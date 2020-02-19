Аталанта
4:1
Валенсия
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Валенсия – 4:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 21:56
  • 20010 просмотров
  • 22 комментария
Аталанта – Валенсия – 4:1. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Аталанта» – «Валенсия» – 4:1

Ханс Хатебур (16, 63), Йосип Иличич (42), Ремо Фройлер (57) – Денис Черышев (66)

«Аталанта»: Пьерлуиджи Голлини, Маттиа Кальдара (Дуван Сапата, 75), Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 81), Марио Пашалич (Адриен Тамез, 92), Йосип Иличич

Запас: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Луис Муриэль, Тимоти Кастань.

«Валенсия»: Хауме Доменек, Хосе Гайя, Муктар Дьяхаби, Эльяким Мангаля, Даниэль Васс, Карлос Солер, Жоффри Кондогбиа, Даниэль Парехо, Ферран Торрес, Макси Гомес (Кевин Гамейро, 73), Гонсалу Гуэдеш (Денис Черышев, 64)

Запас: Яспер Силлессен, Тьерри Коррейя, Хауме Коста, Рубен Собрино, Гильем Гутьеррес

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

 

94 мин. Бергамцы грамотно держат ситуацию под контролем.

92 мин. Замена у Аталанты. Вместо Пашалича на поле вышел Тамез.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. Гамейро прострелил с правого фланга, но Черышев не успел к мячу.

87 мин. Неудачная атака Валенсии.

84 мин. Малиновский с линии штрафной пробил намного выше ворот.

83 мин. Дьяхаби оказывают медицинскую помощь.

81 мин. Замена у Аталанты. Вместо А.Гомеса на поле вышел МАЛИНОВСКИЙ.

80 мин. Хатебур задержал оппонента в центре поля.

78 мин. Гости контролируют мяч.

75 мин. Замена у Аталанты. Вместо Кальдара на поле вышел Сапата.

74 мин. Васс вырезал навес с правого фланга, и Торрес головой не попал по мячу!

73 мин. Замена у Валенсии. Вместо Макси Гомеса на поле вышел Гамейро.

70 мин. МОМЕНТ! Черышев из убойной позиции пробил в вышедшего Голлини!

66 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 4:1!!! Бергамцы обрезались перед своей штрафной и Черышев низом положил мяч точно в угол!

64 мин. Замена у Валенсии. Вместо Гуэдеша на поле вышел Черышев.

63 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 4:0!!! Хатебур принял мяч на правом фланге и убежал к воротам, а ворвавшись в штрафную, точно пробил мимо голкипера!

61 мин. С УМА СОЙТИ! Как не забил Макси Гомес?! Метров с четырех он расстреливал ворота, но пробил с шансами для Голлини, который ими сполна воспользовался!

57 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:0!!! Кондогбиа потерял мяч перед своей штрафной, и Фройлер после нескольких касаний эффектным обводящим ударом от левого угла штрафной отправил круглый снаряд под дальнюю штангу!

54 мин. Неудачная атака Валенсии.

52 мин. УХ! После прострела с правого фланга набежавший Солер пробил рядом с ближней штангой!

50 мин. МОМЕНТ! А.Гомес прострелил с левого фланга, и после рикошета Хатебур чуть-чуть не успел переправить мяч в ворота!

48 мин. Бергамцы активно начали вторую половину встречи.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

42 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Иличич принял мяч перед штрафной Валенсии, поставил корпус оппоненту, пробросил круглый снаряд себе под удар и вколотил его под перекладину! КРАСАВЕЦ!

40 мин. А.Гомес в оффсайде.

37 мин. ЭХ! Де Роон из правого угла штрафной пробил выше ворот!

35 мин. МОМЕНТ! Гуэдеш слева ворвался в штрафную Аталанты и неточно пробил в дальний угол, а партнер не успел переправить мяч в ворота!

33 мин. Неудачная атака Аталанты.

30 мин. ОЙ-ОЙ-ОЙ! После быстрого розыгрыша штрафного Макси Гомес справа ворвался в штрафную Аталанты и попал в ближнюю штангу!!!

29 мин. Преимущественно в центре поля идет игра.

