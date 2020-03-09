В Италии отменили все национальные спортивные мероприятия до 3 апреля

Международных турниров это может не коснуться

  • 09.03.2020 19:52
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В Италии отменили все национальные спортивные мероприятия до 3 апреля
© coni.it

Все национальные спортивные мероприятия в Италии отменены до 3 апреля 2020 года. Чтобы разблокировать данное указание Итальянского олимпийского комитета (CONI), премьер-министр страны Джузеппе Конте должен лично подписать новый указ, блокирующий действие данного запрета.
 
CONI также напомнил, что международные соревнования, как для клубов, так и для национальных сборных, не подпадают под их юрисдикцию, то есть игры Лиги чемпионов в Италии, например, пока не приостановлены.

Ранее сообщалось, что матч Франция – Украина пройдет с ограниченным количеством зрителей.

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Источник — Italian National Olympic Committee (CONI)

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