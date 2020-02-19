Лейпциг в гостях минимально обыграл Тоттенхэм

В Лондоне на домашней арене «Тоттенхэма» состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. «Шпоры» принимали «РБ Лейпциг». И без травмированных Кейна и Сон Хын Мина ничего не смогли противопоставить команде Юлиана Нагельсмана.

«Быки» мощно начали матч. Достаточно сказать, что к середине первого тайма они 10-кратно (!) превзошли соперника по ударам (10:1) и вдвое чаще владели мячом (33:67%). При этом Анхелиньо проверил на прочность стойку ворот, а Уго Льорис совершил несколько сэйвов. Но к перерыву подопечные Жозе Моуринью немного выправили положение, отодвинув игру от своих ворот.

А во втором тайме хозяева даже имели некоторое преимущество и заставили поработать голкипера «Лейпцига». Но Гулачи играл без ошибок, а тут еще и пенальти подоспел. Дэвис в штрафной борцовским приемом остановил Лаймера, и Вернер уверенным ударом реализовал пенальти – 0:1!





После этого «Тоттенхэм» пошел вперед. Команда создала несколько неплохих моментов, в основном – после стандартов. И Гулачи даже перевел мяч в штангу после выстрела Ло Чельсо со штрафного. Но и в обороне гости не отсиживались, имея не один шанс закрепить преимущество в счете. В итоге не преуспела ни одна из команд – 0:1. И перед ответной встречей в Германии (она состоится 10 марта) преимущество, в т.ч. психологическое, имеет «Лейпциг».



Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч.

«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:1



Тимо Вернер (58, с пенальти).



Джовани Ло Чельсо (10), Бен Дэвис (56), Эрик Ламела (90+4) - Марсель Забитцер (12), Тимо Вернер (33), Кристофер Нкунку (72).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 65), Жедсон Фернандеш (Эрик Ламела, 65), Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура - Стивен Бергвейн.



«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи - Марцель Хальстенберг, Норди Мукиэле, Этан Ампаду, Анхелиньо, Лукас Клостерман - Конрад Лаймер (Эмиль Форсберг, 83), Кристофер Нкунку (Амаду Айдара, 74), Марсель Забитцер - Тимо Вернер, Патрик Шик (Юссуф Поульсен, 77).



Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА