ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Италии по футболу приостановлен

Матчи чемпионата Италии по футболу приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
«Меры, принятые для севера страны, будут применяться по всей Италии. Нет никаких оснований для продолжения спортивных мероприятий, даже фанаты должны принять это к сведению», – сообщил Конте.
Ранее стало известно, что в Италии отменили все национальные спортивные мероприятия до 3 апреля.
За последние сутки в Италии от коронавируса скончались 97 людей, увеличив число жертв до 463. На данный момент подтверждено 7985 случаев заражения.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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