Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы показали хороший уровень в матче с Валенсией»

Главный тренер «Аталанты» высказался о победе в Лиге чемпионов

  • 11.03.2020 03:25
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мы показали хороший уровень в матче с Валенсией»
© ФК Аталанта. Джан Пьеро Гасперини

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пенальти в самом начале матча, безусловно, сыграл нам на руку. Потом в первом тайме мы испытывали определенные сложности, но после перерыва уже заиграли намного лучше. Против «Валенсии» никогда и не может быть легко. Сегодня мы показали хороший уровень. Хотели победить любой ценой и подтвердить, что победа в первом матче не была случайной

Когда забиваешь так много голов, то это всегда что-то из ряда вон выходящее, по-настоящему необычное событие. Что в национальной лиге, что в Лиге чемпионов. Сейчас мы побеждаем уже в пяти матчах подряд, и выступление в Лиге чемпионов помогает нам прибавлять еще и еще. Сейчас мы очень счастливы и довольны тем, чего нам удалось добиться», - сказал Гасперини.

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Источник — УЕФА

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