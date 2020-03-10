РБ Лейпциг
3:0
Тоттенхэм
10.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 10.03.2020 21:56
  • 7919 просмотров
  • 26 комментариев
РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 (первый матч – 1:0)

Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

 Лаймер, 50, Забитцер, 71 – Сессеньон, 33, Уинкс, 45+1, Танганга, 68, Алли, 70

РБ Лейпциг: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Мукиэле (Адамс, 56) – Вернер, Шик, Нкунку (Айдара, 59).

Запасные: Мвого, Поульсен, Лукман, Ольмо.

Тоттенхэм: Льорис – Сессеньон, Танганга, Альдервейрельд, Орье (Фэган-Уолкот, 90+1) – Уинкс, Дайер – Ламела, Алли, Ло Чельсо (Фернандеш, 80) – Моура.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Ндомбеле, Скипп, Пэррот.

Арбитр: Карлос дель Серро (Алькала-де-Энарес, Испания)

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+3 мин. Фол против Уолкота в центре поля.

 90+1 мин. ЗАМЕНА У ТОТТЕНХЭМА. Феган-Уолкот вышел на поле вместо Орье.

90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через шесть минут.

 87 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Добивание от Форсберга! Только вышел на замену! Отскок в центре штрафной при подаче Анхелиньо с левого фланга наделил его мячом!

 87 мин. ЗАМЕНА У РБ ЛЕЙПЦИГ. Форсберг вышел на поле вместо Забитцера.

85 мин. Упамекано пошел на скорости в атаку через центр поля, но уже в чужой штрафной против него грубо сыграл Танганга во внеигровой ситуации.

82 мин. Танганга принял на себя дальний мощный удар от Упамекано.

80 мин. ЗАМЕНА У ТОТТЕНХЭМА. Фернандеш заменил Ло Чельсо.

79 мин. Орье прострелил с правого фланга, но защитники справились.

77 мин. Шик троих собрал вокруг себя во время рывка, но Орье все равно остановил его, пусть и с фолом.

75 мин. Лейпциг не особо стесняется разыгрывать угловой в сторону своих ворот.

73 мин. МОМЕНТ! В последний момент до подката соперника Алли пробил из центра штрафной точно в руки голкиперу!

 71 мин. Забитцер получил желтую за удар сзади по ногам Алли.

 70 мин. Фарс от игроков гостей. Алли нарушил правила на карточку на чужой половине.

 68 мин. Желтая для Танганги за толчок в спину Шика в центре поля.

67 мин. Хозяева в прессинге. Шик нарушил правила у углового флажка на левом фланге чужой половины.

65 мин. Забитцер пострадал когда попытался поджать Ламелу на правом фланге обороны соперников.

63 мин. На угловой на противоположном фланге вынес мяч Анхелиньо после прострела Сессеньона с левой бровки.

62 мин. Слишком сильный пас исполнил Вернер с левого фланга на Шика.

61 мин. ОПАСНО! Над правым верхним углом запустил мяч Вернер ударом со входа в центр штрафной!

59 мин. ЗАМЕНА У РБ ЛЕЙПЦИГ. Айдара вышел на поле вместо Нкунку.

57 мин. Шик пробил намного выше ворот из левой половины штрафной.

56 мин. ЗАМЕНА У РБ ЛЕЙПЦИГ. Мукиэле был заменен на Адамса.

54 мин. Мукиэле надо менять, похоже! Носилки на поле!

53 мин. Мяч очень сильно прилетел в голову Мукиэле.

52 мин. Пас на ход Вернеру из глубины поля оказался слишком сильным.

 50 мин. Лаймер со спины с фолом атаковал в центре поля Ламелу.

50 мин. Уйму сил потратил на рывок по левому флангу Вернер, но в итоге просто подарил мяч сопернику.

48 мин. В подкате вынес мяч из штрафной Клостерманн после обостряющей передачи на Сессеньона.

47 мин. Смотрим за Тоттенхэмом на чужой половине поля. Без обострений обходится.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 45+1 мин. Уинкс получил желтую за успешную попытку в центре поля сорвать выход Лаймера в контаратку.

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

44 мин. Подача от Ламелы с углового на правом фланге пришлась в руки Гулачи.

42 мин. МОМЕНТ! Ло Чельсо на силу пробил под дальнюю штангу из правой половины штрафной! Гулачи спас!

40 мин. Верховая передача Упамекано из центра поля оказалась слишком сильной.

