Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Валенсией

Украинский хавбек снова не выйдет в основе

  • 19.02.2020 21:15
  • 1584 просмотра
  • 5 комментариев
Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Валенсией
© twitter.com/Atalanta_BC

Сегодня «Аталанта» в первом матче 1/8 финале Лиги чемпионов в Милане примет «Валенсию». Начало матча – в 22:00.

Стали известны составы команд на матч. Руслан Малиновский снова остался в запасе «Аталанты» на матч.

«Аталанта»: Голлини – Толой, Джимсити,Паломино – Госенс, Фройлер, Де Роон, Хатебур – Пашалич – Гомес, Иличич

Запас: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата

«Валенсия»: Доменек – Васс, Мангала, Диакаби, Гайя – Ферран Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер – Гедеш, Макси Гомес

Запас: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 19.02.2020 22:08
    0
    Алексей Левченко, 19.02.2020 22:00
    Мда, представляю, что б могла показать Аталанта будь у нее адекватный тренер.
    Борьбу за место в ле она бы могла показать, но уж никак не красоваться в 1/8 лч
    Ссылка
    samird
      samird, 19.02.2020 22:06
    0
    Алексей Левченко, 19.02.2020 22:00
    Мда, представляю, что б могла показать Аталанта будь у нее адекватный тренер.
    Это шутка, надеюсь?
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 19.02.2020 22:00
    -2
    Мда, представляю, что б могла показать Аталанта будь у нее адекватный тренер.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.02.2020 21:53
    +3
    Совершенно непонятно за что такое презрительное отношение к Малиновскому. Всегда выходя на замену, он усиливает игру и даже забивает...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.02.2020 21:29
    +4
    Два лучших сборника - баночники..
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.02.2020 21:29
    +4
    Два лучших сборника - баночники..
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.02.2020 21:53
    +3
    Совершенно непонятно за что такое презрительное отношение к Малиновскому. Всегда выходя на замену, он усиливает игру и даже забивает...
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 19.02.2020 22:08
    0
    Алексей Левченко, 19.02.2020 22:00
    Мда, представляю, что б могла показать Аталанта будь у нее адекватный тренер.
    Борьбу за место в ле она бы могла показать, но уж никак не красоваться в 1/8 лч
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 19.02.2020 22:06
    0
    Алексей Левченко, 19.02.2020 22:00
    Мда, представляю, что б могла показать Аталанта будь у нее адекватный тренер.
    Это шутка, надеюсь?
    Ссылка
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