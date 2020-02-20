Аталанта – Валенсия – 4:1. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 19 февраля «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Милане принимает «Валенсию». Матч начался в 22:00 по Киеву.
«Аталанта»: Голлини – Толой, Джимсити,Паломино – Госенс, Фройлер, Де Роон, Хатебур – Пашалич – Гомес, Иличич
Запас: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата
«Валенсия»: Доменек – Васс, Мангала, Диакаби, Гайя – Ферран Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер – Гедеш, Макси Гомес
Запас: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес
Смотрите обзор самых ярких моментов матча на нашем сайте:
1:0 - Хатебур, 15-я минута:
2:0 - Иличич, 41-я минута
3:0 - Фройлер, 57-я минута:
4:0 - Хатебур, 62-я минута:
4:1 - Черышев, 66-я минута:
Видеообзор первого тайма:
Видеообзор второго тайма:
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Черышев (Валенсия).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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