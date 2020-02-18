Атлетико Мадрид
1:0
Ливерпуль
18.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Победу команде Диего Симеоне принес гол в начале встречи

  • 18.02.2020 23:53
  • 1875 просмотров
  • 16 комментариев
Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» завершился минимальной победой команды Диего Симеоне.

Поединок начался с шоковой терапии для футболистов «Ливерпуля». Сначала Мората немного не дотянулся до мяча, пытаясь замкнуть навес в исполнении Лоди. А через несколько секунд после навеса с углового мяч отскочил к Саулю, который из пределов вратарской точно пробил мимо голкипера.

Идеальное начало для «матрасников», получивших возможность прибегнуть к своей излюбленной манере игры. Хозяева поля расположились по периметру своей штрафной, разрушая атаки соперников и выжидая моменты для контрвыпадов. И мадридцы вполне могли увеличить свое преимущество. Робертсон в последний момент выбил мяч после кросса Лемара с левого фланга, а Мората, слева ворвавшийся в штрафную, с угла вратарской не пробил Алиссона.

«Ливерпуль» долго бился о «стену», выстроенную у владений хозяев поля, тщетно пытаясь хоть как-то обострить ситуацию. По-настоящему голевую возможность мерсисайдцам удалось создать под конец тайма, когда мяч нашел Салаха в центре штрафной «Атлетико». Египтянин нанес удар и быть бы голу, если бы не голова Фелипе.

«Красные» агрессивно начали вторую половину встречи, до предела взвинтив темп. Еще один голевой шанс упустил Салах, головой пробивший рядом со штангой. «Матрасники» выдержали такой штурм соперников, хоть им и пришлось пережить непростые минуты. А сохранив свои ворота в неприкосновенности, подопечные Симеоне и сами едва не забили. Мората оказался на убойной позиции в центре штрафной, но в самый неподходящий момент поскользнулся. Вскоре Хендерсон после передачи Ориги с лёта пробил рядом со штангой.

Время шло, а хаотичные набеги мерсисайдцев не приносили результата. «Атлетико» выстоял, сохранив минимальное преимущество. 1:0 – вполне рабочий счет как для «матрасников», так и для «Ливерпуля». Победитель двухматчевой дуэли определится на «Энфилде» 11-го марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0

Сауль Ньигес (4)

Анхель Корреа (45) – Садио Мане (41), Джо Гомес (59)

«Атлетико»: Ян Облак, Ренан Лоди, Фелипе, Стефан Савич, Шиме Врсалько, Тома Лемар (Маркос Льоренте, 46), Томас Партей, Сауль Ньигес, Коке, Альваро Мората (Витоло, 70), Анхель Корреа (Диего Коста, 77)

«Ливерпуль»: Алиссон, Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 80), Садио Мане (Дивок Ориги, 46), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 72)

