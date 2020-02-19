Тоттенхэм
0:1
РБ Лейпциг
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лейпциг в гостях минимально обыграл Тоттенхэм

Немецкая команда сделала серьезную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 23:55
  • 788 просмотров
  • 3 комментария
Лейпциг в гостях минимально обыграл Тоттенхэм
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В Лондоне на домашней арене «Тоттенхэма» состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. «Шпоры» принимали «РБ Лейпциг». И без травмированных Кейна и Сон Хын Мина ничего не смогли противопоставить команде Юлиана Нагельсмана.

«Быки» мощно начали матч. Достаточно сказать, что к середине первого тайма они 10-кратно (!) превзошли соперника по ударам (10:1) и вдвое чаще владели мячом (33:67%). При этом Анхелиньо проверил на прочность стойку ворот, а Уго Льорис совершил несколько сэйвов. Но к перерыву подопечные Жозе Моуринью немного выправили положение, отодвинув игру от своих ворот.

А во втором тайме хозяева даже имели некоторое преимущество и заставили поработать голкипера «Лейпцига». Но Гулачи играл без ошибок, а тут еще и пенальти подоспел. Дэвис в штрафной борцовским приемом остановил Лаймера, и Вернер уверенным ударом реализовал пенальти – 0:1!

После этого «Тоттенхэм» пошел вперед. Команда создала несколько неплохих моментов, в основном – после стандартов. И Гулачи даже перевел мяч в штангу после выстрела Ло Чельсо со штрафного. Но и в обороне гости не отсиживались, имея не один шанс закрепить преимущество в счете. В итоге не преуспела ни одна из команд – 0:1. И перед ответной встречей в Германии (она состоится 10 марта) преимущество, в т.ч. психологическое, имеет «Лейпциг».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч.

«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:1

 Тимо Вернер (58, с пенальти).

 Джовани Ло Чельсо (10), Бен Дэвис (56), Эрик Ламела (90+4) - Марсель Забитцер (12), Тимо Вернер (33), Кристофер Нкунку (72).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 65), Жедсон Фернандеш (Эрик Ламела, 65), Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура - Стивен Бергвейн.

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи - Марцель Хальстенберг, Норди Мукиэле, Этан Ампаду, Анхелиньо, Лукас Клостерман - Конрад Лаймер (Эмиль Форсберг, 83), Кристофер Нкунку (Амаду Айдара, 74), Марсель Забитцер - Тимо Вернер, Патрик Шик (Юссуф Поульсен, 77).

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 20.02.2020 00:46
    -2
    Дойчлен золтатен Унтер официрен здрючен команду англосекас капитулирен!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:13
    +2
    У немцев же есть шансы, все три свои команды протолкнуть в 1/4
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:12
    0
    Не так уж и грозна эта АПЛ по нынешней лч. Ожидал куда большего от финалистов прошлой лч, ведь играли у себя то дома и пускай с очень классной командой, но всё же не с Баварией.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:13
    +2
    У немцев же есть шансы, все три свои команды протолкнуть в 1/4
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.02.2020 00:12
    0
    Не так уж и грозна эта АПЛ по нынешней лч. Ожидал куда большего от финалистов прошлой лч, ведь играли у себя то дома и пускай с очень классной командой, но всё же не с Баварией.
    Ссылка
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