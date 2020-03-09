ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Италии по футболу приостановлен

Матчи чемпионата Италии по футболу приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Меры, принятые для севера страны, будут применяться по всей Италии. Нет никаких оснований для продолжения спортивных мероприятий, даже фанаты должны принять это к сведению», – сообщил Конте.

Ранее стало известно, что в Италии отменили все национальные спортивные мероприятия до 3 апреля.

За последние сутки в Италии от коронавируса скончались 97 людей, увеличив число жертв до 463. На данный момент подтверждено 7985 случаев заражения.