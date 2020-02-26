Реал Мадрид
1:2
Ман Сити
26.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити в Мадриде обыграл Реал и сделал шаг к четвертьфиналу ЛЧ

Команда Хосепа Гвардиолы одержала волевую победу на «Сантьяго Бернабеу»

  • 26.02.2020 23:54
  • 2484 просмотра
  • 16 комментариев
Манчестер Сити в Мадриде обыграл Реал и сделал шаг к четвертьфиналу ЛЧ
© twitter.com/realmadrid

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на поле «Сантьяго Бернабеу» встречались «Реал» и «Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии в текущем сезоне не сможет защитить свой титул, ведь от «Ливерпуля» команду Хосепа Гвардиолы отделяет катастрофическая очковая пропасть. В наступившем году манчестерский клуб поджидал еще один удар: УЕФА отлучил «Сити» от двух следующих розыгрышей главного клубного евротурнира. Эта история еще не закончена, поскольку манчестерцы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но нужно полагать, что такое развитие событий негативно сказалось на боевом духе «небесно-голубых».

Для мадридского клуба текущая неделька подготовила непростые испытания. После лигочемпионовского противостояния с английским грандом «Реал» в будущее воскресенье ждет «Эль-Класико», которое приобретает огромное значение в контексте чемпионской гонки Ла Лиги. Еще и настроение «галактикос» подпортило неожиданное поражение от «Леванте» в крайнем туре национального первенства.

Первый тайм поединка на «Сантьяго Бернабеу» не был наполнен искрометным футболом с обилием голевых возможностей. Команды действовали осторожно, бережно относясь к контролю мяча. Такая себе «шахматная партия» от Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы с задачей «главное – не пропустить». И все же, по одной угрозе соперники создали. После разрезной передачи Де Брюйне Жезус слева ворвался в штрафную «Реала», но пробил бесхитростно, и Куртуа среагировал. Момент хозяев поля был куда более опасным. Бензема головий бил в противоход Эдерсону. Голкипер в прыжке отбил мяч, а Винисиус не сумел поймать «сферу» на добивании.

Вторая половина встречи оказалась намного насыщеннее первой. Нет, града моментов мы не увидели, но были голы, напряжение, драматургия. Мог открывать счет в матче Марез, но свою команду в прыжке выручил Куртуа. А через несколько минут успех праздновали «галактикос». Ошибка манчестерцев на своей половине поля привела к быстрой атаке хозяев: Винисиус ворвался в штрафную и выложил мяч на ногу Иско, который не промахнулся.

После взятия ворот игра сразу оживилась, причем подопечные Зидана не собирались отходить к своей штрафной, а пытались развить успех. Но неожиданно игра перевернулась кардинальным образом. Де Брюйне навесил точно на голову Жезусу, который выиграл позицию у Рамоса, и бразилец сравнял результат. А вскоре ворвавшегося в штрафную Стерлинга сбил Карвахаль, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Де Брюйне хладнокровно реализовал пенальти, отправив мяч под левую штангу.

Но на этом неприятности для «Реала» не закончились. Рамос сбил убегавшего один на один с голкипером Жезуса, после чего увидел перед собой красную карточку. «Галактикос» заметно поникли, чем вполне могли воспользоваться гости. Правда, в компенсированное время мадридцы едва не вырвали ничью. Навес с фланга замыкал Менди, не попавший в ворота.

Что ж, «Манчестер Сити» одержал волевую победу и стал намного ближе к четвертьфиналу Лиги чемпионов. «Реал» попал в очень непростую ситуацию, еще и лишившись на ответное противостояние своего основного центрбека.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2

Иско (60) – Габриэл Жезус (78), Кевин Де Брюйне (83, с пенальти)

Федерико Вальверде (48), Лука Модрич (54) – Бенжамен Менди (29)

Серхио Рамос (86, фол последней надежды)

«Реал»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Иско (Лука Йович, 84), Лука Модрич (Лукас Васкес, 84), Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Гарет Бэйл, 75)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Николас Отаменди, Кайл Уокер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт (Фернандиньо, 33), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва (Рахим Стерлинг, 73), Габриэл Жезус, Рияд Марез

