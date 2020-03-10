Покер Иличича принес Аталанте победу над Валенсией

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счетом 4:3. Матч проходил при пустых трибунах стадиона «Месталья».

После домашней победы со счетом 4:1 бергамцы могли себя комфортно чувствовать в ответном противостоянии. А в начале встречи задача «летучих мышей» еще более усложнилась. На 2-й минуте Дьяхаби в штрафной сбил Иличича, и сам пострадавший реализовал пенальти. Хозяева поля ответили опасным ударом Родриго, с которым справился Спортьелло.

Хозяевам поля удалось сравнять счет в середине первого тайма. Проникающая передача Гайя нашла Гамейро, который пробил мимо голкипера. Но перед перерывом вновь антигероем эпизода стал Дьяхаби, сыгравший рукой в собственной штрафной. Арбитр посмотрел видеоповтор и указал на 11-тиметровую отметку, а Иличич второй раз в матче реализовал пенальти.

Команды резво начали вторую половину встречи. Сначала Родриго с линии штрафной попал в перекладину, а в ответной атаке Гамейро головой замкнул навесную передачу в исполнении Торреса. После взятия ворот «летучие мыши» заметно активизировались и на 67-й минуте сумели повести в счете. Парехо запустил в прорыв Торреса, который перебросил мяч через выбежавшего навстречу голкипера. Ну, а дальше голевую феерию продолжил исключительно бергамский клуб, а точнее, все тот же Иличич. Форвард забил еще два гола, оформив покер в матче и добыв для своей команды победу.

Отметим, что в конце встречи на поле вышел украинец Руслан Малиновский.

3:4 – «Аталанта» стала участником 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:4).

«Валенсия» – «Аталанта» – 3:4

Кевин Гамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) – Йосип Иличич (3, с пенальти; 43, с пенальти; 71; 84)

Фрэнсис Коклен (33), Мухтар Дьяхаби (42), Жоффри Кондогбиа (58), Даниэль Васс (64) – Ремо Фройлер (86)

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Жоффри Кондогбиа, Карлос Солер, Муктар Дьяхаби (Гонсалу Гуэдеш, 46), Хосе Гайя, Франсис Коклен (Денис Черышев, 74), Даниэль Васс, Ферран Торрес, Кевин Гамейро, Родриго (Алессандро Флоренци, 79), Даниэль Парехо

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон (Дуван Сапата, 44), Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 78), Йосип Иличич, Марио Пашалич (Адриен Тамез, 84)

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА