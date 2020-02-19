Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Валенсией

Сегодня «Аталанта» в первом матче 1/8 финале Лиги чемпионов в Милане примет «Валенсию». Начало матча – в 22:00.
Стали известны составы команд на матч. Руслан Малиновский снова остался в запасе «Аталанты» на матч.
«Аталанта»: Голлини – Толой, Джимсити,Паломино – Госенс, Фройлер, Де Роон, Хатебур – Пашалич – Гомес, Иличич
Запас: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата
«Валенсия»: Доменек – Васс, Мангала, Диакаби, Гайя – Ферран Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер – Гедеш, Макси Гомес
Запас: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес
Источник — Sport.ua
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