.09 - 22:00 - Бенфика – РБ Лейпциг – 1:2
2 тур
2.10 - 22:00 - Зенит – Бенфика – 3:1
2.10 - 22:00 - РБ Лейпциг – Лион – 0:2
3 тур
23.10 - 19:55 - РБ Лейпциг – Зенит – 2:1
23.10 - 22:00 - Бенфика – Лион – 2:1
4 тур
5.11 - 19:55 - Зенит – РБ Лейпциг – 0:2
5.11 - 22:00 - Лион – Бенфика – 3:1
5 тур
27.11 - 19:55 - Зенит – Лион – 2:0
27.11 - 22:00 - РБ Лейпциг – Бенфика – 2:2
6 тур
10.12 - 22:00 - Бенфика – Зенит – 3:0
10.12 - 22:00 - Лион – РБ Лейпциг – 2:2
Группа H
1 тур
17.09 - 22:00 - Челси – Валенсия – 0:1
17.09 - 22:00 - Аякс – Лилль – 3:0
2 тур
2.10 - 22:00 - Валенсия – Аякс – 0:3
2.10 - 22:00 - Лилль – Челси – 1:2
3 тур
23.10 - 19:55 - Аякс – Челси – 0:1
23.10 - 22:00 - Лилль – Валенсия – 1:1
4 тур
5.11 - 22:00 - Валенсия – Лилль – 4:1
5 тур
27.11 - 19:55 - Валенсия – Челси – 2:2
27.11 - 22:00 - Лилль – Аякс – 0:2
6 тур
10.12 - 22:00 - Аякс – Валенсия – 0:1
10.12 - 22:00 - Челси – Лилль – 2:1
Команды, вылетевшие в 1/16 финала Лиги Европы
Плей-офф
1/8 финала
18.02 - 22:00 - Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 2:1
11.03 - 22:00 - ПСЖ – Боруссия Дортмунд
26.02 - 22:00 - Реал Мадрид – Манчестер Сити
17.03 - 22:00 - Манчестер Сити – Реал Мадрид
19.02 - 22:00 - Аталанта – Валенсия
10.03 - 22:00 - Валенсия – Аталанта
18.02 - 22:00 - Атлетико Мадрид – Ливерпуль – 1:0
11.03 - 22:00 - Ливерпуль – Атлетико Мадрид
25.02 - 22:00 - Челси – Бавария
18.03 - 22:00 - Бавария – Челси
26.02 - 22:00 - Лион – Ювентус
17.03 - 22:00 - Ювентус – Лион
19.02 - 22:00 - Тоттенхэм – РБ Лейпциг
10.03 - 22:00 - РБ Лейпциг – Тоттенхэм
25.02 - 22:00 - Наполи – Барселона
18.03 - 22:00 - Барселона – Наполи
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Источник — Sport.ua
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Регламент турнира
В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов во всех матчах;
- Большее количество голов забитых во всех матчах;
- Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
Регламент турнира
В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов во всех матчах;
- Большее количество голов забитых во всех матчах;
- Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
Регламент турнира
В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов во всех матчах;
- Большее количество голов забитых во всех матчах;
- Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
Регламент турнира
В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов во всех матчах;
- Большее количество голов забитых во всех матчах;
- Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
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