39 мин. Стоило Тоттенхэму пересечь центр поля, как тут же случилась очередная ошибка при передаче.

37 мин. Дайеру удалось встретить рывком передачу на ход Лаймеру на правый фланг.

35 мин. Анхелиньо на силу подал со штрафного, но защитники вынесли мяч из своих владений.

 33 мин. Сессеньон получил желтую за удар сзади по ногам Мукиэле на левом фланге обороны.

31 мин. ОПАСНО! Выстрел Вернера метров с тридцати отправил мяч над перекладиной!

30 мин. Ламела пробил с дальней дистанции. Мяч до вратарской так и не дошел.

28 мин. МОМЕНТ! Вернер пробил под ближнюю штангу из правой половины штрафной, но Льорис успел среаигровать.

27 мин. Моура хотел прорваться в левый фланг, но был остановлен группой оппонентов.

26 мин. Атака на атаку! Угловой заработал Лейпциг на правом фланге после того, как Ламелу обокрали защитники в центре поля.

25 мин. В этот раз Серж заблокировал прострел Анхелиньо с левого фланга.

23 мин. Орье исполнил неудачный дальний удар с правого фланга.

 21 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Орье может и дальше ловить бабочек на фланге. Упущен Анхелиньо. Подача на ближнюю штангу, откуда Забитцер головой расстрелял свободный угол!

19 мин. НЕТ! В оффсайд отдавал Анхелиньо с левого фланга на форварда.

18 мин. ГОЛ?! ВЕРНЕР?!

17 мин. ОПАСНО! Мог Вернер и убежать к воротам, но подкат Дайера был очень вовремя совершен.

16 мин. Фол против Ло Чельсо в центральном круге.

15 мин. Клостерманн и Гулачи придумали потерю мяча на правом фланге.

13 мин. Осадил подачами чужую штрафную коллектив Нагельсманна! 

 10 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вернер не растерялся после отскока мяча от защитника при его заблокированном ударе, после чего отдал на лицевую штрафной, откуда Забитцер пробил точно в левый угол!

10 мин. Хозяева играют осторожно. Перевес шаткий.

8 мин. К Гулачи пришел мяч во время верхового заброса в штрафную РБ.

7 мин. ОПАСНО! Поехала опорная нога у Анхелиньо во время удара с левого фланга штрафной. Мяч улетел в Орье!

6 мин. Алли покатил мяч с правого фланга в центр штрафной на Ламелу, но Эрик не успел с ударом.

5 мин. Сессеньон забежал в оффсайд во время передачи в глубину левого фланга атаки.

4 мин. Упамекано почти в центре поля нарушил правила против Алли. Персональная опека.

2 мин. Анхелиньо подал от углового флажка точно на голову сопернику на ближней штанге.

1 мин. Угловой на правом фланге для хозяев поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лейпциге (Германия), на поле стадиона «Ред Булл Арена», начало в 22:00.

