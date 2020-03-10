Лига чемпионов возвращается! 10 марта состоится повторный матч 1/8 финала между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом». Первый поединок между этими командами закончился сенсационным результатом – победой немецкого коллектива 1:0. Но в этой связи обязательно нужна поправка. Дело в том, что сенсационным этот результат можно назвать, лишь исходя из статуса оппонентов.

«Шпоры» - завсегдатаи чемпионской Лиги и финалисты минувшего розыгрыша ЛЧ, тогда как «красные быки» - фактически новички этого «закрытого клуба по интересам». Именно выход в 1/8 финала пока что является лучшим результатом «Лейпцига» в главном континентальном клубном турнире. А ежели вспоминать игру как таковую в первом поединке, то гости могли выиграть и с более серьезной разницей в счете. И это было бы заслужено и закономерно, о чем сказал после матча даже Моуриньо. Интересно, что Жозе не выигрывал на стадии плей-офф Лиги чемпионов со своими командами еще с апреля 2014-го.

«Тоттенхэм» сейчас переживает далеко не лучшие времена. И даже «Особенный» Моуриньо, сменивший по ходу сезона на тренерском мостике «шпор» Почеттино, не смог вывести команду из кризиса. Более того, португалец завел ее в еще более серьезные проблемы. В Англии все громче раздаются голоса о том, что сеу Жозе уже давно не «Особенный». Таковым он был лишь в «Челси». С «МанЮнайтед» португалец уже не сумел совладать, и в «Тоттенхэме» пока что дело тоже дрянь.

Лондонцы под руководством Моуриньо в пяти последних поединках четыре раза проиграли и лишь раз сыграли вничью. В чемпионате Англии «шпоры» все дальше от лидирующей четверки – занимают восьмое место, да и в Кубке Англии «Тоттенхэм» уже не боец – проиграл аутсайдеру АПЛ «Норвичу». В первые недели по приходу Моуриньо в «Тоттенхэм», его новые подопечные немного пришли в себя и раскрепостились. Но «медовый месяц» быстро прошел: сейчас снова функциональная яма.

Справедливости ради нужно отметить, что «Тоттенхэм» практически на протяжении всего нынешнего сезона ощущает серьезные кадровые проблемы. Вот и сейчас из-за травм вне игры форварды Кейн и Сон Хын Мин, а также Сиссоко и Ваньяма. Нет в команде уже и Эриксена, который в межсезонье отбыл в «Интер». Все эти и другие проблемы прозрачно намекают на то, что первая стадия плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне для «шпор» станет, скорее всего, последней.

А вот нынешний сезон для «Лейпцига» можно уже считать одним из самых успешных в истории. Команда впервые пробилась в 1/8 финала ЛЧ, и, судя по всему, на достигнутом останавливаться не собирается. Неплохо идут дела у подопечных Нагельсманна и в Бундеслиге: они в чемпионской гонке. Сейчас «быки» на третьем месте, отставая от идущей первой «Баварии» на пять очков, а от второй «Боруссии» из Дортмунда – на один балл. В последних пяти поединках во всех турнирах «Лейпциг» ни разу не проиграл: три победы и две ничьи. Правда, два последние по счету результата – именно ничьи.

Тем не менее, «Лейпциг» во всеоружии подходит к ответной встрече против «шпор». Нагельсманн, которого в Германии называют своим «Особенным», не скрывает, что выход в четвертьфинал ЛЧ – приоритетная задача для его команды. И для решения этой задачи 32-летний тренер постарается сделать все и дальше больше. После первой игры он пообещал, что и во втором матче его команда сыграет с лондонцами так же быстро и комбинационно. Сопутствует этому и кадровая ситуация: среди игроков основы «Лейпцига» травмированных нет.

Ориентировочные составы:

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерман, Упамекано, Хальстенберг, Мукиеле, Лаймер, Форсберг, Нкунку, Забитцер, Вернер, Поульсен.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Вертонген, Алли, Моура, Ло Чельсо, Уинкс, Дайер, Фернандеш.

10 марта, вторник