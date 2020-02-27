Пеп ГВАРДИОЛА: «Если кто-то способен выйти из такой ситуации, то это Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победы над «Реалом» (2:1) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очень важно то, как мы играли. Мы пытались приехать сюда за победой. И мы добились своего, на этом стадионе! Но это только первая часть. Если есть команда, которая способна выйти из такой ситуации благодаря своему опыту и всему остальному, то это именно мадридский клуб.

Конечно, это хороший результат. Мы не могли забить на выезде в двух предыдущих матчах плей-офф [против «Ливерпуля» в 2018 году и «Тоттенхэма» в 2019-м]. Мне кажется, мы пропустили гол, который не должны были пропускать, ведь как раз показывали свою лучшую игру. А когда они играли лучше, то забили уже мы. Но в этом и заключается особенность данного турнира.

Мы создавали шансы весь матч, но Куртуа играл очень хорошо. У нас тоже был отличный сэйв, когда пробивал Бензема. Это был важнейший момент. Мы создавали такие возможности забить, которые редко увидишь от гостей на этом стадионе.

Кевин де Брюйне тренировал пенальти, он показал характер и самоотверженность. Я говорю спасибо не только Кевину, но и всем, кто брал на себя ответственность бить пенальти. Неважно, забили они или нет. Для этого требуется смелость. Хорошо, что мы реализовали пенальти в такой вечер.

Выиграть на «Бернабеу» — огромное удовольствие. Мы не привыкли к таким результатам, но это говорит о том, что мы можем приехать на любой стадион и победить», — заявил Гвардиола после матча.