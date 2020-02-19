ВИДЕО. КЛОПП: «Ничего еще не потеряно! Ливерпуль отстает всего на один гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико» (0:1) рассказал о своих впечатлениях от проигранного поединка.

Коуч английского клуба считает, что еще ничего не потеряно для его команды, и ответный матч в Ливерпуле будет проходить совсем по другому сценарию.

Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции Клоппа после матча ЛЧ.