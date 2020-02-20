Тоттенхэм
0:1
РБ Лейпциг
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тотенхэм – РБ Лейпциг – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 20.02.2020 00:47
  • 1981 просмотр
  • 1 комментарий
Тотенхэм – РБ Лейпциг – 0:1. Видео гола и обзор матча
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Сегодня, 19 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира «Тоттенхэм» из Лондона встречается с одним из лидеров чемпионата Германии, «РБ Лейпциг».

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн, Орье, Лукас Моура, Жедсон Фернандеш, Дэвис.

«РБ Лейпциг»: Гулач, Анхелиньо, Забитцер, Вернер, Клостерманн, Нкунку, Шик, Мюкиле, Хальсбенберг, Ампаду, Лаймер.

Смотрите видео гола и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Вернер, 58 (пенальти)

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг
58' ГОЛ ! С пенальти забил Тимо Вернер (РБ Лейпциг).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 20.02.2020 00:15
    0
    Наши засланцы сегодня все кроме Уго и Санчеса в том числе и Маур которому без Кейна и Сона уже полагаю не светит эта ЛЧ и с такой игрой и составом (просто некому забивать)полагаю и следующая не смотря на розшириные возможности в связи с диск-й МС.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 20.02.2020 00:15
    0
    Наши засланцы сегодня все кроме Уго и Санчеса в том числе и Маур которому без Кейна и Сона уже полагаю не светит эта ЛЧ и с такой игрой и составом (просто некому забивать)полагаю и следующая не смотря на розшириные возможности в связи с диск-й МС.
    Ссылка
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