Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0

Сауль Ньигес (4)

Анхель Корреа (45) – Садио Мане (41), Джо Гомес (59)

«Атлетико»: Ян Облак, Ренан Лоди, Фелипе, Стефан Савич, Шиме Врсалько, Тома Лемар (Маркос Льоренте, 46), Томас Партей, Сауль Ньигес, Коке, Альваро Мората (Витоло, 70), Анхель Корреа (Диего Коста, 77)

Запас: Антонио Адан, Хосе Мария Хименес, Янник Карраско, Марио Эрмосо

«Ливерпуль»: Алиссон, Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 80), Садио Мане (Дивок Ориги, 46), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 72)

Запас: Адриан, Наби Кейта, Такуми Минамино, Жоэль Матип

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Гомес нарушил правила против Облака в Штрафной Атлетико при подаче углового.

92 мин. Неудачная атака Ливерпуля.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

89 мин. Витоло нарушил правила в штрафной Ливерпуля.

87 мин. Мерсисайдцы контролируют мяч.

85 мин. Оффсайд у Лоди.

83 мин. Неудачная атака Атлетико.

80 мин. Замена у Ливерпуля. Вместо Хендерсона на поле вышел Милнер.

79 мин. Хендерсону оказывают медицинскую помощь. Вынужденная замена будет.

77 мин. Замена у Атлетико. Вместо Корреа на поле вышел Коста.

75 мин. Мерсисайдцы контролируют мяч.

73 мин. МОМЕНТ! После наброса от Ориги Хендерсон с лёта из центра штрафной пробил рядом со штангой!

72 мин. Замена у Ливерпуля. Вместо Салаха на поле вышел Окслейд-Чемберлен.

71 мин. Лоди стрельнул издали, и мяч пролетел рядом со штангой!

70 мин. Замена у Атлетико. Вместо Мораты на поле вышел Витоло.

68 мин. ВОТ ЭТО ДА! Мората мог из центра штрафной расстреливать ворота, но подскользнулся в самый ответственный момент!

66 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Неудачная атака Атлетико.

61 мин. Ориги пытался слева ворваться в штрафную Атлетико, но выпустил мяч за пределы поля.

59 мин. Гомес грубо сыграл в центре поля.

55 мин. Значительно прибавили в движении мерсисайдцы.

53 мин. МОМЕНТ! Гомес навесил точно на голову Салаху, который пробил рядом со штангой!

52 мин. Ливерпуль активно начал вторую половину встречи.

49 мин. Льоренте справа ворвался в штрафную Ливерпуля и отпасовал на Врсалько, который неудачно принял мяч!

46 мин. Замена у Ливерпуля. Вместо Мане на поле вышел Ориги.

46 мин. Замена у Атлетико. Вместо Лемара на поле вышел Льоренте.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Корреа грубо сыграл в центре поля.

43 мин. Игра идет в центре поля.

41 мин. Мане грубо сыграл против Врсалько.

40 мин. Гомес нарушил правила на половине поля Атлетико.

38 мин. Александер-Арнолд прострелил с углового, и матрасники выбили мяч.

36 мин. МОМЕНТ! Салах бил из центра штрафной Атлетико, и мяч попал в голову Фелипе!

34 мин. Оффсайд у Лемара.

32 мин. Робертсон слишком сильно навесил с левого фланга.

29 мин. Робертсон из хорошей позиции метров с 25-ти не попал в ворота.

28 мин. Партей с дальней дистанции не попал в ворота.

26 мин. Мяч оказался в воротах Атлетико, но арбитр справедливо зафиксировал оффсайд у Фирмино.

26 мин. Еще у момент у ворот Ливерпуля! После ошибки ван Дейка Мората слева ворвался в штрафную гостей, притормозил и с угла вратарской не сумел пробить Алиссона!

24 мин. Салах нарушил правила на половине поля Атлетико.

23 мин. Игра идет преимущественно на половине поля Атлетико.

20 мин. Опасно! Лемар с левого фланга вырезал мяч в штрафную, и Робертсон спас ситуацию, выбив мяч на угловой!

18 мин. Навесы в штрафную Атлетико пока не несут угроз воротам Яна Облака.

15 мин. Неудачная атака Ливерпуля.

13 мин. Матрасники сконцентрировались возле своей штрафной и сосредоточились на разрушении атак Ливерпуля.

11 мин. Александер-Арнолд крайне неудачно навесил с правого фланга.

9 мин. Мерсисайдцы контролируют мяч.

7 мин. Врсалько с правого фланга от углового флажка прострелил в руки Алиссону.

4 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После навеса с углового мяч от ноги Фабиньо откочил во вратарскую на ногу Саулю, который точно пробил мимо голкипера!

3 мин. ОПАСНО! Лоди навесил с левого фланга, и Мората едва не переправил мяч в ворота!

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 18-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» будет принимать «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф главного клубного евротурнира с первого места группы Е, в которой мерсисайдцы опередили итальянский «Наполи», австрийский «Зальцбург» и бельгийский «Генк». В национальном чемпионате команда Юргена Клоппа имеет просто ошеломляющее преимущество над преследователями: «Манчестер Сити», который занимает второе место, отстает от мерсисайдцев на двадцать пять очков. «Атлетико» в Ла Лиге ведет борьбу за третью позицию. В плей-офф «матрасники» вышли со второго места группы D, оставив за бортом турнира леверкузенский «Байер» и московский «Локомотив» (первую позицию в квартете занял «Ювентус»). «Атлетико» и «Ливерпуль» всего раз встречались в плей-офф еврокубков: в сезоне 2009/2010 в полуфинале Лиги Европы «матрасники» одолели мерсисайдцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Ливерпуль».