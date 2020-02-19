Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч.
«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:1
Тимо Вернер (58, с пенальти).
Джовани Ло Чельсо (10), Бен Дэвис (56), Эрик Ламела (90+4) - Марсель Забитцер (12), Тимо Вернер (33), Кристофер Нкунку (72).
«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли (Тангай Н'Домбеле, 65), Жедсон Фернандеш (Эрик Ламела, 65), Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура - Стивен Бергвейн.
Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Джафет Танганга, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Оливер Скипп.
«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи - Марцель Хальстенберг, Норди Мукиэле, Этан Ампаду, Анхелиньо, Лукас Клостерман - Конрад Лаймер (Эмиль Форсберг, 83), Кристофер Нкунку (Амаду Айдара, 74), Марсель Забитцер - Тимо Вернер, Патрик Шик (Юссуф Поульсен, 77).
Запасные: Ивон-Ландри Мвого, Эмиль Форсберг, Амаду Айдара, Даниэль Ольмо, Адемола Лукман, Ханнес Вольф, Юссуф Поульсен.
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция).
90+6 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+4 мин. В борьбе за верховой мяч Ламела попал локтем в лицо Забитцеру в середине поля.
90+4 мин. Ло Чельсо подавал угловой справа - мяч пролетел над вратарской и покинул пределы поля.
90+2 мин. Ламела пробил издали - вратарь уверенно поймал мяч.
90 мин. Рефери компенсировал пять минут.
89 мин. После навеса слева Моура пробил головой - намного выше ворот.
87 мин. Форсберг подавал угловой слева - мяч выбит.
86 мин. Уххххх! Ламела со штрафного пробил в правый от себя угол - Гулачи в прыжке отбил мяч! Ло Чельсо подал угловой справа - слишком сильно, никто не дотянулся до мяча.
84 мин. Орье навесил справа - вратарь поймал мяч.
83 мин. Лаймер не смог продолжить игру, его заменил Форсберг.
81 мин. Лаймеру оказывают помощь - он держится за плечо.
79 мин. Не особо получается у Тоттенхэма финальный штурм. Гости не пускают "шпор" на расстояние удара.
77 мин. Вместо Шика вышел на поле Поульсен.
76 мин. А теперь вне игры Вернер.
75 мин. Ламела оказался в офсайде.
74 мин. Вместо Нкунку выходит Айдара.
73 мин. Уххххххх! Ло Чельсо со штрафного пробивал под дальнюю стойку - Гулачи перевел мяч в ШТАНГУ! Угловой хозяев слева - мяч выбит.
72 мин. Нкунку хватал за футболку убегавшего Ло Чельсо на подступах к штрафной.
71 мин. Мукиэле оказался в офсайде.
68 мин. На данный момент владение мячом по-прежнему в пользу гостей - 33:67%. "Быки" и фолят чаще - 10:12.
65 мин. Двойную замену проводит Моуринью. Н'Домбеле и Ламела вместо Алли и Фернандеша.
62 мин. Какой шанс! Шик оказался один перед вратарем "шпор", пробил в касание с 10-ти метров - Льорис отбил мяч!
61 мин. Ло Чельсо пробил низом в дальний угол из-за пределов штрафной - кипер накрыл мяч!
58 мин. ГОООООООЛ! Вернер с точки пробил точно в левый от себя угол! Без шансов для Льориса!
56 мин. ПЕНАЛЬТИ! Лаймер в штрафной принял мяч на грудь - а его принял на бедро Дэвис. Игроку Лейпцига оказывают помощь.
54 мин. Угловой гостей слева - мяч выбит.
52 мин. Нкунку со штрафного пробил над стенкой, но и выше перекладины.
51 мин. Орье сбил Шика в метер от линии штрафной!
48 мин. Опасно! Лукас Моура в касание пробил низом - Гулачи в прыжке отразил удар! Бергвейн добивал обводящим ударом - мимо дальней штанги!
