Валенсия
3:4
Аталанта
10.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия – Аталанта – 3:4. Текстовая трансляция матча

Стенограмма ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.03.2020 21:59
  • 12150 просмотров
  • 13 комментариев
Валенсия – Аталанта – 3:4. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:4).

«Валенсия» – «Аталанта» – 3:4

Кевин Гамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) – Йосип Иличич (3, с пенальти; 43, с пенальти; 71; 84)

Фрэнсис Коклен (33), Мухтар Дьяхаби (42), Жоффри Кондогбиа (58), Даниэль Васс (64) – Ремо Фройлер (86)

«Валенсия»: Яспер Силлессен, Жоффри Кондогбиа, Карлос Солер, Муктар Дьяхаби (Гонсалу Гуэдеш, 46), Хосе Гайя, Франсис Коклен (Денис Черышев, 74), Даниэль Васс, Ферран Торрес, Кевин Гамейро, Родриго (Алессандро Флоренци, 79), Даниэль Парехо

Запас: Хауме Доменек, Ли Кан Ин, Рубен Собрино,Уго Гильямон

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон (Дуван Сапата, 44), Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 78), Йосип Иличич, Марио Пашалич (Адриен Тамез, 84)

Запас: Франческо Росси, Леннарт Чиборра, Луис Муриэль, Тимоти Кастань.

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. МОМЕНТ! Гамейро вывели один на один со Спортьело, но форвард не пробил голкипера!

90 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты.

89 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

86 мин. Фройлер грубо сыграл на фланге.

84 мин. Замена у Аталанты. Вместо Пашалича на поле вышел Тамез.

83 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:4!!! Гости провели быструю атаку, и после передачи Фройлера Иличич из правого угла штрафной положил мяч в дальнюю девятку!

82 мин. Игра идет в центре поля.

79 мин. Замена у Валенсии. Вместо Родриго на поле вышел Флоренци.

78 мин. Замена у Аталанты. Вместо Гомеса на поле вышел МАЛИНОВСКИЙ.

74 мин. Замена у Валенсии. Вместо Коклена на поле вышел Черышев.

71 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:3!!! В контратаке после передачи Сапаты Иличич по центру вошел в штрафную Валенсии и мощным ударом отправил мяч в угол!

70 мин. МОМЕНТ! Сапата пробил из правого угла штрафной, и Силлессен в падении ногой отбил мяч!

67 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:2!!! Парехо сделал передачу на ход Торресу, который перебросил неоправданно покинувшего ворота Спортьелло!

64 мин. Васс грубо сыграл против Гомеса.

62 мин. Неудачная атака Аталанты.

58 мин. Кондогбиа грубо сыграл против Иличича.

57 мин. Оффсайд у Гомеса.

55 мин. Гамейро из центра штрафной с разворота не попал в ворота!

54 мин. Два угловых подали хозяева поля, бергамцы отбились.

51 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:2!!! Торрес с правого фланга навесил на линию вратарской, и Гамейро головой переправил мяч в ворота!

50 мин. МОМЕНТ! Фройлер пробил от правого угла штрафной Валенсии, и мяч попал в перекладину!!!

49 мин. После навеса с левого фланга Торрес пробил головой, и Спортьелло в падении поймал мяч!

46 мин. Замена у Валенсии. Вместо Дьяхаби на поле вышел Гуэдеш.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 3 минуты.

44 мин. Замена у Аталанты. Вместо де Роона на поле вышел Сапата.

43 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! На этот раз Иличич пробил в правый от себя угол, а Силлессен упал в противоположный!

42 мин. ПЕНАЛЬТИ! И снова Дьяхаби! Рукой задел мяч в штрафной и после просмотра видеоповтора арбитр указал на точку!

40 мин. Де Роон снова обратился к медикам.

37 мин. Де Роону оказывают медицинскую помощь.

35 мин. Неудачная атака Валенсии.

33 мин. Коклен опасно сыграл против оппонента.

