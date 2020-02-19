Атлетико - Ливерпуль 1:0. Видео гола и обзор матча

Состоялся матч плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» - «Ливерпуль».
Атлетико - Ливерпуль 1:0
Обзор матча
Гол
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Ливерпуль
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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