Менее трех недель прошло со времен первого противостояния в этой паре в столице Англии, когда «шпоры» минимально уступили своему сопернику (0:1). Однако ничего хорошего с того времени коллектив Жозе Моуриньо в свою игру так и не смог добавить. «Тоттенхэм» с треском проваливается на внутренней арене, не побеждая уже в четырех матчах к ряду, так что рискует стать первой командой с Британских островов, которая покинет текущий розыгрыш плей-офф главного турнира Старого Света. Хотя «быки» Юлиана Нагельсманна также не особо радуют своих болельщиков набранными очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «РБ Лейпцигом» и «Тоттенхэмом».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitaliy Kishkan
      Vitaliy Kishkan, 10.03.2020 23:55
    -1
    Так бездарно просрать зальцбургу ето надо уметь.так вилетить из л.ч.без борьби!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.03.2020 23:55
    +2
    нещастный, домой в португалию, забери неустойку кстати😂
    Ссылка
    Vitaliy Kishkan
      Vitaliy Kishkan, 10.03.2020 23:53
    -4
    Лейпциг тупо катает м'яч целую игру.лорис спит на воротах! У тотенхама состав молодой.неочем.следующий соперник накаже зальцбур по самие помидори
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 23:47
    0
    Хороша скидочка від Дайера.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 23:46
    +4
    kot_sumy, 10.03.2020 23:31
    Кто этого бездаря пригласил тренировать очень даже неплохой коллектив?
    той, хто звільнив дуже навіть не поганого тренера Почеттіно.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 10.03.2020 23:31
    +2
    Кто этого бездаря пригласил тренировать очень даже неплохой коллектив?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 10.03.2020 23:19
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:51
    Кричалка. "Mourinho, you not the special one anymore"
    You're
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 10.03.2020 23:01
    0
    "Mourinho, you not the special one anymore" Моуриньо, ты уже не тот особенный 1000 процентов. Дно.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 10.03.2020 22:55
    +2
    Ну как так в Лейпциге люди есть на стадионе , а в Вольфсбурге не будет, ведь расстояние всего 206км.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:51
    -2
    Кричалка. "Mourinho, you not the special one anymore"
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:47
    +4
    Моуриньо в своем репертуаре - пошел разбираться с судьями
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 22:45
    0
    u6464u, 10.03.2020 22:42
    Ещё не вечер.посмотрим.
    Ну 3-0 за три тайма + гол Лейпц на виїзді варті авансів для Жозе
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 10.03.2020 22:44
    +6
    "Особливого" м'яко кажучи трахають. При Почетіно такої херні не було.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 10.03.2020 22:42
    -4
    hater of haters, 10.03.2020 22:27
    Жозе, потушите свой пердак)
    Ещё не вечер.посмотрим.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 10.03.2020 22:42
    -4
    hater of haters, 10.03.2020 22:27
    Жозе, потушите свой пердак)
    Ещё не вечер.посмотрим.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 22:40
    0
    ОсобЄнний, хулі
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:29
    +1
    Мог Лейпциг еще два забивать, как минимум
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 10.03.2020 22:27
    +6
    u6464u, 10.03.2020 22:23
    На каркал чёрно ротый.
    Жозе, потушите свой пердак)
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:27
    +9
    Угробил любитель перематывать изолентой хоккейные клюшки, всё что построил Почеттино
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.03.2020 22:26
    0
    Сливайте воду!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:27
    +9
    Угробил любитель перематывать изолентой хоккейные клюшки, всё что построил Почеттино
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 10.03.2020 22:44
    +6
    "Особливого" м'яко кажучи трахають. При Почетіно такої херні не було.
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 10.03.2020 22:27
    +6
    u6464u, 10.03.2020 22:23
    На каркал чёрно ротый.
    Жозе, потушите свой пердак)
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 23:46
    +4
    kot_sumy, 10.03.2020 23:31
    Кто этого бездаря пригласил тренировать очень даже неплохой коллектив?
    той, хто звільнив дуже навіть не поганого тренера Почеттіно.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:47
    +4
    Моуриньо в своем репертуаре - пошел разбираться с судьями
    Ссылка
    Rainmaker
      Rainmaker, 10.03.2020 22:25
    +4
    Моуриньо - сбитый летчик...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.03.2020 23:55
    +2
    нещастный, домой в португалию, забери неустойку кстати😂
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 10.03.2020 23:31
    +2
    Кто этого бездаря пригласил тренировать очень даже неплохой коллектив?
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 10.03.2020 22:55
    +2
    Ну как так в Лейпциге люди есть на стадионе , а в Вольфсбурге не будет, ведь расстояние всего 206км.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:29
    +1
    Мог Лейпциг еще два забивать, как минимум
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 10.03.2020 22:23
    +1
    На каркал чёрно ротый.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 23:47
    0
    Хороша скидочка від Дайера.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 10.03.2020 23:19
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:51
    Кричалка. "Mourinho, you not the special one anymore"
    You're
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 10.03.2020 23:01
    0
    "Mourinho, you not the special one anymore" Моуриньо, ты уже не тот особенный 1000 процентов. Дно.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 22:45
    0
    u6464u, 10.03.2020 22:42
    Ещё не вечер.посмотрим.
    Ну 3-0 за три тайма + гол Лейпц на виїзді варті авансів для Жозе
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 10.03.2020 22:40
    0
    ОсобЄнний, хулі
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 10.03.2020 22:26
    0
    Сливайте воду!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.03.2020 22:25
    0
    u6464u, 10.03.2020 22:16
    Расскажите этому недо комментатора на футбол 2 правила, где вы его взяли он даже элементарного не знает, не три а два тотен сейчас если забьёт то выходит дальше.
    Уже 2 голов Тоттенхэму не хватит. 3-0 по сумме двух матчей. Сливайте воду, Лейпциг идёт дальше
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 10.03.2020 22:16
    0
    Расскажите этому недо комментатора на футбол 2 правила, где вы его взяли он даже элементарного не знает, не три а два тотен сейчас если забьёт то выходит дальше.
    Ссылка
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