Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:4).

«Валенсия» – «Аталанта» – 3:4

Кевин Гамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) – Йосип Иличич (3, с пенальти; 43, с пенальти; 71; 84)

Фрэнсис Коклен (33), Мухтар Дьяхаби (42), Жоффри Кондогбиа (58), Даниэль Васс (64) – Ремо Фройлер (86)

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Жоффри Кондогбиа, Карлос Солер, Муктар Дьяхаби (Гонсалу Гуэдеш, 46), Хосе Гайя, Франсис Коклен (Денис Черышев, 74), Даниэль Васс, Ферран Торрес, Кевин Гамейро, Родриго (Алессандро Флоренци, 79), Даниэль Парехо

Запас: Хауме Доменек, Ли Кан Ин, Рубен Собрино,Уго Гильямон

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон (Дуван Сапата, 44), Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 78), Йосип Иличич, Марио Пашалич (Адриен Тамез, 84)

Запас: Франческо Росси, Леннарт Чиборра, Луис Муриэль, Тимоти Кастань.

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. МОМЕНТ! Гамейро вывели один на один со Спортьело, но форвард не пробил голкипера!

90 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты.

89 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

86 мин. Фройлер грубо сыграл на фланге.

84 мин. Замена у Аталанты. Вместо Пашалича на поле вышел Тамез.

83 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:4!!! Гости провели быструю атаку, и после передачи Фройлера Иличич из правого угла штрафной положил мяч в дальнюю девятку!

82 мин. Игра идет в центре поля.

79 мин. Замена у Валенсии. Вместо Родриго на поле вышел Флоренци.

78 мин. Замена у Аталанты. Вместо Гомеса на поле вышел МАЛИНОВСКИЙ.

74 мин. Замена у Валенсии. Вместо Коклена на поле вышел Черышев.

71 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:3!!! В контратаке после передачи Сапаты Иличич по центру вошел в штрафную Валенсии и мощным ударом отправил мяч в угол!

70 мин. МОМЕНТ! Сапата пробил из правого угла штрафной, и Силлессен в падении ногой отбил мяч!

67 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! Парехо сделал передачу на ход Торресу, который перебросил неоправданно покинувшего ворота Спортьелло!

64 мин. Васс грубо сыграл против Гомеса.

62 мин. Неудачная атака Аталанты.

58 мин. Кондогбиа грубо сыграл против Иличича.

57 мин. Оффсайд у Гомеса.

55 мин. Гамейро из центра штрафной с разворота не попал в ворота!

54 мин. Два угловых подали хозяева поля, бергамцы отбились.

51 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Торрес с правого фланга навесил на линию вратарской, и Гамейро головой переправил мяч в ворота!

50 мин. МОМЕНТ! Фройлер пробил от правого угла штрафной Валенсии, и мяч попал в перекладину!!!

49 мин. После навеса с левого фланга Торрес пробил головой, и Спортьелло в падении поймал мяч!

46 мин. Замена у Валенсии. Вместо Дьяхаби на поле вышел Гуэдеш.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 3 минуты.

44 мин. Замена у Аталанты. Вместо де Роона на поле вышел Сапата.

43 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! На этот раз Иличич пробил в правый от себя угол, а Силлессен упал в противоположный!

42 мин. ПЕНАЛЬТИ! И снова Дьяхаби! Рукой задел мяч в штрафной и после просмотра видеоповтора арбитр указал на точку!

40 мин. Де Роон снова обратился к медикам.

37 мин. Де Роону оказывают медицинскую помощь.

35 мин. Неудачная атака Валенсии.

33 мин. Коклен опасно сыграл против оппонента.

30 мин. Родриго неточно пробил из-за пределов штрафной.

27 мин. Гомес с линии штрафной пробил намного выше ворот.

25 мин. После навеса с углового Пашалич головой пробил неточно.

21 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После разрезной передачи в штрафную Аталанты Паломино в подкате остановил мяч, но не сумел помешать нанести удар Гамейро!

20 мин. Оффсайд у Кондогбиа.

16 мин. Затяжная атака Валенсии к остроте у ворот бергамцев так и не привела.

14 мин. Гости контролируют мяч.

11 мин. Игра идет в центре поля. Пустые трибуны, скажем откровенно, несколько угнетают.

9 мин. Родриго пробил из-за пределов штрафной, и Спортьелло в падении отбил мяч!

6 мин. Неудачная атака Валенсии.

3 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! Иличич с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а Силлессен упал в угол!

2 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дьяхаби сбил Иличича в штрафной Валенсии!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в Котором «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая проходила в Милане, «Аталанта» одержала уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Впрочем, в прошлом сезоне главный клубный евротурнир был наполнен ошеломляющими камбэками, поэтому не будем заранее выводить бергамцев в следующую стадию. Тем более, что «летучие мыши» на своем поле представляют грозную силу. Отметим, что накануне встречи на «Месталье» было принято решение о приостановке чемпионата Италии по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Аталанта».