30 мин. Родриго неточно пробил из-за пределов штрафной.

27 мин. Гомес с линии штрафной пробил намного выше ворот.

25 мин. После навеса с углового Пашалич головой пробил неточно.

21 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После разрезной передачи в штрафную Аталанты Паломино в подкате остановил мяч, но не сумел помешать нанести удар Гамейро!

20 мин. Оффсайд у Кондогбиа.

16 мин. Затяжная атака Валенсии к остроте у ворот бергамцев так и не привела.

14 мин. Гости контролируют мяч.

11 мин. Игра идет в центре поля. Пустые трибуны, скажем откровенно, несколько угнетают.

9 мин. Родриго пробил из-за пределов штрафной, и Спортьелло в падении отбил мяч!

6 мин. Неудачная атака Валенсии.

3 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! Иличич с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а Силлессен упал в угол!

2 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дьяхаби сбил Иличича в штрафной Валенсии!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в Котором «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая проходила в Милане, «Аталанта» одержала уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Впрочем, в прошлом сезоне главный клубный евротурнир был наполнен ошеломляющими камбэками, поэтому не будем заранее выводить бергамцев в следующую стадию. Тем более, что «летучие мыши» на своем поле представляют грозную силу. Отметим, что накануне встречи на «Месталье» было принято решение о приостановке чемпионата Италии по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 11.03.2020 00:15
    0
    Теперь Аталанта, это булка с маслом для любой команды в 1/4 . Такого везения, как с Валенсией уже врядли будет.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 10.03.2020 23:50
    0
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Сколько тебе лет школьник,а что было 1957 года артист,а?
    Валенсия» 6 раз выигрывала национальное первенство по футболу. Последний триумф датирован 2004 годом. В исторической классификации дивизиона Примера клуб занимает четвёртое место — сразу после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».[4]
    В начале сезона 2006/07 «Валенсия» в списках самых богатых клубов мира занимала 17-ю строчку. В рейтинге лучших европейских клубов «Валенсия» регулярно находится в первой десятке. С 2002 по 2008 год — член организации европейский футбольных клубов G-14.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 10.03.2020 23:50
    0
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Сколько тебе лет школьник,а что было 1957 года артист,а?
    Валенсия» 6 раз выигрывала национальное первенство по футболу. Последний триумф датирован 2004 годом. В исторической классификации дивизиона Примера клуб занимает четвёртое место — сразу после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».[4]
    В начале сезона 2006/07 «Валенсия» в списках самых богатых клубов мира занимала 17-ю строчку. В рейтинге лучших европейских клубов «Валенсия» регулярно находится в первой десятке. С 2002 по 2008 год — член организации европейский футбольных клубов G-14.
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 10.03.2020 23:38
    +1
    Мде, не тот матч проходит без зрителей)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 10.03.2020 22:29
    +6
    Самое веселое, что болельщики стоят под стадионом и поют песни, заражая друг друга. Из Бергамо тоже приехали, для обмена штаммами)) Можно было бы и пустить на стадион всех желающих кто не отказался и все-таки пришел под стены..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.03.2020 22:27
    +3
    Сливайте воду. Аталанта проходит дальше.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:13
    +3
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Аякс в этой ЛЧ никакой. У них полкоманды распродали в межсезонье. А Челси, ну-у-у-у-у, в АПЛ есть штук 5 команд, которые выиграл у Челси, но проиграли без шансов МС.
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 10.03.2020 22:13
    +7
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    Шановний, тебе що заклинило ?
    Твій коментар перед першим матчем "Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же".
    Сьогодні пишеш те ж саме, хоча в тексті ніяких коефіцієнтів немає
    Бот, чи що ?
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    -3
    Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:11
    +1
    Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Це мабуть ті, які пишуть "У Валенсії є досвід виступу в ЛЧ ще з 1957 року, це їм допоможе". Хоча з того часу більша частина гравців вже не те що постаріла, а й померти встигла.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.03.2020 22:10
    +3
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    это вывод после 4-1 в первом матче?
    Ссылка
    Назар Маршалок
    online
      Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    +4
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    -12
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 10.03.2020 22:13
    +7
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    Шановний, тебе що заклинило ?
    Твій коментар перед першим матчем "Коэффициенты, просто удивительные, да какое то преимущество дома Аталанта имеет, но не настолько же".
    Сьогодні пишеш те ж саме, хоча в тексті ніяких коефіцієнтів немає
    Бот, чи що ?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 10.03.2020 22:29
    +6
    Самое веселое, что болельщики стоят под стадионом и поют песни, заражая друг друга. Из Бергамо тоже приехали, для обмена штаммами)) Можно было бы и пустить на стадион всех желающих кто не отказался и все-таки пришел под стены..
    Ссылка
    Назар Маршалок
    online
      Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    +4
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.03.2020 22:27
    +3
    Сливайте воду. Аталанта проходит дальше.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:13
    +3
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Аякс в этой ЛЧ никакой. У них полкоманды распродали в межсезонье. А Челси, ну-у-у-у-у, в АПЛ есть штук 5 команд, которые выиграл у Челси, но проиграли без шансов МС.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.03.2020 22:10
    +3
    14sergey1953, 10.03.2020 21:53
    Очень странные коэффициенты. Валенсия намного сильнее Аталанты. Пройдет Аталанту или нет, это уже другой вопрос, но то что сегодня Валенсия явный фаворит, это однозначно.
    это вывод после 4-1 в первом матче?
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 10.03.2020 23:38
    +1
    Мде, не тот матч проходит без зрителей)
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 10.03.2020 22:11
    +1
    Назар Маршалок, 10.03.2020 22:04
    Звідки люди беруть такі висновки??? Аталанта 4 місце в чемпіонаті по голам 70-34(найбільш забивна коман). Валенсія 7 місце по голам 38-39. Перший матч мав бути рахунок 7-1. В одні ворота майже грали. А тут. намного сильнее ---)))
    Це мабуть ті, які пишуть "У Валенсії є досвід виступу в ЛЧ ще з 1957 року, це їм допоможе". Хоча з того часу більша частина гравців вже не те що постаріла, а й померти встигла.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 11.03.2020 00:15
    0
    Теперь Аталанта, это булка с маслом для любой команды в 1/4 . Такого везения, как с Валенсией уже врядли будет.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 10.03.2020 23:50
    0
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Сколько тебе лет школьник,а что было 1957 года артист,а?
    Валенсия» 6 раз выигрывала национальное первенство по футболу. Последний триумф датирован 2004 годом. В исторической классификации дивизиона Примера клуб занимает четвёртое место — сразу после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».[4]
    В начале сезона 2006/07 «Валенсия» в списках самых богатых клубов мира занимала 17-ю строчку. В рейтинге лучших европейских клубов «Валенсия» регулярно находится в первой десятке. С 2002 по 2008 год — член организации европейский футбольных клубов G-14.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 10.03.2020 23:50
    0
    Alex__Romanov, 10.03.2020 22:11
    По групповому этапа, который Валенсия выиграла в компании Челси и прошлогоднего полуфиналиста Аякса. А что Аталанта? Без шансов просрала МС и ели выцарапала путёвку в 1/8 у Шахтёра и Загреба.
    Сколько тебе лет школьник,а что было 1957 года артист,а?
    Валенсия» 6 раз выигрывала национальное первенство по футболу. Последний триумф датирован 2004 годом. В исторической классификации дивизиона Примера клуб занимает четвёртое место — сразу после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».[4]
    В начале сезона 2006/07 «Валенсия» в списках самых богатых клубов мира занимала 17-ю строчку. В рейтинге лучших европейских клубов «Валенсия» регулярно находится в первой десятке. С 2002 по 2008 год — член организации европейский футбольных клубов G-14.
    Ссылка
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