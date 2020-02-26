Реал Мадрид
1:2
Ман Сити
26.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Манчестер Сити – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 26.02.2020 22:00
  • 15685 просмотров
  • 36 комментариев
Реал – Манчестер Сити – 1:2. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2

Иско (60) – Габриэл Жезус (78), Кевин Де Брюйне (83, с пенальти)

Федерико Вальверде (48), Лука Модрич (54) – Бенжамен Менди (29)

Серхио Рамос (86, фол последней надежды)

«Реал»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль, Иско (Лука Йович, 84), Лука Модрич (Лукас Васкес, 84), Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Гарет Бэйл, 75)

Запас: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Марсело, Тони Кроос

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Николас Отаменди, Кайл Уокер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт (Фернандиньо, 33), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва (Рахим Стерлинг, 73), Габриэл Жезус, Рияд Марез

Запас: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Филип Фоден, Давид Сильва, Серхио Агуэро.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга Менди пробил рядом со штангой!

91 мин. Стерлинг из пределов штрафной пробил несильно в руки Куртуа.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Футболисты Сити контролируют мяч.

86 мин. Жезус выбегал один на один с голкипером, и форварда перед штрафной сбил Рамос! Фол последней надежды: Реал в меньшинстве!

84 мин. Две замены у Реала. Вместо Модрича вышел Васкес, вместо Иско - Йович.

83 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Де Брюйне с 11-тиметровой отметки точно пробил под левую штангу, а Куртуа упал в противоположный угол!

82 мин. ПЕНАЛЬТИ! Карвахаль сбил Стерлинга в левом углу штрафной!

79 мин. Сразу еще раз могли забить гости! После навеса с фланга Жезус пробил выше ворот!

78 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Де Брюйне ворвался в левый угол штрафной Реала и с разворота сделал навес на линию вратарской. Рамос не дотянулся до мяча, а Жезус головой пробил в противоход Куртуа!

75 мин. Замена у Реала. Вместо Винисиуса на поле вышел Бэйл.

73 мин. Замена у Манчестер Сити. Вместо Бернарду на поле вышел Стерлинг.

73 мин. Бензема нарушил правила в центре поля.

71 мин. Карвахаль справа ворвался в штрафную Сити, но передача на Бензема не прошла!

69 мин. Неудачная атака Реала.

66 мин. Вальверде с правого фланга прострелил в руки Эдерсону.

64 мин. Карвахаль заблокировал удар Де Брюйне из-за пределов штрафной.

63 мин. Гости контролируют мяч.

60 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛЛ!!! 1:0!!! Гости потеряли мяч на своей половине поля, Винисиус на скорости ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Иско, который точно пробил мимо голкипера!

57 мин. ОПАСНООО!!! Марез оказался на убойной позиции в правом углу штрафной и нанес удар в дальний угол - Куртуа в прыжке отбил мяч!

56 мин. Марез пробил в ближний угол из правого угла штрафной, и Куртуа отбил мяч!

55 мин. Винисиус слева ворвался в штрафную Сити, но далеко отпустил мяч.

54 мин. Модрич грубо сыграл против Мареза.

50 мин. Де Брюйне разогнал контратаку Сити, добежал до штрафной Реала и отдал направо Марезу, который обводящим ударом не попал в дальний угол!

48 мин. Вальверде схватил за плечо оппонента.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с углового ошибся Куртуа, переправив мяч на ногу Бернарду. Полузащитник Сити пробил, и мяч, попав в Рамоса, направился к линии ворот, но сферу остановил Каземиро!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. Вальверде оказывают медицинскую помощь за пределами поля.

41 мин. Неудачная атака Сити.

38 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. Вальверде нарушил правила в штрафной Сити.

33 мин. Вынужденная замена у Манчестер Сити. Вместо Лапорта на поле вышел Фернандиньо.

30 мин. МОМЕНТИЩЕ! После навеса с левого фланга Бензема головой пробил в противоход Эдерсону, и голкипер сумел среагировать. Едва не сыграл на добивании Винисиус, который промахнулся по мячу!

29 мин. Менди сбил Модрича и не сыграет в ответном поединке.

28 мин. УХ! После скидки на ход от Мареза Де Брюйне из левого угла штрафной пробил неточно!

25 мин. Винисиус в штрафной Сити нарушил правила против Мареза, который решил сам вывести мяч из опасной зоны.

24 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

21 мин. МОМЕЕЕНТ! Жезус слева ворвался в штрафную, подработал мяч и нанес удар - Куртуа в падении отбил!

19 мин. Осторожно играют команды. Трибуны Сантьяго Бернабеу начинают посвистывать.

16 мин. Варан из-за пределов штрафной пробил неточно.

15 мин. Галактикос больше контролируют мяч в эти минуты.

13 мин. Винисиус от левого угла штрафной навесил на Бензема, но Лапорт перехватил мяч.

10 мин. Иско сделал длинный заброс по левому флангу на ход Винисиусу, но Уокер сыграл надежно.

8 мин. Вальверде нарушил правила в центре поля.

6 мин. Команды не спешат обострять игру у ворот, сконцентрировавшись на контроле мяча.

3 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

1 мин. Карвахаль заблокировал удар Бернарду из угла штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В среду, 26-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне преследуют неприятности. Чемпионство командой Хосепа Гвардиолы практически проиграно еще до наступления весны: от Ливерпуля, возглавляющего турнирную таблицу АПЛ, «горожан» отделяют 22 очка. Кроме того, УЕФА отстранил манчестерский клуб от Лиги чемпионов на два следующих сезона за нарушение финансового фэйр-плей. «Реал» в своем национальном первенстве ведет ожесточенную борьбу за титул. В крайнем туре Ла Лиги «галактикос» потеряли важные очки, уступив с минимальным счетом «Леванте». На официальном уровне соперники встречались четыре раза, и «Манчестер Сити» еще не обыгрывал «Королевский клуб». Команды противостояли друг другу в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2011/2012, а также в полуфинале главного клубного евротурнира сезона 2015/2016.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 26.02.2020 23:56
    +1
    Ну Марез ска мудак
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.02.2020 23:51
    +1
    Отлично!
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 23:49
    +2
    viktor112007, 26.02.2020 23:46
    ахах, Рамос досвіданія
    терпіти його не можу, от чесно
    Він мені також вкрай противний....але як капітан для реалу необхідна складова. Щось на подобі Срни в шахтарі колись .
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 23:47
    +1
    Тепер ще й без Рамос....точняк фсьо !
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 26.02.2020 23:46
    0
    Понти лишилися а КриРо вже нема
    Хоча він теж страждає без Реалу
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 23:46
    +2
    ахах, Рамос досвіданія
    терпіти його не можу, от чесно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 23:45
    +2
    чистий пеналь, як на мене.
    схоже на те, Реал всравсі
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 26.02.2020 23:45
    +2
    Нафиг Зидан возвращался туда??))
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 26.02.2020 23:44
    +2
    Ура 1-2. МС обязан теперь отцепить Реал
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 26.02.2020 23:42
    +1
    А ось і Габі!;))
    Відмінити через дотик було б тупо
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 26.02.2020 23:41
    +2
    Де Брюйне топ… гол+пас. Мадрид на колінах
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.02.2020 23:27
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 23:07
    В интернете написано что он знает 5 языков - английский, французский, испанский, португальский и нидерландский.
    Ну с 4 понятно, а португальский по приколу выучил?
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 26.02.2020 23:24
    0
    Придурки у захисті
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 23:21
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 23:07
    В интернете написано что он знает 5 языков - английский, французский, испанский, португальский и нидерландский.
    Зазвичай в таких "поліглотів" словарний запас зупиняється словами День добрий, дякую, я вас люблю ))) Ну але не берусь його судити...може й дійсно володіє. Просто мені вже такі "звйозди" траплялись
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 26.02.2020 23:20
    0
    Вот теперь пойдет резня
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 23:07
    0
    digsum, 26.02.2020 22:44
    Куртуа - фламандец, а там единственный официальный язык - нидерландский. Он может и французского не знает.
    В интернете написано что он знает 5 языков - английский, французский, испанский, португальский и нидерландский.
    Ссылка
    Student259
    online
      Student259, 26.02.2020 23:04
    0
    digsum, 26.02.2020 22:54
    Ну следующая игра против Арсенала, потом Шеффилд, потом Ман Юнайтед, а уж потом и Реал, где дисквалификация у Менди))
