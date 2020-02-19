Аталанта
4:1
Валенсия
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта разгромила Валенсию, Малиновский вышел на замену

Бергамцы сделали огромный шаг в направлении 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 23:54
  • 2887 просмотров
  • 12 комментариев
Аталанта разгромила Валенсию, Малиновский вышел на замену
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Команды начали встречу в высоком темпе, пытаясь не задерживать мяч в центре поля. Уже на 8-й минуте отличную голевую возможность упустил Пашалич, который в центре штрафной вышел на ворота и пробил в угол. Доменек продемонстрировал блестящую реакцию и выручил свою команду. А вторая угроза, созданная хозяевами поля, стала результативной. Хатебур сыграл на опережение на линии вратарской и замкнул прострел в исполнении Алехандро Гомеса.

После взятия ворот бергамцы несколько сбавили обороты, и гости начали больше контролировать мяч. Едва не сравнял счет Макси Гомес, справа ворвавшийся в штрафную «Аталанты» и пробивший в ближнюю штангу. Был близок к успеху и Гуэдеш, из левого угла штрафной пробивший неточно. Известное правило «не забиваешь ты – забьют тебе» сработало и в этот раз. Перед перерывом индивидуальным мастерством блеснул Иличич, который у линии штрафной разобрался с несколькими соперниками и пробил точно под перекладину.

Бергамцы активно начали вторую половину встречи и едва не увеличили свое преимущество после прострела Алехандро Гомеса с левого фланга. «Летучие мыши» сразу дали свой ответ: Солер замыкал прострел с фланга и из убойной позиции пробил рядом со штангой.

А вскоре дела «Валенсии» совсем усугубились. Сначала мини-шедевр соорудил Фройлер, от левого угла штрафной закрутивший мяч под дальнюю штангу, а затем Хатебур свой рывок завершил точным ударом. «Валенсия» сразу же отквитала один мяч: точный удар нанес Черышев, только две минуты находившийся на поле. Вдохновленные успехом гости едва не забили еще, но все тот же Черышев с близкого расстояния не пробил голкипера. Вообще, нужно отметить, что «летучие мыши» в сегодняшнем матче отличились неподобающим расточительством. Будет ли это иметь для них роковое значение узнаем 10-го марта. А в Милане финальный свисток зафиксировал разгромную победу «Аталанты».

Отметим участие в поединке украинца Руслана Малиновского, который появился на поле на 81-й минуте, заменив Алехандро Гомеса. В одном из эпизодов Руслан с линии штрафной пробил намного выше цели.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Аталанта» – «Валенсия» – 4:1

Ханс Хатебур (16, 63), Йосип Иличич (42), Ремо Фройлер (57) – Денис Черышев (66)

Ханс Хатебур (80)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Маттиа Кальдара (Дуван Сапата, 75), Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 81), Марио Пашалич (Адриен Тамез, 92), Йосип Иличич

