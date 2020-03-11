РБ Лейпциг
3:0
Тоттенхэм
10.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Жозе МОУРИНЬО: «Не могу винить игроков - они отдали все что могли»

«Тоттенхэм» покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала

  • 11.03.2020 01:00
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Жозе МОУРИНЬО: «Не могу винить игроков - они отдали все что могли»
© Twitter. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от «Лейпцига» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей лондонцы покидают турнир.

«Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда. Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют.

Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков - они отдали все что могли», - сказал после матча Моуриньо.

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Источник — УЕФА

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