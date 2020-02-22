25-й тур
Леванте
1:0
Реал Мадрид
22.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал потерпел сенсационное поражение от Леванте

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Моралес

  • 22.02.2020 23:59
  • 1092 просмотра
  • 4 комментария
Реал потерпел сенсационное поражение от Леванте
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22 февраля состоялся матч 25-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» потерпел сенсационное поражение от «Леванте» со счетом 0:1.

Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), далее идут: «Хетафе» (42), «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Севилья» (по 40), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38).

Ла Лига. 25-й тур

«Леванте»  «Реал»  1:0

Гол: Моралес, 79.

«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Бруно Гонсалес, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Мелеро, 67), Моралес (Пабло Мартинес, 81), Майораль (Леон, 88).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марсело, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Иско (Васкес, 73), Каземиро, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 67).

Предупреждения: Серхио Рамос, 10. Рохер, 35. Каземиро, 71.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

«Реал Сосьедад» – «Валенсия» – 3:0

Голы: Мерино, 12 (1:0). Монреаль, 45+1 (2:0). Янузай, 48 (3:0).

«Сельта» – «Леганес» – 1:0

Гол: Аспас, 62.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    yelizaveta.isakov
    yelizaveta.isakov, 23.02.2020 01:08
    0
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    kot-7
      kot-7, 23.02.2020 00:22
    0
    Куртуа вернулся)), Азара берег, берег не выпускал, надо дальше беречь, ну и Бенз мастер реализации вернулся. Только в первом тайме треху иожно было ложить спокойно, завести в ворота хотели что ли, красавы)
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 23.02.2020 00:13
    +4
    У Реала и Барселоны есть кое-что общее. У обоих имеется хрусталь за 100+ млн
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 23.02.2020 00:11
    +2
    Верните Азара и Куртуа в Апл. Ла лига не их уровень)
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 23.02.2020 00:13
    +4
    У Реала и Барселоны есть кое-что общее. У обоих имеется хрусталь за 100+ млн
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 23.02.2020 00:11
    +2
    Верните Азара и Куртуа в Апл. Ла лига не их уровень)
    Ссылка
    yelizaveta.isakov
    yelizaveta.isakov, 23.02.2020 01:08
    0
    Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ---- http://s3s.so/Yr501
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 23.02.2020 00:22
    0
    Куртуа вернулся)), Азара берег, берег не выпускал, надо дальше беречь, ну и Бенз мастер реализации вернулся. Только в первом тайме треху иожно было ложить спокойно, завести в ворота хотели что ли, красавы)
    Ссылка
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