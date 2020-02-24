Во вторник, 25-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мюнхенскую «Баварию».

Текущий сезон складывается для «аристократов» очень непросто. После 27-ми сыгранных туров «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 44 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 45-37.

При этом «синие» выиграли всего один из пяти последних матчей в чемпионате Англии. Пока непонятно, стоит ли говорить о глубоком игровом кризисе, но игра «Челси» действительно оставляет желать лучшего.

К слову, нынешний тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард знаком с «Баварией» не понаслышке. В сезоне 2004/2005 Лэмпард, тогда выступавший за «Челси» в качестве игрока, отметился дублем в ворота «Баварии». Лондонская команда победила со счетом 4:2.

Зато у «Баварии» дела в чемпионате вполне неплохи. После 23-х сыгранных туров «Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии, имея в активе 49 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 65-26. Правда, идущий вторым «Лейпциг» отстает всего на одно очко.

Но у «Баварии» всегда под рукой грозное оружие — 31-летний польский форвард Роберт Левандовски. В текущем сезоне Роберт провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, где забил 38 мячей (!) и отдал 3 результативные передачи. Что и говорить, Левандовски пребывает в зените своей славы, и справиться с ним защитникам «Челси» будет очень непросто.

Букмекеры считают гостей явными фаворитами противостояния. На победу «Баварии» дают коэффициент около 2, на победу «Челси» — около 4. Но «синие» перед своими болельщиками выложатся на 200%. «Баварии» придется очень постараться, чтобы увезти победу со «Стэмфорд Бридж».

Ориентировочные составы:

«Челси»: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Виллиан, Жиру, Маунт.

«Бавария»: Нойер — Павар, Эрнандес, Алаба, Давис, Киммих, Алькантара, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Не сыграют: Канте — Перишич, Зюле.

25 февраля, вторник