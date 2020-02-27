Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча

В среду, 26 февраля, проходит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Реал» и «Манчестер Сити». Действие происходит в Мадриде на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итальянский арбитр Даниэле Орсато дал стартовый свисток в 22:00 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд. У гостей в заявке команды Пепа Гвардиолы не оказалось украинца Александра Зинченко.
«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Жезус.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Видеофрагменты первого тайма.
1:0. ГОЛ! Иско, 60 мин.
ГОЛ! 1:1. Жезус, 78 мин.
ГОЛ! 1:2. Де Брюйне, 83 мин (пен).
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Иско (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.