Жозе МОУРИНЬО: «Не могу винить игроков - они отдали все что могли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение от «Лейпцига» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей лондонцы покидают турнир.

«Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда. Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют.

Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков - они отдали все что могли», - сказал после матча Моуриньо.