ВИДЕО. КЛОПП: «Ничего еще не потеряно! Ливерпуль отстает всего на один гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико» (0:1) рассказал о своих впечатлениях от проигранного поединка.
Коуч английского клуба считает, что еще ничего не потеряно для его команды, и ответный матч в Ливерпуле будет проходить совсем по другому сценарию.
Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции Клоппа после матча ЛЧ.
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Источник — Sport.ua
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