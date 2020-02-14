Зинченко без Лиги? МанСити дисквалифицирован на два следующих сезона ЛЧ

«Манчестер Сити» дисквалифицирован на два следующих сезона европейских кубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы). Такое решение приняла независимая Судебная палата органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) после длительного расследования.

Английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, пропустит еврокубки в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Кроме того, команда оштрафована на 30 млн евро. Клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Горожане допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансовой честной игры УЕФА, завышая спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, представленной УЕФА между 2012 и 2016 годами.

«МанСити», который возглавляет испанец Хосеп Гвардиола, может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. УЕФА сообщает, что не будет давать подробных комментариев до окончания рассмотрения дела в CAS.

Update. «Манчестер Сити» опубликовал заявление, в котором подтвердил, что клуб будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.