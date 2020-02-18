Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» завершился минимальной победой команды Диего Симеоне.

Поединок начался с шоковой терапии для футболистов «Ливерпуля». Сначала Мората немного не дотянулся до мяча, пытаясь замкнуть навес в исполнении Лоди. А через несколько секунд после навеса с углового мяч отскочил к Саулю, который из пределов вратарской точно пробил мимо голкипера.

Идеальное начало для «матрасников», получивших возможность прибегнуть к своей излюбленной манере игры. Хозяева поля расположились по периметру своей штрафной, разрушая атаки соперников и выжидая моменты для контрвыпадов. И мадридцы вполне могли увеличить свое преимущество. Робертсон в последний момент выбил мяч после кросса Лемара с левого фланга, а Мората, слева ворвавшийся в штрафную, с угла вратарской не пробил Алиссона.

«Ливерпуль» долго бился о «стену», выстроенную у владений хозяев поля, тщетно пытаясь хоть как-то обострить ситуацию. По-настоящему голевую возможность мерсисайдцам удалось создать под конец тайма, когда мяч нашел Салаха в центре штрафной «Атлетико». Египтянин нанес удар и быть бы голу, если бы не голова Фелипе.

«Красные» агрессивно начали вторую половину встречи, до предела взвинтив темп. Еще один голевой шанс упустил Салах, головой пробивший рядом со штангой. «Матрасники» выдержали такой штурм соперников, хоть им и пришлось пережить непростые минуты. А сохранив свои ворота в неприкосновенности, подопечные Симеоне и сами едва не забили. Мората оказался на убойной позиции в центре штрафной, но в самый неподходящий момент поскользнулся. Вскоре Хендерсон после передачи Ориги с лёта пробил рядом со штангой.

Время шло, а хаотичные набеги мерсисайдцев не приносили результата. «Атлетико» выстоял, сохранив минимальное преимущество. 1:0 – вполне рабочий счет как для «матрасников», так и для «Ливерпуля». Победитель двухматчевой дуэли определится на «Энфилде» 11-го марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0

Сауль Ньигес (4)

Анхель Корреа (45) – Садио Мане (41), Джо Гомес (59)

«Атлетико»: Ян Облак, Ренан Лоди, Фелипе, Стефан Савич, Шиме Врсалько, Тома Лемар (Маркос Льоренте, 46), Томас Партей, Сауль Ньигес, Коке, Альваро Мората (Витоло, 70), Анхель Корреа (Диего Коста, 77)

«Ливерпуль»: Алиссон, Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 80), Садио Мане (Дивок Ориги, 46), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 72)

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА