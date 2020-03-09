ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Италии по футболу приостановлен

Матчи Серии А проводиться не будут

  • 09.03.2020 23:08
  • 2608 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Италии по футболу приостановлен
© gianlucadimarzio. Джузеппе Конте

Матчи чемпионата Италии по футболу приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Меры, принятые для севера страны, будут применяться по всей Италии. Нет никаких оснований для продолжения спортивных мероприятий, даже фанаты должны принять это к сведению», – сообщил Конте.

Ранее стало известно, что в Италии отменили все национальные спортивные мероприятия до 3 апреля.

За последние сутки в Италии от коронавируса скончались 97 людей, увеличив число жертв до 463. На данный момент подтверждено 7985 случаев заражения.

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(24 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.03.2020 23:41
    0
    Больше 130 человек за сутки - исправьте.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.03.2020 23:37
    +2
    Михаил Степанов, 09.03.2020 23:35
    и что будет с ЕВРО?! ((
    Тут уже впору о других вещах начинать переживать.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.03.2020 23:35
    0
    и что будет с ЕВРО?! ((
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.03.2020 23:37
    +2
    Михаил Степанов, 09.03.2020 23:35
    и что будет с ЕВРО?! ((
    Тут уже впору о других вещах начинать переживать.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.03.2020 23:41
    0
    Больше 130 человек за сутки - исправьте.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.03.2020 23:35
    0
    и что будет с ЕВРО?! ((
    Ссылка
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