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 19.02.2020 01:06
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:45
    Ливер же конечно уникален. В сильнейшей лиги мира выносят всех и вся, лишь единожды за весь сезон потеряв очки. А в лч это у них уже второе поражение в 7 матчах этого сезона
    Значит Премьер-Лига не настолько крутая.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 19.02.2020 01:05
    0
    Roman Chekhovskyi, 19.02.2020 00:11
    Не фанат Ліверпулю. Але вже сто раз доказано при бажанні можна відігратися з будь якого рахунку. Підбір гравців це дозволяє зробити. Якщо мертвий Ювентус відгрував два м’ячі, то лівер на ізі
    Нуб. "Мертвый Ювентус".... так играют все итальянские команды. По полбору игроков Ювентусу сейчас нет равных.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 19.02.2020 00:48
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:45
    Ливер же конечно уникален. В сильнейшей лиги мира выносят всех и вся, лишь единожды за весь сезон потеряв очки. А в лч это у них уже второе поражение в 7 матчах этого сезона
    Этому тоже может быть объяснение. Например, видя ход Ливерпуля клубы не особо напрягаются чтобы его обыграть, потому что слишком потрепавшись можно слиться в следующем туре против более слабого соперника. В ЛЧ все рвут задницу по максимуму, вольготно тут почувствовать себя не может никто
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:45
    0
    Ливер же конечно уникален. В сильнейшей лиги мира выносят всех и вся, лишь единожды за весь сезон потеряв очки. А в лч это у них уже второе поражение в 7 матчах этого сезона
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:42
    0
    viktor112007, 19.02.2020 00:00
    фігово. антифутбол рулить.
    хоча думаю, що коментатори праві і Ліверпуль з радістю віддасть перемогу в ЛЧ комусь іншому аби лише виграти нарешті чемпіонат Англії
    Ну да, а то если не дай Бог задержатся в лч и положат там много сил, то могут не удержать 25-очковый гандикап в АПЛ
    Ссылка
    digsum
      digsum, 19.02.2020 00:35
    0
    Kievforever, 19.02.2020 00:13
    Некоторым командам просто приходится подстраиваться под соперника , так как имеют менее техничных игроков , это называется тактикой на игру и если она работает , значит в этом есть толк
    Ливерпуль если проиграет почти все оставшиеся матчи чемпионата уже и так чемпионом станет, так что настрой у них тоже запредельный на лигу чемпионов
    Почему-то этот миф крепко засел и сидит, хотя ситуация уже не такова. Годовой бюджет Ливерпуля и Атлетико примерно одинаковый в районе 400 млн евро. Атлетико способен позволить себе тех же техничных игроков, что и Ливерпуль, но главтренер подбирает футболистов под свое видение.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 19.02.2020 00:32
    -1
    Stringer Bell, 19.02.2020 00:19
    У Ливерпуля нет КриРо )
    Тут 100%
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 19.02.2020 00:23
    +2
    В этом матче Ливер просто валял дурака. Юрген, да и все остальные знают что на Энфилде матрас будет порван.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 19.02.2020 00:19
    0
    Roman Chekhovskyi, 19.02.2020 00:11
    Не фанат Ліверпулю. Але вже сто раз доказано при бажанні можна відігратися з будь якого рахунку. Підбір гравців це дозволяє зробити. Якщо мертвий Ювентус відгрував два м’ячі, то лівер на ізі
    У Ливерпуля нет КриРо )
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 19.02.2020 00:18
    +1
    viktor112007, 19.02.2020 00:00
    фігово. антифутбол рулить.
    хоча думаю, що коментатори праві і Ліверпуль з радістю віддасть перемогу в ЛЧ комусь іншому аби лише виграти нарешті чемпіонат Англії
    Не сказав би, що Атлетико показав антифутбол.
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 19.02.2020 00:13
    +3
    viktor112007, 19.02.2020 00:00
    фігово. антифутбол рулить.
    хоча думаю, що коментатори праві і Ліверпуль з радістю віддасть перемогу в ЛЧ комусь іншому аби лише виграти нарешті чемпіонат Англії
    Некоторым командам просто приходится подстраиваться под соперника , так как имеют менее техничных игроков , это называется тактикой на игру и если она работает , значит в этом есть толк
    Ливерпуль если проиграет почти все оставшиеся матчи чемпионата уже и так чемпионом станет, так что настрой у них тоже запредельный на лигу чемпионов
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 19.02.2020 00:11
    +3
    Не фанат Ліверпулю. Але вже сто раз доказано при бажанні можна відігратися з будь якого рахунку. Підбір гравців це дозволяє зробити. Якщо мертвий Ювентус відгрував два м’ячі, то лівер на ізі
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 00:01
    +1
    У Ливерпуля, ни одного удара в створ ворот.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.02.2020 00:00
    -12
    фігово. антифутбол рулить.
    хоча думаю, що коментатори праві і Ліверпуль з радістю віддасть перемогу в ЛЧ комусь іншому аби лише виграти нарешті чемпіонат Англії
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.02.2020 23:56
