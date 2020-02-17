Главным противостоянием первого игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов станет дуэль «Атлетико» и «Ливерпуля». При всем уважении к дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ», которые встретятся в параллельном поединке, именно к матчу на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» (именно здесь мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов в прошлом году) будет приковано повышенное внимание футбольной общественности.

Во вторник в Мадрид пожалует не только действующий победитель Лиги чемпионов, но и один из главных фаворитов текущего розыгрыша. При этом «Ливерпуль» вполне может сконцентрироваться на повторении прошлогоднего достижения, ведь в национальном первенстве мерсисайдцам может помешать оформить чемпионство только какое-то фантастическое стечение обстоятельств. Команде Юргена Клоппа нет равных в АПЛ нынешнего сезона: всего два потерянных очка, фееричная серия из семнадцати побед и очковая пропасть между лидером турнира и остальными командами! Логично, что мерсисайдцы уже потихоньку могут праздновать завоевание титула и нацеливаться на второе подряд покорение главного клубного евротурнира.

Впрочем, кубковая система Лиги чемпионов горазда на сюрпризы и дойти до решающего противостояния «Ливерпулю будет очень непросто. Отмечает возможных соперников и Юрген Клопп. «Ювентус был моим фаворитом с начала сезона. Но, очевидно, я недостаточно смотрю итальянский футбол. Не могу понять, почему туринцы не опережают конкурентов в Серия А хотя бы на десять очков. У них самая грозная команда, которую я когда-либо видел в своей жизни. «Бавария» также очень сильна, ПСЖ невероятен, когда он в хорошей форме, никогда нельзя сбрасывать со счетов и «Барселону». Не будем забывать о «Манчестер Сити», поскольку Лига чемпионов станет его главной целью. Я понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов, но мы должны быть готовы к этому», – сказал наставник мерсисайдцев.

«Атлетико» не нашлось места в вышеизложенном спиче коуча «Ливерпуля». В Ла Лиге «матрасники» ведут борьбу за «бронзовые» медали и пока не радуют своих поклонников как игрой, так и результатами. В новом году команда Диего Симеоне одержала всего две победы, а в крайнем туре национального первенства сыграла вничью с «Валенсией», дважды ведя в счете по ходу встречи. Кроме того, мадридский клуб вылетел из Кубка Испании, проиграв представителю третьего по силе дивизиона «Культураль Леонеса».

Поэтому очевидно, что именно «Ливерпуль» является фаворитом не только двухматчевого противостояния с «Атлетико», но и поединка в Мадриде. Ситуация для «матрасников» усугубляется кадровыми потерями. Продолжают восстанавливаться после повреждения форварды Диего Коста и Жоау Фелиш, не сможет помочь партнерам и защитник Киран Триппьер. Благо, вернулись в общую группу Мората и Коке, которые приняли участие в матче против «Валенсии».

Оба соперника за последние годы наработали внушительную статистику в плей-офф еврокубков. «Ливерпуль» выходил в два последних финала Лиги чемпионов и при Юргене Клоппе ни разу не проигрывал по сумме двух встреч в европейских матчах не выбывание. «Атлетико» становился финалистом главного клубного евротурнира в 2014 и 2016 годах (оба раза «матрасники» проиграли мадридскому «Реалу»), а два сезона назад выиграл Лигу Европы.

Отметим, что «Атлетико» в противостояниях с английскими клубами чаще становился победителем, чем представители Туманного Альбиона. Мадридцы обыгрывали англичан 11 раз при 6-ти поражениях, еще 12 встреч завершились вничью. Противостояли «матрасники» и «Ливерпулю». В 2008-м году команды дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1 в рамках группового турнира Лиги чемпионов, а в сезоне 2009/2010 «матрасники» преградили путь мерсисайдцам в полуфинале Лиги Европы. Тогда судьба путевки в финал решилась в дополнительное время матча на «Энфилде», и успех гостям принес результативный удар Диего Форлана. К слову, в решающем противостоянии той Лиги Европы «Атлетико» обыграл «Фулхэм», завоевав трофей.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак — Ариас, Савич, Фелипе, Врсалько — Коке, Льоренте, Партей, Сауль — Витоло, Мората.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах.

18 января, вторник