27 мин. Солер с левого фланга навесил в руки Голлини.

24 мин. Гости контролируют мяч.

22 мин. Макси Гомес в оффсайде.

21 мин. Госенс мощно пробил в ближний угол из левого угла штрафной - мяч врезался в сетку с внешней стороны.

18 мин. Неудачная атака Аталанты.

16 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Алехандро слева вошел в штрафную Валенсии и прострелил на линию вратарской, а сыгравший на опережение Хатебур переправил мяч в ворота!

15 мин. Игра идет в центре поля.

13 мин. Неудачная атака Аталанты.

10 мин. Иличич потерял мяч в правом углу штрафной Валенсии.

8 мин. МОМЕНТИЩЕ! Пашалича вывели один на один с Доменеком, и после удара соперника голкипер в прыжке выручил свою команду.

6 мин. Парехо неточно навесил со штрафного с правого фланга.

5 мин. Иличич и Гомес разыграли штрафной, после чего Алехандро пробил выше ворот.

4 мин. А.Гомес приблизился к штрафной Валенсии, и Парехо его сбил у самой линии.

2 мин. Парехо нарушил правила в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В среду, 19-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» будет принимать «Валенсию». Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Бергамский клуб впервые в истории будет играть в плей-офф главного клубного евротурнира. Причем групповой этап «Аталанта» начала с трех поражений, но затем наверстала упущенное и финишировала на второй позиции в квартете. Решающую победу подопечные Джан-Пьеро Гасперини одержали в Харькове, разгромив донецкий «Шахтер» со счетом 3:0. «Аталанта» в нынешнем сезоне выделяется мощью своей атаки: бергамцы с большим преимуществом удерживают лидерство по результативности в итальянской Серии А. Будем надеяться, что в среду на поле «Сан-Сиро» выйдет и украинский полузащитник Руслан Малиновский. У «Валенсии» в Ла Лиге дела идут не лучшим образом: «летучие мыши» в турнирной таблице занимают седьмое место. В крайнем туре национального первенства «Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Атлетико», дважды уступая в счете по ходу встречи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Валенсия».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 19.02.2020 23:47
    0
    viktor112007, 19.02.2020 23:44
    не для того вони Малину брали щоб він на лавці сидів
    Ой, жаловаться на то, что Малине не дают шанса нельзя. Он играл достаточно за год. 17-18 полных матчей было сыграно
    Ссылка
    Александр 228
    online
      Александр 228, 19.02.2020 23:46
    +2
    Малиновский на 81 минуте вышел (((( да и вообще играет только с лавки, Гасперини похоже не видит в нем игрока основы, что для сборной очень плохо.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:44
    +1
    Tasha19, 19.02.2020 23:42
    Так і без Малиновського команда дає результат
    не для того вони Малину брали щоб він на лавці сидів
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 19.02.2020 23:42
    +1
    viktor112007, 19.02.2020 23:33
    не розумію тренера Аталанти. чого Малину морозить? я хз. той завжди корисно грає, вже купу матчів зіграв, де був одним із кращих на полі в складі обох команд
    Так і без Малиновського команда дає результат
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.02.2020 23:40
    -2
    viktor112007, 19.02.2020 23:38
    4:1. що тут ламати? все більш ніж толково для італійців
    То есть еще 2-3 пропустить невозможно? Хаха. Дома еще, это был бы конец еврокубкам, после 4:0
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:38
    0
    digsum, 19.02.2020 23:37
    Рано не меняет, потому что победную игру ломать не хочет, что не ясно?
    4:1. що тут ламати? все більш ніж толково для італійців
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.02.2020 23:37
    0
    viktor112007, 19.02.2020 23:33
    не розумію тренера Аталанти. чого Малину морозить? я хз. той завжди корисно грає, вже купу матчів зіграв, де був одним із кращих на полі в складі обох команд
    Рано не меняет, потому что победную игру ломать не хочет, что не ясно?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:35
    0
    уже 4-1, но суть понятна
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:34
    -1
    Что это с Валенсией творится?? Это же не Барса, что бы 4-0 лететь. Позорище...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:33
    0
    не розумію тренера Аталанти. чого Малину морозить? я хз. той завжди корисно грає, вже купу матчів зіграв, де був одним із кращих на полі в складі обох команд
