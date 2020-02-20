Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Аталанта могла забить больше»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги победы над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Прекрасный результат. Мы хорошо справились, могли забить и больше, но преимущество в три мяча тоже радует. Нам следует внимательнее играть на последних минутах, мы могли избежать пропущенного мяча.

Хочу, чтобы мы забили на «Месталье», не хочу нервничать. Сейчас рано праздновать, хочу порадоваться через три недели», — заявил Гасперини после матча.