47 мин. Игра приостановлена: с трибуны немецких фанов на поле полетели ленты материи.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.
45 мин. Анхелиньо слева ворвался в штрафную, но выпустил мяч за линию ворот.
43 мин. Вернер в очередной раз оказался в положении вне игры.
42 мин. Еще один корнер гостей слева - защитник выбил мяч головой.
41 мин. Нкунку подал угловой слева - мяч выбит.
40 мин. Вернер опасно прострелил слева - Санчес в подкате выбил мяч.
38 мин. Мукиэле оказывают помощь - что-то с бедром.
37 мин. Угловой Лейпцига слева - мяч выбит.
36 мин. Моментище! Вернера вывели один на один, тот бил практически с линии вратарской - Льорис отбил мяч!
33 мин. Вернер на фланге въехал в ноги Уинксу, когда тот уже избавился от мяча.
32 мин. Ло Чельсо подал угловой слева, защитник выбил головой, но мяч не покинул пределы штрафной. Фернандеш мощно добивал отскок - по трибунам.
31 мин. Угловой гостей слева - мяч выбит.
28 мин. Фернандеш навесил справа - защитник выбил мяч головой.
27 мин. Вернер оказался в офсайде.
24 мин. Половина тайма позади. Лейпциг чаще владеет мячом (67:33%). Игроки немецкой команды и фолят чаще - 4:3.
22 мин. Хозяева надеются на контратаки, они отдали мяч сопернику и отошли в оборону.
19 мин. Очередной пожар в штрафной Тоттенхэма, но защитники все же сумели вынести мяч подальше.
17 мин. Опасно! После подачи с углового слева Шик выпрыгнул выше всех и головой подрезал мяч в ближний угол - чуть неточно!
15 мин. Немножко успокоилась игра, упал темп.
12 мин. А теперь и Забитцер прыгнул в ноги Бнргвейну у центрального круга.
10 мин. Ло Чельсо грубо сыграл против Забитцера в середине поля.
9 мин. Шик с ходу пробил в ближний угол - Льорис со второй попытки накрыл мяч!
8 мин. Ухххххх! Бергвейн обыграл защитника и нанес обводящий удар. Гулачи в прыжке отбил мяч, тот угодил в ногу сопернику - и от нее улетел за ворота!
7 мин. Ло Чельсо подал угловой слева - слишком сильно.
5 мин. Гости продолжают владеть преимуществом, "шпоры" отбиваются.
2 мин. Вернер оказался в офсайде.
2 мин. Моментище! Анхелиньо справа ворвался в штрафную и пробил - мяч от ноги вратаря угодил в ШТАНГУ!
1 мин. Шик с ходу пробил от линии штрафной - рядом с ближней штангой!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева в белом, гости в черном.
Раздевалка гостей:
Тоттенхэм на разминке:
Примерные схемы команд:
В среду Тоттенхэм, 19-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттнхэмом» и «Лейпцигом». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хоттспур», начало в 22:00 по киевскому времени.
«Шпоры» продолжают выступление в нынешней Лиге чемпионов, но при этом ведут отчаянную борьбу за место в престижном турнире и на следующий сезон. Пока что команда Жозе Моуринью не попадает в число участников ЛЧ-2020/21, и многое в этом плане может решить ближайший матч АПЛ. А проведет его «Тоттенхэм» на выезде с «Челси» уже в субботу! Так что перед португальским тренером стоит непростая задача – и «Лейпциг» обыграть, и силы сэкономить. А вот Юлиану Нагельсману проще: «быки» и так прыгнули выше головы, и сейчас в Бундеслиге идут на 2-й строчке, отставая от «Баварии» всего на 1 очко. Так что каким бы ни был результат в итоге противостояния с лондонским клубом, тренера, который на 25 лет моложе Моуринью, вряд ли обвинят в некомпетентности. Ну а болельщиков ожидает непредсказуемый поединок.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг».
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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