    Ссылка
    padlo95
    padlo95, 19.02.2020 23:26
    +3
    Малину выпускайте!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:25
    +1
    отето Валенсію їбошать
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.02.2020 23:25
    +1
    на фоне споперников Аталанты в этом сезоне, Шахтер еще очень хорошо смотрелся. Даже можно сказать, что один из самых сложных опонентов.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.02.2020 23:24
    -3
    14sergey1953, 19.02.2020 21:44
    Мой прогноз: Валенсия по результатам 2х матчей, пройдет Аталанту.
    4:0
    Понимаю, ты болельщик гнома и испанского футбола, но в некоторых случаях нужно быть объективным
    Ссылка
    Vytas Mesk
      Vytas Mesk, 19.02.2020 23:21
    -4
    А ведь Шахта таскала Аталанту 3 из 4 таймов. Удача нужна в футболе.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.02.2020 22:53
    +1
    Пока уверенно Аталанта- команда уровня ЛЧ расправляется с Валенсией, как буд-то бы она играет против Ром и Миланов в серии А))
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 19.02.2020 22:23
    -4
    Сивилия пардон
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 19.02.2020 22:22
    -4
    Надо чтобы Аталанта забила чтобы Малину выпустали
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 19.02.2020 22:18
    +4
    Аталанта порвет их на американский флаг
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 19.02.2020 22:11
    -4
    Ещё после матча скандального матча с Шахтёром, сказал что буду болеть против Аталанты, кто бы ей не попался. А теперь, когда Малина снова на лавке, так тем более удачи Валенсии!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 19.02.2020 22:18
    +4
    Аталанта порвет их на американский флаг
    Ссылка
    padlo95
    padlo95, 19.02.2020 23:26
    +3
    Малину выпускайте!!
    Ссылка
    Александр 228
    online
      Александр 228, 19.02.2020 23:46
    +2
    Малиновский на 81 минуте вышел (((( да и вообще играет только с лавки, Гасперини похоже не видит в нем игрока основы, что для сборной очень плохо.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:44
    +1
    Tasha19, 19.02.2020 23:42
    Так і без Малиновського команда дає результат
    не для того вони Малину брали щоб він на лавці сидів
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 19.02.2020 23:42
    +1
    viktor112007, 19.02.2020 23:33
    не розумію тренера Аталанти. чого Малину морозить? я хз. той завжди корисно грає, вже купу матчів зіграв, де був одним із кращих на полі в складі обох команд
    Так і без Малиновського команда дає результат
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:25
    +1
    отето Валенсію їбошать
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.02.2020 23:25
    +1
    на фоне споперников Аталанты в этом сезоне, Шахтер еще очень хорошо смотрелся. Даже можно сказать, что один из самых сложных опонентов.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.02.2020 22:53
    +1
    Пока уверенно Аталанта- команда уровня ЛЧ расправляется с Валенсией, как буд-то бы она играет против Ром и Миланов в серии А))
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.02.2020 23:47
    0
    viktor112007, 19.02.2020 23:44
    не для того вони Малину брали щоб він на лавці сидів
    Ой, жаловаться на то, что Малине не дают шанса нельзя. Он играл достаточно за год. 17-18 полных матчей было сыграно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:38
    0
    digsum, 19.02.2020 23:37
    Рано не меняет, потому что победную игру ломать не хочет, что не ясно?
    4:1. що тут ламати? все більш ніж толково для італійців
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.02.2020 23:37
    0
    viktor112007, 19.02.2020 23:33
    не розумію тренера Аталанти. чого Малину морозить? я хз. той завжди корисно грає, вже купу матчів зіграв, де був одним із кращих на полі в складі обох команд
    Рано не меняет, потому что победную игру ломать не хочет, что не ясно?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:35
    0
    уже 4-1, но суть понятна
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 23:33
    0
    не розумію тренера Аталанти. чого Малину морозить? я хз. той завжди корисно грає, вже купу матчів зіграв, де був одним із кращих на полі в складі обох команд
    Ссылка
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