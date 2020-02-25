Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Челси» – «Бавария» – 0:3



Серж Гнабри (51; 54), Роберт Левандовски (76).



Маркос Алонсо (83).



Жоржиньо (49) - Тьяго Алькантара (45+1), Йозуа Киммих (58).

«Челси»: Вилли Кабальеро - Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (Педро Родригес, 73), Маркос Алонсо, Рис Джеймс - Росс Баркли (Виллиан, 61), Матео Ковачич, Жоржиньо, Мэйсон Маунт - Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 61).

Запасные: Кепа Аррисабалага, Курт Зума, Эмерсон, Билли Гилмор, Тэмми Абрахам, Виллиан, Педро Родригес.

«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Серж Гнабри (Корентин Толиссо, 85), Тьяго Алькантара (Леон Горецка, 90), Альфонсо Дэвис - Кингсли Коман (Филиппе Коутиньо, 66), Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Запасные: Свен Ульрайх, Лукас-Франсуа Эрнандес, Альваро Одриосола, Филиппе Коутиньо, Леон Горецка, Корентин Толиссо, Джошуа Зиркзее.

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Арбитр: Клеман Турпен (Улинс, Франция).



Наши оценки:

Запасные:

«Челси»: Педро Родригес - 6,0, Виллиан - 6,5, Тэмми Абрахам - 6,0.

«Бавария»: Корентин Толиссо, Леон Горецка - б/0, Филиппе Коутиньо - 6,0.



90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+1 мин. Коутиньо пробил из-за пределов штрафной - мимо дальней девятки.



90 мин. Тактическая замена: Горецка вместо Алькантары.



88 мин. Маунт бил практически из вратарской, но в борьбе с защитником нанес слишком слабый удар, вратарь накрыл мяч.



85 мин. Толиссо сменил Гнабри.



83 мин. И вердикт рефери таков: красная Алонсо!



82 мин. Алонсо сбил Левандовского и попал ему рукой в лицо. Арбитр смотрит повтор.



79 мин. Педро Родригес опасно прострелил слева - защитник выбил мяч в аут.



78 мин. Бавария продолжает царить на поле, хозяева только отбиваются.



76 мин. ГОООООООЛ! Дэвис прорвался по левому флангу, дошел до угла вратарской и прострелил - набежавший Левандовски в касание поразил пустые ворота!



73 мин. Вместо Аспиликуэты вышел Педро Родригес.



73 мин. Дэвис навесил слева - за ворота.



71 мин. Виллиан подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

69 мин. Маунт с ходу нанес мощный удар - по трибунам.



68 мин. Эххххх! После подачи справа Коутиньо попытался пробить ножницами с линии вратарской - мяч срезался и полетел вдоль линии ворот. Замкнуть тоже никто не смог!



67 мин. Абрахам забежал в офсайд.



66 мин. Коман захромал и не сможет продолжить игру. Вместо него вышел Коутиньо.



63 мин. Угловой гостей справа - мяч выбит.



61 мин. Виллиан и Абрахам выходят вместо Жиру и Баркли.



59 мин. После навеса слева Гнабри пробил в касание - выше ворот!



58 мин. Желтая Киммиху - похоже, за разговоры.



58 мин. Коман опасно подавал слева - Левандовски чуточку не дотянулся до мяча!



57 мин. Хозяева обескуражены, у них ничего не получается.



54 мин. ГОООООООЛ! Дежавю! Нойер из своей штрафной выбил мяч к центральной линии, Левандовски и Гнабри вдвоем прошли всю оборону, и Роберт снова отдал пас в центр штрафной а Серж в касание пробил мимо вратаря!



51 мин. ГОООООООЛ! Комбинация Баварии началась из центрального круга. Гнабри получил мяч, продвинулся к штрафной и отдал на Левандовского. Тот вернул в район 11-метровой отметки, и набежваший Гнабри в касание переправил мяч в сетку!



49 мин. Жоржиньо получил горчичник за разговоры.



48 мин. Маунт забежал в офсайд.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Баркли рванул в контратаку, и его сбил Алькантара - это желтая!



45+1 мин. Киммих подал угловой слева - кипер выбил мяч кулаками.



44 мин. Угловой Челси справа, Алонсо пробил головой - неточно.



43 мин. Киммих навесил со штрафного справа - мяч от головы защитника прилетел в руки вратарю. В ответной атаке Алонсо пробил с ходу в дальний угол - Нойер в прыжке отбил мяч!



42 мин. Алонсо врезал по ногам Коману на фланге возле штрафной.



39 мин. Джеймс навесил со штрафного слева - слишком высоко. Будет удар от ворот.



38 мин. Маунта сбили на фланге, неподалеку от штрафной.



35 мин. Моментище! После навеса слева Мюллер пробил головой, находясь спиной к воротам - ПЕРЕКЛАДИНА спасает Челси!



34 мин. Опасно! Нойер неудачно выбил мяч, хозяева запустили в штрафную Маунта, тот прострелил с угла вратарской - никто не сумел замкнуть!



32 мин. Гости продолжают владеть инициативой.



29 мин. Какой шанс! Мюллер с ходу нанес обводящий удар - мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!



29 мин. Угловой Баварии слева - защитник выбил мяч головой.



28 мин. И снова момент! Левандовски опять выскочил на голкипера и даже пробил, но тот вовремя вышел с линии и коленом отбил мяч!



26 мин. Левандовски едва не выскочил один на один - Кабальеро забрал мяч у него в ногах!



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 35:65% в пользу Баварии. Фолят чаще хозяева - 3:2.



20 мин. Угловой хозяев справа, Жиру в борьбе с защитником пробил головой - слабо и в руки голкиперу.



19 мин. Опасный прострел с правого фланга атаки Челси завершился угловым.



16 мин. Киммих подал угловой слева - мяч выбит.



15 мин. Опасно! Заброс в штрафную Челси, Левандовски пробил с лёта - мяч угодил в грудь голкиперу!



14 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

11 мин. Ухххххх! Бавария разогнала контратаку, Коман ворвался в штрафную и пробил низом - рядом с ближней штангой!



9 мин. Еще один удар Маунта: от линии штрафной бил в ближний угол, но промахнулся.



7 мин. Маунт пробил издали - неточно.



4 мин. Бавария начала агрессивно, Челси держит оборону.



1 мин. Коман пробил с ходу от линии штрафной - вратарь накрыл мяч.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в красном.





Примерные схемы команд:





Во вторник, 25-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Челси» принимает мюнхенскую «Баварию». Поединок пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 22:00 по киевскому времени.



Мюнхенцы едут в Лондон с решимостью победить. В финале ЛЧ-2011/12, который прошел на «Альянц-Арене», «Бавария» вела в счете, но пропустила от Дидье Дрогба на 88-й минуте. А в серии пенальти удачливее оказался «Челси». С тех пор для «красных» лондонская команда является сверхпринципиальным соперником. И сейчас «Бавария» имеет все шансы взять реванш за то поражение: команда стала единственной, которая на групповом этапе не потеряла ни одного очка, она лидирует в Бундеслиге. Вот только вряд ли «синие» согласны сдаться без боя!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Бавария».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

