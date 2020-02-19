Аталанта разгромила Валенсию, Малиновский вышел на замену

Команды начали встречу в высоком темпе, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Уже на 8-й минуте отличную голевую возможность упустил Пашалич, который в центре штрафной вышел на ворота и пробил в угол. Доменек продемонстрировал блестящую реакцию и выручил свою команду. А вторая угроза, созданная хозяевами поля, стала результативной. Хатебур сыграл на опережение на линии вратарской и замкнул прострел в исполнении Алехандро Гомеса.

После взятия ворот бергамцы несколько сбавили обороты, и гости начали больше контролировать мяч. Едва не сравнял счет Макси Гомес, справа ворвавшийся в штрафную «Аталанты» и пробивший в ближнюю штангу. Был близок к успеху и Гуэдеш, из левого угла штрафной пробивший неточно. Известное правило «не забиваешь ты – забьют тебе» сработало и в этот раз. Перед перерывом индивидуальным мастерством блеснул Иличич, который у линии штрафной разобрался с несколькими соперниками и пробил точно под перекладину.

Бергамцы активно начали вторую половину встречи и едва не увеличили свое преимущество после прострела Алехандро Гомеса с левого фланга. «Летучие мыши» сразу дали свой ответ: Солер замыкал прострел с фланга и из убойной позиции пробил рядом со штангой.

А вскоре дела «Валенсии» совсем усугубились. Сначала мини-шедевр соорудил Фройлер, от левого угла штрафной закрутивший мяч под дальнюю штангу, а затем Хатебур свой рывок завершил точным ударом. «Валенсия» сразу же отквитала один мяч: точный удар нанес Черышев, только две минуты находившийся на поле. Вдохновленные успехом гости едва не забили еще, но все тот же Черышев с близкого расстояния не пробил голкипера. Вообще, нужно отметить, что «летучие мыши» в сегодняшнем матче отличились неподобающим расточительством. Будет ли это иметь для них роковое значение узнаем 10-го марта. А в Милане финальный свисток зафиксировал разгромную победу «Аталанты».

Отметим участие в поединке украинца Руслана Малиновского, который появился на поле на 81-й минуте, заменив Алехандро Гомеса. В одном из эпизодов Руслан с линии штрафной пробил намного выше цели.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Аталанта» – «Валенсия» – 4:1

Ханс Хатебур (16, 63), Йосип Иличич (42), Ремо Фройлер (57) – Денис Черышев (66)

Ханс Хатебур (80)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Маттиа Кальдара (Дуван Сапата, 75), Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 81), Марио Пашалич (Адриен Тамез, 92), Йосип Иличич

«Валенсия»: Хауме Доменек, Хосе Гайя, Муктар Дьяхаби, Эльяким Мангаля, Даниэль Васс, Карлос Солер, Жоффри Кондогбиа, Даниэль Парехо, Ферран Торрес, Макси Гомес (Кевин Гамейро, 73), Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 64)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА