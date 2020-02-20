Аталанта
4:1
Валенсия
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Валенсия – 4:1. Видео голов и обзор матча

Команда Малиновского впервые в истории сыграла в плей-офф Лиги чемпионов

  • 20.02.2020 00:51
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Аталанта – Валенсия – 4:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/Atalanta_BC

Сегодня, 19 февраля «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Милане принимает «Валенсию». Матч начался в 22:00 по Киеву.

Составы команд:

«Аталанта»: Голлини – Толой, Джимсити,Паломино – Госенс, Фройлер, Де Роон, Хатебур – Пашалич – Гомес, Иличич

Запас: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата

«Валенсия»: Доменек – Васс, Мангала, Диакаби, Гайя – Ферран Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер – Гедеш, Макси Гомес

Запас: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес

Смотрите обзор самых ярких моментов матча на нашем сайте:

1:0 - Хатебур, 15-я минута:

2:0 - Иличич, 41-я минута

3:0 - Фройлер, 57-я минута:

4:0 - Хатебур, 62-я минута:

4:1 - Черышев, 66-я минута:

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма:

Лучшие моменты матча Аталанта - Валенсия
66' ГОЛ ! Мяч забил Денис Черышев (Валенсия).
63' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
57' ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Аталанта).
42' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
16' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

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