Тоттенхэм
0:1
РБ Лейпциг
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 19.02.2020 21:55
  • 4931 просмотр
  • 4 комментария
Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч.

«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:1

 Тимо Вернер (58, с пенальти).

 Джовани Ло Чельсо (10), Бен Дэвис (56), Эрик Ламела (90+4) - Марсель Забитцер (12), Тимо Вернер (33), Кристофер Нкунку (72).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 65), Жедсон Фернандеш (Эрик Ламела, 65), Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура - Стивен Бергвейн.
Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Джафет Танганга, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Оливер Скипп.

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи - Марцель Хальстенберг, Норди Мукиэле, Этан Ампаду, Анхелиньо, Лукас Клостерман - Конрад Лаймер (Эмиль Форсберг, 83), Кристофер Нкунку (Амаду Айдара, 74), Марсель Забитцер - Тимо Вернер, Патрик Шик (Юссуф Поульсен, 77).
Запасные: Ивон-Ландри Мвого, Эмиль Форсберг, Амаду Айдара, Даниэль Ольмо, Адемола Лукман, Ханнес Вольф, Юссуф Поульсен.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).

90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+4 мин. В борьбе за верховой мяч Ламела попал локтем в лицо Забитцеру в середине поля.

90+4 мин. Ло Чельсо подавал угловой справа - мяч пролетел над вратарской и покинул пределы поля.

90+2 мин. Ламела пробил издали - вратарь уверенно поймал мяч.

90 мин. Рефери компенсировал пять минут.

89 мин. После навеса слева Моура пробил головой - намного выше ворот.

87 мин. Форсберг подавал угловой слева - мяч выбит.

86 мин. Уххххх! Ламела со штрафного пробил в правый от себя угол - Гулачи в прыжке отбил мяч! Ло Чельсо подал угловой справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.

84 мин. Орье навесил справа - вратарь поймал мяч.

83 мин. Лаймер не смог продолжить игру, его заменил Форсберг.

81 мин. Лаймеру оказывают помощь - он держится за плечо.

79 мин. Не особо получается у Тоттенхэма финальный штурм. Гости не пускают "шпор" на расстояние удара.

77 мин. Вместо Шика вышел на поле Поульсен.

76 мин. А теперь вне игры Вернер.

75 мин. Ламела оказался в офсайде.

74 мин. Вместо Нкунку выходит Айдара.

73 мин. Уххххххх! Ло Чельсо со штрафного пробивал под дальнюю стойку - Гулачи перевел мяч в ШТАНГУ! Угловой хозяев слева - мяч выбит.

 72 мин. Нкунку хватал за футболку убегавшего Ло Чельсо на подступах к штрафной.

71 мин. Мукиэле оказался в офсайде.

68 мин. На данный момент владение мячом по-прежнему в пользу гостей - 33:67%. "Быки" и фолят чаще - 10:12.

  65 мин. Двойную замену проводит Моуринью. Н'Домбеле и Ламела вместо Алли и Фернандеша.

62 мин. Какой шанс! Шик оказался один перед вратарем "шпор", пробил в касание с 10-ти метров - Льорис отбил мяч!

61 мин. Ло Чельсо пробил низом в дальний угол из-за пределов штрафной - кипер накрыл мяч!



 58 мин. ГОООООООЛ! Вернер с точки пробил точно в левый от себя угол! Без шансов для Льориса!

 56 мин. ПЕНАЛЬТИ! Лаймер в штрафной принял мяч на грудь - а его принял на бедро Дэвис. Игроку Лейпцига оказывают помощь.

54 мин. Угловой гостей слева - мяч выбит.

52 мин. Нкунку со штрафного пробил над стенкой, но и выше перекладины.

51 мин. Орье сбил Шика в метер от линии штрафной!

48 мин. Опасно! Лукас Моура в касание пробил низом - Гулачи в прыжке отразил удар! Бергвейн добивал обводящим ударом - мимо дальней штанги!

47 мин. Игра приостановлена: с трибуны немецких фанов на поле полетели ленты материи.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.

45 мин. Анхелиньо слева ворвался в штрафную, но выпустил мяч за линию ворот.

43 мин. Вернер в очередной раз оказался в положении вне игры.

42 мин. Еще один корнер гостей слева - защитник выбил мяч головой.

41 мин. Нкунку подал угловой слева - мяч выбит.

40 мин. Вернер опасно прострелил слева - Санчес в подкате выбил мяч.

38 мин. Мукиэле оказывают помощь - что-то с бедром.

37 мин. Угловой Лейпцига слева - мяч выбит.

