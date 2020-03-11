Валенсия – Аталанта – 3:4. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» (4:3) и вышла в четвертьфинал.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:4).
«Валенсия» – «Аталанта» – 3:4
Кевин Гамейро (21, 51), Ферран Торрес (67) – Йосип Иличич (3, с пенальти; 43, с пенальти; 71; 84)
Фрэнсис Коклен (33), Мухтар Дьяхаби (42), Жоффри Кондогбиа (58), Даниэль Васс (64) – Ремо Фройлер (86)
«Валенсия»: Яспер Силлессен, Жоффри Кондогбиа, Карлос Солер, Муктар Дьяхаби (Гонсалу Гуэдеш, 46), Хосе Гайя, Франсис Коклен (Денис Черышев, 74), Даниэль Васс, Ферран Торрес, Кевин Гамейро, Родриго (Алессандро Флоренци, 79), Даниэль Парехо
«Аталанта»: Марко Спортьелло, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Роон (Дуван Сапата, 44), Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес (Руслан Малиновский, 78), Йосип Иличич, Марио Пашалич (Адриен Тамез, 84)
0:1. Первый гол Иличича
1:1. Перший гол Гамейро
1:2. Второй гол Иличича
2:2. Второй гол Гамейро
3:2. Гол Феррана Торреса
3:3. Третий гол Иличича
3:4. Четвертый гол Иличича
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Валенсия).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Валенсия).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Иличич (Аталанта).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Валенсия).
|4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Иличич (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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