Тоттенхэм
0:1
РБ Лейпциг
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

МОУРИНЬО: «Тоттенхэм в очень сложной ситуации, но я горжусь игроками»

Наставник считает, что в противостоянии с «РБ Лейпциг» еще ничего не решено

  • 20.02.2020 00:59
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МОУРИНЬО: «Тоттенхэм в очень сложной ситуации, но я горжусь игроками»
© УЕФА. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился с прессой впечатлениями от проигранного матча 1/8 финала ЛЧ против немецкого РБ «Лейпциг» (0:1):

«Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.

В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?

Ло Чельсо играет фантастически. Он отлично действовал в середине поля, но вынужден был сдерживать себя из-за желтой карточки. В последние 20 минут он был феноменальным с мячом и без него.

У «Лейпцига» было больше ресурсов. Я же попытался сыграть с Лукасом Моурой и Бергвейном впереди, но это были очень уставшие игроки. Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию.

Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками. Что меня беспокоит больше всего – то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с «Лейпцигом», я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум».

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Источник — УЕФА

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