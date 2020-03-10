РБ Лейпциг не заметил Тоттенхэм в ответном поединке

Ответные поединки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сопровождали крайне неутешительные новости о эпидемиологической ситуации в Европе. Однако немецкому городу Лейпциг пока что удается избежать попадание в списки населенных пунктов в категории риска, поэтому проведению решающей части двусоставной баталии между местным «РБ Лейпциг» и английским «Тоттенхэмом» на поле «Ред Булл Арены» ничего не могло помешать.

Ужасная форма подопечных Жозе Моуриньо в последних поединках на внутренней и международной аренах вынудила португальского специалиста идти на риск и выпускать в стартовом составе своей команды предельно настроенных совершать скоростные проходы футболистов. Под таким предлогом на фланги обороны были выпущены Орье и Сессеньон, однако именно эти позиции оказались под наибольшим акцентом ударов оппонентов.

Серж начал упускать себе за спину испанца Анхелиньо еще в начале поединка, однако несколько обостряющих передач игрока левого фланга атаки «красных быков» и критика действий ивуарийца от Моуриньо не стали тревожным сигналом для игрока. Одна из подач Анхелиньо нашла голову Забитцера, который нанес непоправимый удар по амбициям гостей еще в первом тайме.

Но к этому моменту подопечные Нагельсманна уже вели по счету на табло. Не одними лишь флангами отмечалась в негативном контексте оборона «Тоттенхэма» в этом матче. Центр защиты не стал навязывать борьбу Вернеру в своих владениях уже на 10-й минуте, в результате чего Тимо в одиночку создал гол для своей команды. Удачный подбор отскока после своего же заблокированного удара позволил форварду тут же отдать пас для набегавшего вторым темпом Забитцера, которого защитники встретить попросту не успевали.

Не было замен после завершения перерыва от Моуриньо. Да и не было должного ресурса на скамейке запасных для изменения ситуации на футбольном поле. Жозе просто наблюдал за работой своей команды при оказании сопротивления уже четко осознавшего свое превосходство соперника. С таким раскладом, наибольшей интригой второго тайма стала возможность для Тимо Вернера наконец-то поправить свой голевой баланс перед предстоящим международным форумом.

Но как бы ни бился форвард «быков», но отличиться еще одним мячом в воротах соперников в этот вечер было суждено не ему. Форсербг только вышел на замену на 87-й минуте встречи, как тут же отправился к чужим воротам в надежде подловить удачный отскок при подаче Анхелиньо с левого фланга. Так и произошло, после чего хозяева просто довели игру до логического конца.

«РБ Лейпциг» отправился в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА по итогу этого противостояния, а вот для Жозе Моуриньо продолжаются тяжелые времена поиска идей для своего клуба.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.



РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 (первый матч – 1:0)



Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87



Лаймер, 50, Забитцер, 71 – Сессеньон, 33, Уинкс, 45+1, Танганга, 68, Алли, 70



РБ Лейпциг: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Мукиэле (Адамс, 56) – Вернер, Шик, Нкунку (Айдара, 59).

Тоттенхэм: Льорис – Сессеньон, Танганга, Альдервейрельд, Орье (Фэган-Уолкот, 90+1) – Уинкс, Дайер – Ламела, Алли, Ло Чельсо (Фернандеш, 80) – Моура.



Арбитр: Карлос дель Серро (Алькала-де-Энарес, Испания)



Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия)



Удары (в створ): 13 (5) – 7 (3)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 3 – 1.

РБ ЛЕЙПЦИГ-ТОТТЕНХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 9°C

