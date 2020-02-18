Тоттенхэм
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РБ Лейпциг
19.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команда Жозе Моуриньо примет «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 18.02.2020 14:42
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Тоттенхэм – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© twitter.com/SpursOfficial

В среду, 19 февраля свою борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов начинает одна из наиболее равных и интересных пар – прошлогодний финалист «Тоттенхэм», и один из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг».

Для «Тоттенхэма» первая половина сезона была непростой, и команда прошла через процесс смены главного тренера: творец современных «Шпор» Маурисио Почеттино был отправлен в отставку, а его место занял легендарный Жозе Моуриньо.

Впрочем, осенние проблемы «Тоттенхэма» касались, прежде всего, внутренней арены – в Лиге чемпионов команда, несмотря на унизительное поражение от «Баварии», довольно уверенно вышла в стадию в плей-офф.

За время зимней паузы в еврокубках Моуриньо сумел заметно поправить положение дел «Тоттенхэма» в чемпионате Англии, и сейчас команда уже всего на одно очко отстает от зоны Лиги чемпионов. «Шпоры» сейчас не показывают яркой и содержательной игры, но за счет характер продолжают стабильно брать очки в АПЛ.

Что касается «РБ Лейпциг», то команда Юлиана Нагельсманна после новогодней паузы немного притормозила, и в последних четырех турах взяла всего 5 очков, пропустив «Баварию» на первое место в турнирной таблице.

Несмотря на еврокубковый опыт «Тоттенхэма», небольшим фаворитом этого противостояния букмекеры считают немецкую команду.  Что касается непосредственно первого матча, то здесь шансы команды расцениваются как почти равные. Коэффициент на победу «Тоттенхэма» - 2,71, на «РБ Лейпциг» - 2,76. Вероятность ничьи – 3,44.

19 февраля, среда

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
Лондон. «Тоттенхэм Хоттспур Стэдиум». Начало - в 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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