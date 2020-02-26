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Бавария
25.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ханс-Дитер ФЛИК: «Бавария хочет выйти в четвертьфинал, дальше – посмотрим»

Главный тренер «Баварии» ставит задачу команде идти шаг за шагом

  • 26.02.2020 02:41
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Бавария хочет выйти в четвертьфинал, дальше – посмотрим»
© УЕФА. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0):

«Томас Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать сегодня. Он хорошо пользовался свободными зонами и осложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам. Вся команда сыграла очень сосредоточено, и мы очень этому рады.

Футбол – командная игра. Надо отметить две голевые передачи Левандовски. У него нет никаких сомнений о своих способностях забивать на поздних стадиях турнира. Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше – посмотрим. Шаг за шагом.

Дэвис играл в силовой футбол и много отбирал мяч в своей зоне благодаря своим силовых качествам. Его брали в команду на позицию вингера, но он отлично справляется со своей задачей и как левый защитник. Он добился феноменального прогресса за последнее время».

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Источник — УЕФА

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