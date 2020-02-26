Манчестер Сити в Мадриде обыграл Реал и сделал шаг к четвертьфиналу ЛЧ

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на поле «Сантьяго Бернабеу» встречались «Реал» и «Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии в текущем сезоне не сможет защитить свой титул, ведь от «Ливерпуля» команду Хосепа Гвардиолы отделяет катастрофическая очковая пропасть. В наступившем году манчестерский клуб поджидал еще один удар: УЕФА отлучил «Сити» от двух следующих розыгрышей главного клубного евротурнира. Эта история еще не закончена, поскольку манчестерцы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но нужно полагать, что такое развитие событий негативно сказалось на боевом духе «небесно-голубых».

Для мадридского клуба текущая неделька подготовила непростые испытания. После лигочемпионовского противостояния с английским грандом «Реал» в будущее воскресенье ждет «Эль-Класико», которое приобретает огромное значение в контексте чемпионской гонки Ла Лиги. Еще и настроение «галактикос» подпортило неожиданное поражение от «Леванте» в крайнем туре национального первенства.

Первый тайм поединка на «Сантьяго Бернабеу» не был наполнен искрометным футболом с обилием голевых возможностей. Команды действовали осторожно, бережно относясь к контролю мяча. Такая себе «шахматная партия» от Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы с задачей «главное – не пропустить». И все же, по одной угрозе соперники создали. После разрезной передачи Де Брюйне Жезус слева ворвался в штрафную «Реала», но пробил бесхитростно, и Куртуа среагировал. Момент хозяев поля был куда более опасным. Бензема головий бил в противоход Эдерсону. Голкипер в прыжке отбил мяч, а Винисиус не сумел поймать «сферу» на добивании.

Вторая половина встречи оказалась намного насыщеннее первой. Нет, града моментов мы не увидели, но были голы, напряжение, драматургия. Мог открывать счет в матче Марез, но свою команду в прыжке выручил Куртуа. А через несколько минут успех праздновали «галактикос». Ошибка манчестерцев на своей половине поля привела к быстрой атаке хозяев: Винисиус ворвался в штрафную и выложил мяч на ногу Иско, который не промахнулся.

После взятия ворот игра сразу оживилась, причем подопечные Зидана не собирались отходить к своей штрафной, а пытались развить успех. Но неожиданно игра перевернулась кардинальным образом. Де Брюйне навесил точно на голову Жезусу, который выиграл позицию у Рамоса, и бразилец сравнял результат. А вскоре ворвавшегося в штрафную Стерлинга сбил Карвахаль, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Де Брюйне хладнокровно реализовал пенальти, отправив мяч под левую штангу.

Но на этом неприятности для «Реала» не закончились. Рамос сбил убегавшего один на один с голкипером Жезуса, после чего увидел перед собой красную карточку. «Галактикос» заметно поникли, чем вполне могли воспользоваться гости. Правда, в компенсированное время мадридцы едва не вырвали ничью. Навес с фланга замыкал Менди, не попавший в ворота.

Что ж, «Манчестер Сити» одержал волевую победу и стал намного ближе к четвертьфиналу Лиги чемпионов. «Реал» попал в очень непростую ситуацию, еще и лишившись на ответное противостояние своего основного центрбека.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2

Иско (60) – Габриэл Жезус (78), Кевин Де Брюйне (83, с пенальти)

Федерико Вальверде (48), Лука Модрич (54) – Бенжамен Менди (29)

Серхио Рамос (86, фол последней надежды)

«Реал»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Иско (Лука Йович, 84), Лука Модрич (Лукас Васкес, 84), Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Гарет Бэйл, 75)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Николас Отаменди, Кайл Уокер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт (Фернандиньо, 33), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва (Рахим Стерлинг, 73), Габриэл Жезус, Рияд Марез

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА