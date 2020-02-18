В среду, 19-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» примет «Валенсию».

Лига чемпионов наконец-то возвращается к давно соскучившимся фанатам. Самый престижный европейский клубный турнир перешел в стадию плей-офф, а это значит, что времени на исправление ошибок у команд практически нет.

На групповом этапе турнира «Аталанта», которая проиграла три первых матча (!), в итоге набрала 7 очков, сумев обойти донецкий «Шахтер» и пробиться в 1/8 финала. Героическая команда или безалаберный коллектив — это каждый решит для себя сам.

Можно добавить, что после 24-х сыгранных туров Серии А «Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 63-32. Да, у «Аталанты» до сих пор лучшая атака в чемпионате Италии. Лучше, чем у «Ювентуса» (46 забитых мячей), «Лацио» (55 забитых) и «Интера» (49 забитых). Ну разве эта суперзрелищная команда не достойна того, чтобы играть в плей-офф Лиги чемпионов? Достойна, вне всякого сомнения.

Конечно, мы будем ждать появления на поле 26-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Футболист нечасто появляется в стартовом составе команды из Бергамо, но свое игровое время все-таки получает. В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 28 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Вполне неплохая результативность для центрального полузащитника.

«Валенсия» заняла первое место на групповом этапе Лиги чемпионов, умудрившись опередить лондонский «Челси». Обе команды набрали по 11 очков, но испанцы оказались выше по дополнительным показателям.

В чемпионате Испании у «летучих мышей» все не так гладко. После 24-х сыгранных туров «Валенсия» занимает 7-е место в Примере, имея в активе 38 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 35-34. Более того, в двух последних поединках чемпионата Испании «Валенсия» смогла добыть всего одно очко.

В пользу «Аталанты» говорит отсутствие травмированных и дисквалифицированных игроков, тогда как у «Валенсии» есть довольно серьезные потери.

Букмекеры считают хозяев фаворитами первого матча противостояния. С ними тяжело не согласиться. На победу «Аталанты» дают примерно 1,75, на победу «Валенсии» — целых 4,6. Ничья оценивается коэффициентом 4.

Но не стоит забывать, что «Аталанта» — команда настроения. Если у хозяев не пойдет игра, испанцы вполне могут взять очки.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Голлини — Толой, Паломино, Джимшити, Хатебур, Рун, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Бангуэра.

«Валенсия»: Силлессен — Флоренци, Диакаби, Мангала, Гайя, Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер, Гомес, Гуэдеш.

Не сыграют: Гарай, Вальехо, Пиччини, Паулиста.

19 февраля, среда