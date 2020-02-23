В матче 25-го тура испанской Ла Лиги «Реал» потерпел сенсационное поражение от «Леванте» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Леванте - Реал Мадрид
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
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Источник — Sport.ua
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