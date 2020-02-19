КЛОПП: «Приходится сложно, когда проигрываешь такой команде как Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча против «Атлетико» (0:1) рассказал о своих впечатлениях от проигранного поединка:

«Когда проигрываешь с минимальным счетом такой команде как «Атлетико», приходится сложно, потому что соперник сразу же начинает играть на удержание счета. Даже нулевая ничья устроила бы их сегодня. Мы принимаем это поражение. Жду ответного матча.

Травма Хендерсона? У него была проблема с задней поверхностью бедра. Я снял его с игры, чтобы приберечь, но сейчас я не могу сказать с уверенностью, что с ним. Надо подождать».

Это был лишь второй матч под началом Клоппа, в котором «Ливерпуль» не смог пробить в створ. Первый состоялся в октябре 2018 года, когда красные на групповом этапе Лиги чемпионов проиграли «Наполи» (0:1).