22 февраля состоялся матч 25-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» потерпел сенсационное поражение от «Леванте» со счетом 0:1.
Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), далее идут: «Хетафе» (42), «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Севилья» (по 40), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38).
Ла Лига. 25-й тур
«Леванте» – «Реал» – 1:0
Гол: Моралес, 79.
«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Бруно Гонсалес, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Мелеро, 67), Моралес (Пабло Мартинес, 81), Майораль (Леон, 88).
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марсело, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Иско (Васкес, 73), Каземиро, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 67).
Предупреждения: Серхио Рамос, 10. Рохер, 35. Каземиро, 71.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
«Реал Сосьедад» – «Валенсия» – 3:0
Голы: Мерино, 12 (1:0). Монреаль, 45+1 (2:0). Янузай, 48 (3:0).
«Сельта» – «Леганес» – 1:0
Гол: Аспас, 62.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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