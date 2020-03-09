Матч Франция — Украина пройдет с ограниченным количеством зрителей

Французское правительство приняло защитные меры из-за угрозы распространения коронавируса.

В частности, до 15-го апреля на всех массовых мероприятиях во Франции будут действовать ограничения по количеству участников. Принимать участие в массовых мероприятиях смогут не более одной тысячи человек, заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну.

«Необходимо учитывать, что на стадионе может находиться не более 1000 человек. Или клубы примут решение продавать до 1000 билетов, или они предпочтут играть за закрытыми дверьми, или отложить матчи, если это будет возможно», — заявила Роксана.

27-го марта в Сен-Дени должен состояться товарищеский матч Франция — Украина.

«Если матч может быть отложен, он будет отложен. Если этого не произойдет, то на стадионе должно находиться не более 1000 человек», — добавила Марасиняну.