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 27.02.2020 00:55
    0
    bassofon, 27.02.2020 00:10
    Неплохо. Ах, было бы здорово, если через неделю вылетит Реал, Лион выбьет Юве, а Наполи Барсу и досвидание Зидан, Месси, Роналду и все все все.
    Ты соперников Атлетико упомянуть не забыл?
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 27.02.2020 00:17
    0
    Ну 0-2 для реалу з Роналду не було б неможливо, а так вітаю напевне мс в 1/4 їм потрібніше
    Ссылка
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 27.02.2020 00:14
    -1
    Возможно это лучшая игра Ман Сити, что я видел.
    Перед Гвардиолой снимаю шляпу. Вот за такие игры действительно, его можно называть лучшим тренером. Наконецто он начал учиться на своих ошибках, и перестал идти на лишние авантюры, и безтолковое катание мяча. В этом матче МанСити был сбалансированный, надежныйи максимально эффективный, не хватило разве-что точных ударов, ведь в конце матча можно было хоронить интригу.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 27.02.2020 00:11
    0
    Сіті зараз більше потрібно!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 27.02.2020 00:10
    +3
    КДБ Бог! Рамос знову жовті обнуляє
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 27.02.2020 00:10
    +1
    kina_ne_bydet, 26.02.2020 23:54
    Забавно что и у Сити, и у Реала на левой бровке обороны играет Менди)
    Ага, колись ще така тема була купою Діарра, Кейта)
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 27.02.2020 00:10
    -7
    Неплохо. Ах, было бы здорово, если через неделю вылетит Реал, Лион выбьет Юве, а Наполи Барсу и досвидание Зидан, Месси, Роналду и все все все.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 27.02.2020 00:09
    +5
    Рамос снова, как и год назад, решил обнулиться перед четвертьфиналом?
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 27.02.2020 00:03
    0
    Чудова гра Ман.Сіті. Успіхів у повторному матчі
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 27.02.2020 00:01
    +2
    kot-7, 26.02.2020 23:57
    За пять минут проиграть матч, это мы умеем, как бы за неделю все не просрать, такое уже тоже было...
    Скорее за 5 минут проиграли всё противостояние, а не только матч.
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 26.02.2020 23:59
    +2
    Отлично Реал потренеровался перед Барсой
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 26.02.2020 23:59
    +1
    с ошибки Рамоса поплыл Реал, так ещё решил и точку поставить, сомневаюсь теперь что Реал сможет 0:2 сыграть в Манчестере
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 23:57
    +2
    Сіті заслужено втащив мадридцям.
    Стерлінг - заміна від Пепа прям топчик, багато чого зарішав
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 26.02.2020 23:57
    +6
    За пять минут проиграть матч, это мы умеем, как бы за неделю все не просрать, такое уже тоже было...
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 26.02.2020 23:56
    +4
    Рахунок по грі. Сіті на даний момент сильніше чим Реал.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 26.02.2020 23:54
    +4
    Забавно что и у Сити, и у Реала на левой бровке обороны играет Менди)
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 26.02.2020 23:57
    +6
    За пять минут проиграть матч, это мы умеем, как бы за неделю все не просрать, такое уже тоже было...
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 27.02.2020 00:09
    +5
    Рамос снова, как и год назад, решил обнулиться перед четвертьфиналом?
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 26.02.2020 23:56
    +4
    Рахунок по грі. Сіті на даний момент сильніше чим Реал.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 26.02.2020 23:54
    +4
    Забавно что и у Сити, и у Реала на левой бровке обороны играет Менди)
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 27.02.2020 00:10
    +3
    КДБ Бог! Рамос знову жовті обнуляє
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 27.02.2020 00:01
    +2
    kot-7, 26.02.2020 23:57
    За пять минут проиграть матч, это мы умеем, как бы за неделю все не просрать, такое уже тоже было...
    Скорее за 5 минут проиграли всё противостояние, а не только матч.
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 26.02.2020 23:59
    +2
    Отлично Реал потренеровался перед Барсой
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 23:57
    +2
    Сіті заслужено втащив мадридцям.
    Стерлінг - заміна від Пепа прям топчик, багато чого зарішав
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 27.02.2020 00:10
    +1
    kina_ne_bydet, 26.02.2020 23:54
    Забавно что и у Сити, и у Реала на левой бровке обороны играет Менди)
    Ага, колись ще така тема була купою Діарра, Кейта)
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 26.02.2020 23:59
    +1
    с ошибки Рамоса поплыл Реал, так ещё решил и точку поставить, сомневаюсь теперь что Реал сможет 0:2 сыграть в Манчестере
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 27.02.2020 00:55
    0
    bassofon, 27.02.2020 00:10
    Неплохо. Ах, было бы здорово, если через неделю вылетит Реал, Лион выбьет Юве, а Наполи Барсу и досвидание Зидан, Месси, Роналду и все все все.
    Ты соперников Атлетико упомянуть не забыл?
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 27.02.2020 00:17
    0
    Ну 0-2 для реалу з Роналду не було б неможливо, а так вітаю напевне мс в 1/4 їм потрібніше
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 27.02.2020 00:11
    0
    Сіті зараз більше потрібно!
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 27.02.2020 00:03
    0
    Чудова гра Ман.Сіті. Успіхів у повторному матчі
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности