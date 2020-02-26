Челси
0:3
Бавария
25.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария в Лондоне разгромила Челси

Мюнхенская команда практически обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

  • 26.02.2020 00:01
  • 1010 просмотров
  • 3 комментария
Бавария в Лондоне разгромила Челси
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«Челси» и «Бавария» не встречались между собой в официальных матчах Лиги чемпионов почти 8 лет, с финала-2012. Тот поединок стал домашним для «красных», ведь проходил в Мюнхене на «Альянц-Арене». И до сих пор удерживает рекорд для финалов турнира: команды нанесли в сумме 52 удара по воротам. Причем подавляющим преимуществом владели, разумеется, хозяева (43:9). Но основное время завершилось вничью (1:1), как и дополнительное. А в серии пенальти удачливее были «синие». Причем свою попытку реализовал и тогдашний капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Нынче Лэмпард снова руководил командой в матче против «Баварии», но уже в качестве не капитана, а главного тренера. К слову, в стартовом составе немецкой команды оказались сразу три футболиста, игравшие в том памятном финале - Нойер, Боатенг и Мюллер. Лэмпард же ничего выдумывать не стал и выпустил на поле тех же игроков, которые в субботу выиграли столичное дерби у «Тоттенхэма». Не удивил и Ханс-Дитер Флик, отрядивший в основу сплошь проверенных бойцов.

Первый тайм гости провели активнее: они владели мячом, чаще били по воротам. Особенно старался Левандовски, который трижды практически оказывался один на один с голкипером, но Кабальеро не позволил Роберту открыть счет. Мюллер проверил на прочность перекладину ворот. «Челси» огрызался, и тоже довольно остро. Но в итоге команды ушли на перерыв без забитых мячей.

А после возобновления игры «Бавария» очень быстро подтвердила статус фаворита. Команда забила в течение трех минут два практически одинаковых гола. Комбинации начинались с середины поля, Гнабри и Левандовски, перепасовываясь, входили в штрафную – и Серж замыкал прострелы Роберта. Что интересно, теперь на счету Гнабри 6 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И все 6 он забил в Лондоне! В матче группового этапа он четырежды расписался в воротах «Тоттенхэма», теперь оформил дубль в матче с «Челси».

Собственно, игра была сделана. Срочные замены Лэмпарда не помогли: «красные» очень дисциплинированно действовали в обороне, не увлекаясь атаками и играя довольно прагматично. А вскоре довели счет до крупного. Левандовски к двум результативным передачам добавил и гол. Дэвис промчался по флангу и прострелил к линии вратарской, а набежавший Роберт в касание пробил по пустым воротам – 0:3! Таким образом, Роберт стал на данный момент лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша турнира – на его счету уже 11 мячей!

Левандовски еще и спровоцировал Маркоса Алонсо. И тот в одном из эпизодов умышленно отмахнулся от соперника. Арбитр выдал нарушителю «горчичник», но после подсказки видеоассистента изменил решение и показал прямую красную карточку. «Челси» пытался забить хотя бы один ответный мяч, но вдесятером не преуспел. «Бавария» стала третьей командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей семь стартовых поединков сезона (после «Барселоны»-2002/03 и «Реала»-2014/15; к слову, в тех сезонах команды не смогли завоевать трофей!).

0:3, и ответный поединок в Мюнхене обретает очертания пустой формальности. Ну а пока команды готовятся к выездным поединкам внутренних чемпионатов. В субботу «Челси» сыграет против «Борнмута», а «Бавария» против «Хоффенхайма».
 

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Челси» – «Бавария» – 0:3

 Серж Гнабри (51; 54), Роберт Левандовски (76).

 Маркос Алонсо (83).

 Жоржиньо (49) - Тьяго Алькантара (45+1), Йозуа Киммих (58).

«Челси»: Вилли Кабальеро - Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (Педро Родригес, 73), Маркос Алонсо, Рис Джеймс - Росс Баркли (Виллиан, 61), Матео Ковачич, Жоржиньо, Мэйсон Маунт - Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 61).

«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Серж Гнабри (Корентин Толиссо, 85), Тьяго Алькантара (Леон Горецка, 90), Альфонсо Дэвис - Кингсли Коман (Филиппе Коутиньо, 66), Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Арбитр: Клеман Турпен (Улинс, Франция).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 26.02.2020 00:16
    +2
    bzzzzz, 26.02.2020 00:13
    У Челси абсолютно нет игрового баланса. В атаке более-менее интересно, хоть и нехватает остроты, а в защите абсолютный хаос. Бавария еще в первой тайме должна была три мяча забивать. Лемпарду нужно переосмыслить стиль игры команды, нужно много чего менять.
    Иначе руководство летом тренера может поменять.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 26.02.2020 00:13
    +2
    У Челси абсолютно нет игрового баланса. В атаке более-менее интересно, хоть и нехватает остроты, а в защите абсолютный хаос. Бавария еще в первой тайме должна была три мяча забивать. Лемпарду нужно переосмыслить стиль игры команды, нужно много чего менять.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.02.2020 00:09
    +3
    У футбол грають всі, а перемагають німці
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.02.2020 00:09
    +3
    У футбол грають всі, а перемагають німці
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 26.02.2020 00:16
    +2
    bzzzzz, 26.02.2020 00:13
    У Челси абсолютно нет игрового баланса. В атаке более-менее интересно, хоть и нехватает остроты, а в защите абсолютный хаос. Бавария еще в первой тайме должна была три мяча забивать. Лемпарду нужно переосмыслить стиль игры команды, нужно много чего менять.
    Иначе руководство летом тренера может поменять.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 26.02.2020 00:13
    +2
    У Челси абсолютно нет игрового баланса. В атаке более-менее интересно, хоть и нехватает остроты, а в защите абсолютный хаос. Бавария еще в первой тайме должна была три мяча забивать. Лемпарду нужно переосмыслить стиль игры команды, нужно много чего менять.
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