Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0):

«Томас Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать сегодня. Он хорошо пользовался свободными зонами и осложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам. Вся команда сыграла очень сосредоточено, и мы очень этому рады.

Футбол – командная игра. Надо отметить две голевые передачи Левандовски. У него нет никаких сомнений о своих способностях забивать на поздних стадиях турнира. Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше – посмотрим. Шаг за шагом.

Дэвис играл в силовой футбол и много отбирал мяч в своей зоне благодаря своим силовых качествам. Его брали в команду на позицию вингера, но он отлично справляется со своей задачей и как левый защитник. Он добился феноменального прогресса за последнее время».