Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча

В среду, 26 февраля, проходит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Реал» и «Манчестер Сити». Действие происходит в Мадриде на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итальянский арбитр Даниэле Орсато дал стартовый свисток в 22:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд. У гостей в заявке команды Пепа Гвардиолы не оказалось украинца Александра Зинченко.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Жезус.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Видеофрагменты первого тайма.

1:0. ГОЛ! Иско, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Жезус, 78 мин.

ГОЛ! 1:2. Де Брюйне, 83 мин (пен).