    ну понятное дело что он имел ввиду следующую игру с Реалом
    Ссылка
    hater of haters
      hater of haters, 26.02.2020 22:57
    -2
    Центральный матч 1/8 - смотрим ватокат
    Сколько уже таких матчей было с такими вывесками, и сколько ещё будет...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.02.2020 22:54
    -2
    Mr.Value, 26.02.2020 22:40
    На ЛЗ из-за дисквалификации Менди.
    Ну следующая игра против Арсенала, потом Шеффилд, потом Ман Юнайтед, а уж потом и Реал, где дисквалификация у Менди))
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 26.02.2020 22:53
    +1
    Slavanacii, 26.02.2020 22:49
    Треба щоб МС забили....може розрухають матч...Челсі Баварія вчора при нулях в першому таймі втриччі яскравіше виглядпли
    Сегодня все команды бояться друг друга, хотя Реал играет в свой футбол, от Сити ждал большей динамики, думаю после стольких неудач в этом турнире у команды присутствует страх ошибиться, а Реал играет так потому что по другому не могут ))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 22:48
    +6
    не бачу чим Менді кращий за нашого пацана Зіну. хіба тим, що дорожчий
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 22:17
    +3
    Все таки якби не було б правила голу на виїзді, впевнений, був би матч поцікавіше...та й взагалі я за відміну цього правила...це б явно додало драйву в перших матчах плей оф.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 23:49
    +2
    viktor112007, 26.02.2020 23:46
    ахах, Рамос досвіданія
    терпіти його не можу, от чесно
    Він мені також вкрай противний....але як капітан для реалу необхідна складова. Щось на подобі Срни в шахтарі колись .
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 23:46
    +2
    ахах, Рамос досвіданія
    терпіти його не можу, от чесно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.02.2020 23:45
    +2
    чистий пеналь, як на мене.
    схоже на те, Реал всравсі
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 26.02.2020 23:45
    +2
    Нафиг Зидан возвращался туда??))
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 26.02.2020 23:44
    +2
    Ура 1-2. МС обязан теперь отцепить Реал
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 26.02.2020 23:41
    +2
    Де Брюйне топ… гол+пас. Мадрид на колінах
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 26.02.2020 23:56
    +1
    Ну Марез ска мудак
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.02.2020 23:51
    +1
    Отлично!
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 23:47
    +1
    Тепер ще й без Рамос....точняк фсьо !
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 26.02.2020 23:42
    +1
    А ось і Габі!;))
    Відмінити через дотик було б тупо
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 23:21
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 23:07
    В интернете написано что он знает 5 языков - английский, французский, испанский, португальский и нидерландский.
    Зазвичай в таких "поліглотів" словарний запас зупиняється словами День добрий, дякую, я вас люблю ))) Ну але не берусь його судити...може й дійсно володіє. Просто мені вже такі "звйозди" траплялись
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 26.02.2020 22:53
    +1
    Slavanacii, 26.02.2020 22:49
    Треба щоб МС забили....може розрухають матч...Челсі Баварія вчора при нулях в першому таймі втриччі яскравіше виглядпли
    Сегодня все команды бояться друг друга, хотя Реал играет в свой футбол, от Сити ждал большей динамики, думаю после стольких неудач в этом турнире у команды присутствует страх ошибиться, а Реал играет так потому что по другому не могут ))
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 26.02.2020 22:49
    +1
    Треба щоб МС забили....може розрухають матч...Челсі Баварія вчора при нулях в першому таймі втриччі яскравіше виглядпли
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 26.02.2020 22:40
    +1
    digsum, 26.02.2020 22:36
    На какой позиции?
    На ЛЗ из-за дисквалификации Менди.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
    Roman Chekhovskyi, 26.02.2020 23:46
    0
    Понти лишилися а КриРо вже нема
    Хоча він теж страждає без Реалу
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.02.2020 23:27
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 23:07
    В интернете написано что он знает 5 языков - английский, французский, испанский, португальский и нидерландский.
    Ну с 4 понятно, а португальский по приколу выучил?
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 26.02.2020 23:24
    0
    Придурки у захисті
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 26.02.2020 23:20
    0
    Вот теперь пойдет резня
    Ссылка
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