«Валенсия»: Хауме Доменек, Хосе Гайя, Муктар Дьяхаби, Эльяким Мангаля, Даниэль Васс, Карлос Солер, Жоффри Кондогбиа, Даниэль Парехо, Ферран Торрес, Макси Гомес (Кевин Гамейро, 73), Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 64)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 00:37
    -3
    Жаль. На месте Аталанты мог бы быть сейчас Шахтер. Валенсия слаба
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.02.2020 00:28
    -3
    Только чудо не даст Валенсии пройти такую Аталанту. В Валенсии они просто порвут Аталанту. Сегодня было сумасшедшее невезение Валенсии, ну и незаконно засчитанный 4 гол, это уже признала вся зарубежная пресса и даже эксперты в программе футбол.
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    pl2012ua
    pl2012ua, 20.02.2020 00:16
    0
    красавцы
    Ссылка
    digsum
      digsum, 20.02.2020 00:12
    0
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:09
    Я намекаю на то, что сыграй Шахта с Аталантой десять таких матчей и перевес вряд ли был бы на стороне Аталанты.
    В спорте при условном равенстве определяющее значение играет характер и мотивация. Если бы давали Кубок Чемпионов по результатам этих матчей. Аталанта выиграла бы с общим счетом 8-2, ну или 5-4-1. Как-то так..
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:10
    0
    alefteev77, 20.02.2020 00:05
    У меня другое мнение. Могу ошибаться. Но мнение такое.
    =
    Или Вы предлагаете, чтобы у всех болельщиков было одно, одинаковое мнение?
    У тебя может быть мнение, что Динамо выиграет лигу чемпионов в следующем сезоне. Это твоё мнение и твоё право так думать. Но я говорю о более реалистичной и объективной картине.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:09
    0
    digsum, 20.02.2020 00:01
    Как ты характер назвал? Стечением обстоятельств?)) На счет судьи согласен
    Я намекаю на то, что сыграй Шахта с Аталантой десять таких матчей и перевес вряд ли был бы на стороне Аталанты.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.02.2020 00:05
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:59
    В финале Аталанты не будет. Валенсия станет первой и последней командой, которую они пройдут
    У меня другое мнение. Могу ошибаться. Но мнение такое.
    =
    Или Вы предлагаете, чтобы у всех болельщиков было одно, одинаковое мнение?
    Ссылка
    digsum
      digsum, 20.02.2020 00:01
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:59
    Не смотрел матч с Валенсией. Но 3-0 Шахтёр они обыграли явно благодаря стечению обстоятельств и судье. Даже хвалиться там нечем.
    Как ты характер назвал? Стечением обстоятельств?)) На счет судьи согласен
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:59
    0
    В финале Аталанты не будет. Валенсия станет первой и последней командой, которую они пройдут
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:59
    -1
    alefteev77, 19.02.2020 23:57
    Шахтер 3-0
    Валенсия 4-1
    не удивлюсь если Аталанта выйдет в финал
    Не смотрел матч с Валенсией. Но 3-0 Шахтёр они обыграли явно благодаря стечению обстоятельств и судье. Даже хвалиться там нечем.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.02.2020 23:57
    -3
    Шахтер 3-0
    Валенсия 4-1
    не удивлюсь если Аталанта выйдет в финал
    Ссылка
    digsum
      digsum, 19.02.2020 23:57
    +2
    Задача была отодвинуть игру от ворот в последние минуты, Малина с ней справился. 10 минут лучше, чем ничего.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 19.02.2020 23:57
    +2
    Задача была отодвинуть игру от ворот в последние минуты, Малина с ней справился. 10 минут лучше, чем ничего.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 20.02.2020 00:16
    0
    красавцы
    Ссылка
    digsum
      digsum, 20.02.2020 00:12
    0
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:09
    Я намекаю на то, что сыграй Шахта с Аталантой десять таких матчей и перевес вряд ли был бы на стороне Аталанты.
    В спорте при условном равенстве определяющее значение играет характер и мотивация. Если бы давали Кубок Чемпионов по результатам этих матчей. Аталанта выиграла бы с общим счетом 8-2, ну или 5-4-1. Как-то так..
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:10
    0
    alefteev77, 20.02.2020 00:05
    У меня другое мнение. Могу ошибаться. Но мнение такое.
    =
    Или Вы предлагаете, чтобы у всех болельщиков было одно, одинаковое мнение?
    У тебя может быть мнение, что Динамо выиграет лигу чемпионов в следующем сезоне. Это твоё мнение и твоё право так думать. Но я говорю о более реалистичной и объективной картине.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:09
    0
    digsum, 20.02.2020 00:01
    Как ты характер назвал? Стечением обстоятельств?)) На счет судьи согласен
    Я намекаю на то, что сыграй Шахта с Аталантой десять таких матчей и перевес вряд ли был бы на стороне Аталанты.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.02.2020 00:05
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:59
    В финале Аталанты не будет. Валенсия станет первой и последней командой, которую они пройдут
    У меня другое мнение. Могу ошибаться. Но мнение такое.
    =
    Или Вы предлагаете, чтобы у всех болельщиков было одно, одинаковое мнение?
    Ссылка
    digsum
      digsum, 20.02.2020 00:01
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:59
    Не смотрел матч с Валенсией. Но 3-0 Шахтёр они обыграли явно благодаря стечению обстоятельств и судье. Даже хвалиться там нечем.
    Как ты характер назвал? Стечением обстоятельств?)) На счет судьи согласен
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:59
    0
    В финале Аталанты не будет. Валенсия станет первой и последней командой, которую они пройдут
    Ссылка
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