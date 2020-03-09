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10.03.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Валенсия - Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команда Малиновского – в шаге от выхода в четвертьфинал

  • 09.03.2020 18:24
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Валенсия - Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» Руслана Малиновского постепенно становится главной сенсацией нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Скромные дебютанты Лиги чемпионов стартовали с трех поражений подряд, а сейчас находятся в одном шаге от выхода в четвертьфинал.

Три недели назад, еще до вспышки коронавируса, «Аталанта» в Милане разгромила «Валенсию» 4:1. При этом, как ни парадоксально, но можно сказать, что бергамаски провели далеко не лучший свой матч. Они не так много создали у ворот соперника, но продемонстрировали почти стопроцентную реализацию моментов – очень нетипичное явление для команды Джан Пьеро Гасперини.

И вот теперь «Аталанта», имея преимущество в три гола, едет в гости к «Валенсии», которая будет принимать соперника на пустом стадионе по известным всем причинам. Конечно, команда Руслана Малиновского из-за нехватки опыта может перегореть (как, например, было на старте Лиги чемпионов в Загребе), однако это, пожалуй, единственный сценарий, при котором команда, которая бьет все рекорды результативности Серии А, может упустить путевку в четвертьфинал.

Еще одним фактором, который может создать проблемы «Аталанте», может стать недостаточный игровой тонус команды. Коронавирус превратил календарь чемпионата Италии в тотальный хаос, и предыдущий тур команда Гасперини пропускала. Свой последний матч бергамаски провели 1 марта, на выезде разгромив «Лечче» Евгения Шахова 7:2 – последний гол в том матче забил Малиновский.

У «Валенсии» с графиком матчей полный порядок, а вот с результатами – не очень. После поражения в первом матче от «Аталанты» команда Альберта Селадеса в трех матчах Ла Лиги набрала всего 4 очка, при том, что встречалась с далеко не топовыми соперниками  - «Реал Сосьедадом», «Бетисом» и «Алавесом».

Кадровые проблемы «Валенсии» никуда не делись. По-прежнему травмированы центральные защитники Эсекьель Гарай и Эльяким Мангала, а Габриэль Паулиста дисквалифицирован. Есть одна существенная проблема и у «Аталанты» - травмирован основной центральный защитник Рафаэл Толой.

Конечно, можно попытаться высосать интригу из пальца в этом двухматчевом противостоянии, однако шансов у «Валенсии» на самом деле не так много. Это понимают и букмекеры, которые фаворитом даже отдельно взятого ответного матча считают итальянскую команду. Коэффициент на победу «Аталанты» - 2,42, на «Валенсию» - 2,90. Вероятность ничьи – 3,86.

10 марта, вторник

«Валенсия» — «Аталанта»
Валенсия. «Месталья». Начало - в 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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