36 мин. Моментище! Вернера вывели один на один, тот бил практически с линии вратарской - Льорис отбил мяч!

 33 мин. Вернер на фланге въехал в ноги Уинксу, когда тот уже избавился от мяча.

32 мин. Ло Чельсо подал угловой слева, защитник выбил головой, но мяч не покинул пределы штрафной. Фернандеш мощно добивал отскок - по трибунам.

31 мин. Угловой гостей слева - мяч выбит.

28 мин. Фернандеш навесил справа - защитник выбил мяч головой.

27 мин. Вернер оказался в офсайде.

24 мин. Половина тайма позади. Лейпциг чаще владеет мячом (67:33%). Игроки немецкой команды и фолят чаще - 4:3.

22 мин. Хозяева надеются на контратаки, они отдали мяч сопернику и отошли в оборону.

19 мин. Очередной пожар в штрафной Тоттенхэма, но защитники все же сумели вынести мяч подальше.

17 мин. Опасно! После подачи с углового слева Шик выпрыгнул выше всех и головой подрезал мяч в ближний угол - чуть неточно!

15 мин. Немножко успокоилась игра, упал темп.

 12 мин. А теперь и Забитцер прыгнул в ноги Бнргвейну у центрального круга.

 10 мин. Ло Чельсо грубо сыграл против Забитцера в середине поля.

9 мин. Шик с ходу пробил в ближний угол - Льорис со второй попытки накрыл мяч!

8 мин. Ухххххх! Бергвейн обыграл защитника и нанес обводящий удар. Гулачи в прыжке отбил мяч, тот угодил в ногу сопернику - и от нее улетел за ворота!

7 мин. Ло Чельсо подал угловой слева - слишком сильно.

5 мин. Гости продолжают владеть преимуществом, "шпоры" отбиваются.

2 мин. Вернер оказался в офсайде.

2 мин. Моментище! Анхелиньо справа ворвался в штрафную и пробил - мяч от ноги вратаря угодил в ШТАНГУ!

1 мин. Шик с ходу пробил от линии штрафной - рядом с ближней штангой!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева в белом, гости в черном.



Раздевалка гостей:


Тоттенхэм на разминке:


Примерные схемы команд:

 

  

В среду Тоттенхэм, 19-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттнхэмом» и «Лейпцигом». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хоттспур», начало в 22:00 по киевскому времени.
 
«Шпоры» продолжают выступление в нынешней Лиге чемпионов, но при этом ведут отчаянную борьбу за место в престижном турнире и на следующий сезон. Пока что команда Жозе Моуринью не попадает в число участников ЛЧ-2020/21, и многое в этом плане может решить ближайший матч АПЛ. А проведет его «Тоттенхэм» на выезде с «Челси» уже в субботу! Так что перед португальским тренером стоит непростая задача – и «Лейпциг» обыграть, и силы сэкономить. А вот Юлиану Нагельсману проще: «быки» и так прыгнули выше головы, и сейчас в Бундеслиге идут на 2-й строчке, отставая от «Баварии» всего на 1 очко. Так что каким бы ни был результат в итоге противостояния с лондонским клубом, тренера, который на 25 лет моложе Моуринью, вряд ли обвинят в некомпетентности. Ну а болельщиков ожидает непредсказуемый поединок.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.02.2020 23:22
    +1
    Ах да Лейпциг, красава. Отправьте Моуриньо в россию хоккейные клюшки изолентой перематывать. Опыт у него уже есть
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:19
    0
    Закономерно. Тоттехэму лучше сосредоточиться на АПЛ. Но справедливости ради, когда Маур пришёл, они были в ещё больше заднице, а сейчас по крайней мере идут на 5 месте
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.02.2020 22:56
    +2
    Мауринье конечно мастер по убиванию команд. От прошлогоднего Тотенхема и след простыл.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 19.02.2020 22:38
    +3
    Моуринью внатуре не какой, как руководство Шпор могло повестись на такое
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 19.02.2020 22:38
    +3
    Моуринью внатуре не какой, как руководство Шпор могло повестись на такое
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.02.2020 22:56
    +2
    Мауринье конечно мастер по убиванию команд. От прошлогоднего Тотенхема и след простыл.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 19.02.2020 23:22
    +1
    Ах да Лейпциг, красава. Отправьте Моуриньо в россию хоккейные клюшки изолентой перематывать. Опыт у него уже есть
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 23:19
    0
    Закономерно. Тоттехэму лучше сосредоточиться на АПЛ. Но справедливости ради, когда Маур пришёл, они были в ещё больше заднице, а сейчас по крайней мере идут на 5 месте
    Ссылка
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