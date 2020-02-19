Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Аталанта» – «Валенсия» – 4:1

Ханс Хатебур (16, 63), Йосип Иличич (42), Ремо Фройлер (57) – Денис Черышев (66)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Маттиа Кальдара (Дуван Сапата, 75), Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 81), Марио Пашалич (Адриен Тамез, 92), Йосип Иличич

Запас: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Луис Муриэль, Тимоти Кастань.

«Валенсия»: Хауме Доменек, Хосе Гайя, Муктар Дьяхаби, Эльяким Мангаля, Даниэль Васс, Карлос Солер, Жоффри Кондогбиа, Даниэль Парехо, Ферран Торрес, Макси Гомес (Кевин Гамейро, 73), Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 64)

Запас: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя, Хауме Коста, Рубен Собрино, Гильем Гутьеррес

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

94 мин. Бергамцы грамотно держат ситуацию под контролем.

92 мин. Замена у Аталанты. Вместо Пашалича на поле вышел Тамез.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. Гамейро прострелил с правого фланга, но Черышев не успел к мячу.

87 мин. Неудачная атака Валенсии.

84 мин. Малиновский с линии штрафной пробил намного выше ворот.

83 мин. Дьяхаби оказывают медицинскую помощь.

81 мин. Замена у Аталанты. Вместо А.Гомеса на поле вышел МАЛИНОВСКИЙ.

80 мин. Хатебур задержал оппонента в центре поля.

78 мин. Гости контролируют мяч.

75 мин. Замена у Аталанты. Вместо Кальдара на поле вышел Сапата.

74 мин. Васс вырезал навес с правого фланга, и Торрес головой не попал по мячу!

73 мин. Замена у Валенсии. Вместо Макси Гомеса на поле вышел Гамейро.

70 мин. МОМЕНТ! Черышев из убойной позиции пробил в вышедшего Голлини!

66 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 4:1!!! Бергамцы обрезались перед своей штрафной и Черышев низом положил мяч точно в угол!

64 мин. Замена у Валенсии. Вместо Гуэдеша на поле вышел Черышев.

63 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 4:0!!! Хатебур принял мяч на правом фланге и убежал к воротам, а ворвавшись в штрафную, точно пробил мимо голкипера!

61 мин. С УМА СОЙТИ! Как не забил Макси Гомес?! Метров с четырех он расстреливал ворота, но пробил с шансами для Голлини, который ими сполна воспользовался!

57 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:0!!! Кондогбиа потерял мяч перед своей штрафной, и Фройлер после нескольких касаний эффектным обводящим ударом от левого угла штрафной отправил круглый снаряд под дальнюю штангу!

54 мин. Неудачная атака Валенсии.

52 мин. УХ! После прострела с правого фланга набежавший Солер пробил рядом с ближней штангой!

50 мин. МОМЕНТ! А.Гомес прострелил с левого фланга, и после рикошета Хатебур чуть-чуть не успел переправить мяч в ворота!

48 мин. Бергамцы активно начали вторую половину встречи.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

42 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Иличич принял мяч перед штрафной Валенсии, поставил корпус оппоненту, пробросил круглый снаряд себе под удар и вколотил его под перекладину! КРАСАВЕЦ!

40 мин. А.Гомес в оффсайде.

37 мин. ЭХ! Де Роон из правого угла штрафной пробил выше ворот!

35 мин. МОМЕНТ! Гуэдеш слева ворвался в штрафную Аталанты и неточно пробил в дальний угол, а партнер не успел переправить мяч в ворота!

33 мин. Неудачная атака Аталанты.

30 мин. ОЙ-ОЙ-ОЙ! После быстрого розыгрыша штрафного Макси Гомес справа ворвался в штрафную Аталанты и попал в ближнюю штангу!!!

29 мин. Преимущественно в центре поля идет игра.

27 мин. Солер с левого фланга навесил в руки Голлини.

24 мин. Гости контролируют мяч.

22 мин. Макси Гомес в оффсайде.

21 мин. Госенс мощно пробил в ближний угол из левого угла штрафной - мяч врезался в сетку с внешней стороны.

18 мин. Неудачная атака Аталанты.

16 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Алехандро слева вошел в штрафную Валенсии и прострелил на линию вратарской, а сыгравший на опережение Хатебур переправил мяч в ворота!

15 мин. Игра идет в центре поля.

13 мин. Неудачная атака Аталанты.

10 мин. Иличич потерял мяч в правом углу штрафной Валенсии.

8 мин. МОМЕНТИЩЕ! Пашалича вывели один на один с Доменеком, и после удара соперника голкипер в прыжке выручил свою команду.

6 мин. Парехо неточно навесил со штрафного с правого фланга.

5 мин. Иличич и Гомес разыграли штрафной, после чего Алехандро пробил выше ворот.

4 мин. А.Гомес приблизился к штрафной Валенсии, и Парехо его сбил у самой линии.

2 мин. Парехо нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 19-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» будет принимать «Валенсию». Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Бергамский клуб впервые в истории будет играть в плей-офф главного клубного евротурнира. Причем групповой этап «Аталанта» начала с трех поражений, но затем наверстала упущенное и финишировала на второй позиции в квартете. Решающую победу подопечные Джан-Пьеро Гасперини одержали в Харькове, разгромив донецкий «Шахтер» со счетом 3:0. «Аталанта» в нынешнем сезоне выделяется мощью своей атаки: бергамцы с большим преимуществом удерживают лидерство по результативности в итальянской Серии А. Будем надеяться, что в среду на поле «Сан-Сиро» выйдет и украинский полузащитник Руслан Малиновский. У «Валенсии» в Ла Лиге дела идут не лучшим образом: «летучие мыши» в турнирной таблице занимают седьмое место. В крайнем туре национального первенства «Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Атлетико», дважды уступая в счете по ходу встречи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Валенсия».