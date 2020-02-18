Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0
Сауль Ньигес (4)
Анхель Корреа (45) – Садио Мане (41), Джо Гомес (59)
«Атлетико»: Ян Облак, Ренан Лоди, Фелипе, Стефан Савич, Шиме Врсалько, Тома Лемар (Маркос Льоренте, 46), Томас Партей, Сауль Ньигес, Коке, Альваро Мората (Витоло, 70), Анхель Корреа (Диего Коста, 77)
Запас: Антонио Адан, Хосе Мария Хименес, Янник Карраско, Марио Эрмосо
«Ливерпуль»: Алиссон, Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 80), Садио Мане (Дивок Ориги, 46), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 72)
Запас: Адриан, Наби Кейта, Такуми Минамино, Жоэль Матип
Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)
МАТЧ ОКОНЧЕН!
93 мин. Гомес нарушил правила против Облака в Штрафной Атлетико при подаче углового.
92 мин. Неудачная атака Ливерпуля.
90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.
89 мин. Витоло нарушил правила в штрафной Ливерпуля.
87 мин. Мерсисайдцы контролируют мяч.
85 мин. Оффсайд у Лоди.
83 мин. Неудачная атака Атлетико.
80 мин. Замена у Ливерпуля. Вместо Хендерсона на поле вышел Милнер.
79 мин. Хендерсону оказывают медицинскую помощь. Вынужденная замена будет.
77 мин. Замена у Атлетико. Вместо Корреа на поле вышел Коста.
75 мин. Мерсисайдцы контролируют мяч.
73 мин. МОМЕНТ! После наброса от Ориги Хендерсон с лёта из центра штрафной пробил рядом со штангой!
72 мин. Замена у Ливерпуля. Вместо Салаха на поле вышел Окслейд-Чемберлен.
71 мин. Лоди стрельнул издали, и мяч пролетел рядом со штангой!
70 мин. Замена у Атлетико. Вместо Мораты на поле вышел Витоло.
68 мин. ВОТ ЭТО ДА! Мората мог из центра штрафной расстреливать ворота, но подскользнулся в самый ответственный момент!
66 мин. Игра идет в центре поля.
63 мин. Неудачная атака Атлетико.
61 мин. Ориги пытался слева ворваться в штрафную Атлетико, но выпустил мяч за пределы поля.
59 мин. Гомес грубо сыграл в центре поля.
55 мин. Значительно прибавили в движении мерсисайдцы.
53 мин. МОМЕНТ! Гомес навесил точно на голову Салаху, который пробил рядом со штангой!
52 мин. Ливерпуль активно начал вторую половину встречи.
49 мин. Льоренте справа ворвался в штрафную Ливерпуля и отпасовал на Врсалько, который неудачно принял мяч!
46 мин. Замена у Ливерпуля. Вместо Мане на поле вышел Ориги.
46 мин. Замена у Атлетико. Вместо Лемара на поле вышел Льоренте.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.
45 мин. Корреа грубо сыграл в центре поля.
43 мин. Игра идет в центре поля.
41 мин. Мане грубо сыграл против Врсалько.
40 мин. Гомес нарушил правила на половине поля Атлетико.
38 мин. Александер-Арнолд прострелил с углового, и матрасники выбили мяч.
36 мин. МОМЕНТ! Салах бил из центра штрафной Атлетико, и мяч попал в голову Фелипе!
34 мин. Оффсайд у Лемара.
32 мин. Робертсон слишком сильно навесил с левого фланга.
29 мин. Робертсон из хорошей позиции метров с 25-ти не попал в ворота.
28 мин. Партей с дальней дистанции не попал в ворота.
26 мин. Мяч оказался в воротах Атлетико, но арбитр справедливо зафиксировал оффсайд у Фирмино.
26 мин. Еще у момент у ворот Ливерпуля! После ошибки ван Дейка Мората слева ворвался в штрафную гостей, притормозил и с угла вратарской не сумел пробить Алиссона!
24 мин. Салах нарушил правила на половине поля Атлетико.
23 мин. Игра идет преимущественно на половине поля Атлетико.
20 мин. Опасно! Лемар с левого фланга вырезал мяч в штрафную, и Робертсон спас ситуацию, выбив мяч на угловой!
18 мин. Навесы в штрафную Атлетико пока не несут угроз воротам Яна Облака.
15 мин. Неудачная атака Ливерпуля.
13 мин. Матрасники сконцентрировались возле своей штрафной и сосредоточились на разрушении атак Ливерпуля.
11 мин. Александер-Арнолд крайне неудачно навесил с правого фланга.
9 мин. Мерсисайдцы контролируют мяч.
7 мин. Врсалько с правого фланга от углового флажка прострелил в руки Алиссону.
4 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После навеса с углового мяч от ноги Фабиньо откочил во вратарскую на ногу Саулю, который точно пробил мимо голкипера!
3 мин. ОПАСНО! Лоди навесил с левого фланга, и Мората едва не переправил мяч в ворота!
2 мин. Пока игра идет в центре поля.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 18-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» будет принимать «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало в 22:00 по киевскому времени.
«Ливерпуль» вышел в плей-офф главного клубного евротурнира с первого места группы Е, в которой мерсисайдцы опередили итальянский «Наполи», австрийский «Зальцбург» и бельгийский «Генк». В национальном чемпионате команда Юргена Клоппа имеет просто ошеломляющее преимущество над преследователями: «Манчестер Сити», который занимает второе место, отстает от мерсисайдцев на двадцать пять очков. «Атлетико» в Ла Лиге ведет борьбу за третью позицию. В плей-офф «матрасники» вышли со второго места группы D, оставив за бортом турнира леверкузенский «Байер» и московский «Локомотив» (первую позицию в квартете занял «Ювентус»). «Атлетико» и «Ливерпуль» всего раз встречались в плей-офф еврокубков: в сезоне 2009/2010 в полуфинале Лиги Европы «матрасники» одолели мерсисайдцев.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Ливерпуль».
Источник — Sport.ua
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таке відчуття ніби вони крім автобуса більше нічо не можуть
таке відчуття ніби вони крім автобуса більше нічо не можуть
ml
таке відчуття ніби вони крім автобуса більше нічо не можуть
ml
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