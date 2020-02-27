Реал Мадрид
1:2
Ман Сити
26.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 27.02.2020 00:25
  • 5015 просмотров
  • 1 комментарий
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

В среду, 26 февраля, проходит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Реал» и «Манчестер Сити». Действие происходит в Мадриде на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итальянский арбитр Даниэле Орсато дал стартовый свисток в 22:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд. У гостей в заявке команды Пепа Гвардиолы не оказалось украинца Александра Зинченко.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Жезус.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Видеофрагменты первого тайма.

1:0. ГОЛ! Иско, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Жезус, 78 мин.

ГОЛ! 1:2. Де Брюйне, 83 мин (пен).

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Ман Сити
83' ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
78' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
60' ГОЛ ! Мяч забил Иско (Реал Мадрид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.02.2020 00:23
    0
    Реал сам виноват в проигрыше.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 27.02.2020 00:23
    0
    Реал сам виноват в проигрыше.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности