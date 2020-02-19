ВИДЕО. КЛОПП: «Ничего еще не потеряно! Ливерпуль отстает всего на один гол»

Видео Sport.ua: коуч считает, что ответный матч будет совсем другим

  • 19.02.2020 14:12
  • 798 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. КЛОПП: «Ничего еще не потеряно! Ливерпуль отстает всего на один гол»
© YouTube. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико» (0:1) рассказал о своих впечатлениях от проигранного поединка.

Коуч английского клуба считает, что еще ничего не потеряно для его команды, и ответный матч в Ливерпуле будет проходить совсем по другому сценарию.

Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции Клоппа после матча ЛЧ.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 19.02.2020 14:17
    -2
    сливай воду, клоп
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