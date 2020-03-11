РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 10 марта, «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома разгромил «Тоттенхэм» (3:0).
Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.
РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 (первый матч – 1:0)
Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87
Лаймер, 50, Забитцер, 71 – Сессеньон, 33, Уинкс, 45+1, Танганга, 68, Алли, 70
РБ Лейпциг: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Мукиэле (Адамс, 56) – Вернер, Шик, Нкунку (Айдара, 59).
Тоттенхэм: Льорис – Сессеньон, Танганга, Альдервейрельд, Орье (Фэган-Уолкот, 90+1) – Уинкс, Дайер – Ламела, Алли, Ло Чельсо (Фернандеш, 80) – Моура.
1:0. Первый гол Забитцера
2:0. Второй гол Забитцера
Видео голов и обзор матча:
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсель Сабитцер (РБ Лейпциг).
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Сабитцер (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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