    +1
    Атлетико всегда и для всех проблема !
    Ссылка
    Александр Малинин
      Александр Малинин, 18.02.2020 23:56
    0
    Браво Атлетико!!!!!!!!!
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 19.02.2020 00:13
    +3
    viktor112007, 19.02.2020 00:00
    фігово. антифутбол рулить.
    хоча думаю, що коментатори праві і Ліверпуль з радістю віддасть перемогу в ЛЧ комусь іншому аби лише виграти нарешті чемпіонат Англії
    Некоторым командам просто приходится подстраиваться под соперника , так как имеют менее техничных игроков , это называется тактикой на игру и если она работает , значит в этом есть толк
    Ливерпуль если проиграет почти все оставшиеся матчи чемпионата уже и так чемпионом станет, так что настрой у них тоже запредельный на лигу чемпионов
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 19.02.2020 00:11
    +3
    Не фанат Ліверпулю. Але вже сто раз доказано при бажанні можна відігратися з будь якого рахунку. Підбір гравців це дозволяє зробити. Якщо мертвий Ювентус відгрував два м’ячі, то лівер на ізі
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 19.02.2020 00:23
    +2
    В этом матче Ливер просто валял дурака. Юрген, да и все остальные знают что на Энфилде матрас будет порван.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 19.02.2020 00:18
    +1
    viktor112007, 19.02.2020 00:00
    фігово. антифутбол рулить.
    хоча думаю, що коментатори праві і Ліверпуль з радістю віддасть перемогу в ЛЧ комусь іншому аби лише виграти нарешті чемпіонат Англії
    Не сказав би, що Атлетико показав антифутбол.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 00:01
    +1
    У Ливерпуля, ни одного удара в створ ворот.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.02.2020 23:56
    +1
    Атлетико всегда и для всех проблема !
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 19.02.2020 01:06
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:45
    Ливер же конечно уникален. В сильнейшей лиги мира выносят всех и вся, лишь единожды за весь сезон потеряв очки. А в лч это у них уже второе поражение в 7 матчах этого сезона
    Значит Премьер-Лига не настолько крутая.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 19.02.2020 01:05
    0
    Roman Chekhovskyi, 19.02.2020 00:11
    Не фанат Ліверпулю. Але вже сто раз доказано при бажанні можна відігратися з будь якого рахунку. Підбір гравців це дозволяє зробити. Якщо мертвий Ювентус відгрував два м’ячі, то лівер на ізі
    Нуб. "Мертвый Ювентус".... так играют все итальянские команды. По полбору игроков Ювентусу сейчас нет равных.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 19.02.2020 00:48
    0
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:45
    Ливер же конечно уникален. В сильнейшей лиги мира выносят всех и вся, лишь единожды за весь сезон потеряв очки. А в лч это у них уже второе поражение в 7 матчах этого сезона
    Этому тоже может быть объяснение. Например, видя ход Ливерпуля клубы не особо напрягаются чтобы его обыграть, потому что слишком потрепавшись можно слиться в следующем туре против более слабого соперника. В ЛЧ все рвут задницу по максимуму, вольготно тут почувствовать себя не может никто
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:45
    0
    Ливер же конечно уникален. В сильнейшей лиги мира выносят всех и вся, лишь единожды за весь сезон потеряв очки. А в лч это у них уже второе поражение в 7 матчах этого сезона
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.02.2020 00:42
    0
    viktor112007, 19.02.2020 00:00
    фігово. антифутбол рулить.
    хоча думаю, що коментатори праві і Ліверпуль з радістю віддасть перемогу в ЛЧ комусь іншому аби лише виграти нарешті чемпіонат Англії
    Ну да, а то если не дай Бог задержатся в лч и положат там много сил, то могут не удержать 25-очковый гандикап в АПЛ
    Ссылка
    digsum
      digsum, 19.02.2020 00:35
    0
    Kievforever, 19.02.2020 00:13
    Некоторым командам просто приходится подстраиваться под соперника , так как имеют менее техничных игроков , это называется тактикой на игру и если она работает , значит в этом есть толк
    Ливерпуль если проиграет почти все оставшиеся матчи чемпионата уже и так чемпионом станет, так что настрой у них тоже запредельный на лигу чемпионов
    Почему-то этот миф крепко засел и сидит, хотя ситуация уже не такова. Годовой бюджет Ливерпуля и Атлетико примерно одинаковый в районе 400 млн евро. Атлетико способен позволить себе тех же техничных игроков, что и Ливерпуль, но главтренер подбирает футболистов под свое видение.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 19.02.2020 00:19
    0
    Roman Chekhovskyi, 19.02.2020 00:11
    Не фанат Ліверпулю. Але вже сто раз доказано при бажанні можна відігратися з будь якого рахунку. Підбір гравців це дозволяє зробити. Якщо мертвий Ювентус відгрував два м’ячі, то лівер на ізі
    У Ливерпуля нет КриРо )
    Ссылка
    Александр Малинин
      Александр Малинин, 18.02.2020 23:56
    0
    Браво Атлетико!!!!!!!!!
    Ссылка
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