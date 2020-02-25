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26.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Будет ли VAR помогать мадридцам, которые попали в зону турбулентности?

  • 25.02.2020 20:25
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Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
© ФК Реал Мадрид

В среду, 26 февраля, состоится поединок 1/8 финала ЛЧ, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Первый матч этого противостояния состоится в Мадриде на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итальянский арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 22:00 по Киеву.

Оба клуба по-разному преодолели групповой этап, хотя особых сомнений в том, что они будут участвовать в плей-офф не возникало. Испанцам в группе попался ПСЖ, с которым парням Зинедина Зидана удалось набрали лишь одно очко. Остальные соперники в виде «Брюгге» и «Галатасарая» доставили небольшие проблемы на старте, когда мадридцы были далеки от своей лучшей игры.

О «Манчестер Сити» мы помним гораздо лучше, ведь английский клуб попал в квартет к «Шахтеру». После трех уверенных побед на старте команда Пепа Гвардиолы немного сбавила обороты и отдала по одному очку украинскому клубу и «Аталанте». Благодаря этому итальянцы перед последним туром сохраняли шансы на выход в плей-офф, где и оказались после победы над дончанами. 

«Реал» отлично вкатывался в новый календарный год, выиграв все матчи января. Но в феврале уже было поражение в Кубке Испании и потеря 5 очков в двух последних матчах чемпионата. Также до конца сезона вылетел Эден Азар, который так и не смог стать новым лидером «сливочных». Больше всех мячей в сезоне забил Карим Бензема (13), лучший ассистент – Каземиро (9).

Что касается английского клуба, то проблемы «Манчестер Сити» лежат совсем в иной плоскости. Дисквалификация команды из еврокубков на следующие два сезона (которая теоретически еще может быть отменена) может серьезно сказаться на результатах команды в дальнейшем. Вряд ли атмосфера в коллективе останется прежней, многие захотят сменить клуб летом. 

На международной арене команды встречаются далеко не первый раз, но и долгой историю их противостояний назвать нельзя. Всего было шесть матчей, начиная с 2012 года, испанцы выиграли 3 поединка, еще два завершились вничью. Англичане победили только один раз в рамках Международного Кубка чемпионов-2017. В двух домашних поединках мадридский клуб побеждал с минимальным преимуществом.

В среду тренерский штаб хозяев не сможет рассчитывать на травмированных Азара и Асенсио, у гостей, возможно, не сыграет Стерлинг.

Поединок обещает быть максимально интригующим, поэтому нужно ставить что-то нейтральное. Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1,57 или 1Х на «Реал» за 1,63 (VAR в помощь).

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Вальверде, Бэйл, Бензема, Иско.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Мэнди, Де Брюйне, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

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26 февраля, среда

«Реал» – «Манчестер Сити»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
РЕАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Даниэле Орсато
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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