Челси
0:3
Бавария
25.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Бавария – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 26.02.2020 01:05
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Челси – Бавария – 0:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Челси

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» разгромно уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. 

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Челси» – «Бавария» – 0:3

 Серж Гнабри (51; 54), Роберт Левандовски (76).

 Маркос Алонсо (83).

 Жоржиньо (49) - Тьяго Алькантара (45+1), Йозуа Киммих (58).

«Челси»: Вилли Кабальеро - Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (Педро Родригес, 73), Маркос Алонсо, Рис Джеймс - Росс Баркли (Виллиан, 61), Матео Ковачич, Жоржиньо, Мэйсон Маунт - Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 61).

«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Серж Гнабри (Корентин Толиссо, 85), Тьяго Алькантара (Леон Горецка, 90), Альфонсо Дэвис - Кингсли Коман (Филиппе Коутиньо, 66), Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Видеообзор матча

Лучшие моменты первого тайма

0:1. Видео первого гола Гнабри, 51 мин

0:2 Видео второго гола Гнабри, 54 мин

0:3. Левандовски, 76 мин

Красная карточка, Алонсо

Видеообзор второго тайма

Sport.ua проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бавария».

Лучшие моменты матча Челси - Бавария
76' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
54' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
51' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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Источник — Sport.ua

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