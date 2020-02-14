Зинченко без Лиги? МанСити дисквалифицирован на два следующих сезона ЛЧ

Кроме того, английская команда оштрафована на 30 млн евро

  • 14.02.2020 20:54
  • 15768 просмотров
  • 32 комментария
Зинченко без Лиги? МанСити дисквалифицирован на два следующих сезона ЛЧ
© Twitter. Александр Зинченко

«Манчестер Сити» дисквалифицирован на два следующих сезона европейских кубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы). Такое решение приняла независимая Судебная палата органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) после длительного расследования.

Английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, пропустит еврокубки в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Кроме того, команда оштрафована на 30 млн евро. Клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Горожане допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансовой честной игры УЕФА, завышая спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, представленной УЕФА между 2012 и 2016 годами.

«МанСити», который возглавляет испанец Хосеп Гвардиола, может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. УЕФА сообщает, что не будет давать подробных комментариев до окончания рассмотрения дела в CAS.

Update. «Манчестер Сити» опубликовал заявление, в котором подтвердил, что клуб будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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Источник — УЕФА

(70 голосов)

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Комментарии
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.02.2020 22:11
    0
    Mr.Value, 14.02.2020 22:06
    С детства за Шеффилд Юнайтед!
    Мог бы и не писать, с тобой все по аватарке понятно.
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 14.02.2020 22:06
    0
    С детства за Шеффилд Юнайтед!
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 14.02.2020 22:04
    0
    Если так будет то 5-е место в АПЛ будет ЛЧ-ское,усилится конкуренция-gut/
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.02.2020 22:01
    +2
    Иметь столько бабла и не нанять нормальных схематозников? Я в шоке от этих скряг.
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 14.02.2020 21:51
    -1
    UKRAINE FAN, 14.02.2020 21:46
    Это финансовый фэйр-плей придумали только для того что бы сохранить нынешнюю элиту.. Получается как то не честно одни успели влить кучу бабла стать топ клубом и получать огромные спонсорские контракты а вторым хрен!
    Какое то пролетарское недовольство. Ну и кто виноват в том, что кто то 100 или 50 лет назад не организовался в футбольный клуб?
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    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 14.02.2020 21:49
    -1
    Iniesta-73., 14.02.2020 21:44
    Большие сомнения, что вердикт останется в силе!
    Да и вообще, зачем убивать красивый футбол, который им же, приносит миллионы!??
    Миллионы приносит игра по правилам, а тех кто нарушает правила нужно гнать копняками за рамки этой игры.
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 14.02.2020 21:46
    -1
    Это финансовый фэйр-плей придумали только для того что бы сохранить нынешнюю элиту.. Получается как то не честно одни успели влить кучу бабла стать топ клубом и получать огромные спонсорские контракты а вторым хрен!
    Ссылка
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 14.02.2020 21:45
    -1
    AndrahaLee, 14.02.2020 21:40
    Было ещё наказание за Эйзель, тогда всему английскому футболу прилетело.
    Тогда реально было за что!!
    Ссылка
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 14.02.2020 21:44
    +1
    Большие сомнения, что вердикт останется в силе!
    Да и вообще, зачем убивать красивый футбол, который им же, приносит миллионы!??
    Ссылка
    AndrahaLee
      AndrahaLee, 14.02.2020 21:40
    +1
    Henriklarsson11, 14.02.2020 21:21
    ювентус двух чемпионств лишили и понизили в серию Б из за коррупционных схем. это покруче будет чем просто без еврокубков остаться
    Было ещё наказание за Эйзель, тогда всему английскому футболу прилетело.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 14.02.2020 21:39
    -1
    Теперь все повалят из клуба, как крысы из кора-бля.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 14.02.2020 21:28
    -1
    Если МС выиграет ЛЧ в этом сезоне будет очень интересно как УЕФА лизнет МС и шейхам
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 14.02.2020 21:21
    +1
    kina_ne_bydet, 14.02.2020 21:15
    Ман Сити первый европейский гранд которого дисквалифицировали через фейр-плей. До этого УЕФА ограничивалась всякими мелкими клубами.
    ювентус двух чемпионств лишили и понизили в серию Б из за коррупционных схем. это покруче будет чем просто без еврокубков остаться
    Ссылка
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 14.02.2020 21:19
    +3
    А чё там наверное ещё апелляции будут ?
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    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 14.02.2020 21:19
    -1
    А что там АПЛ? Было бы здорово если бы МС прилетело еще с того края...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 21:18
    -5
    Evgene Boykinyuk, 14.02.2020 21:11
    а что Зине в ЛЧ давали играть.
    Его Уфа ждёт... или Тамбов
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 14.02.2020 21:17
    +4
    Шанс Зинченко стать основным в МС))) Хотя я не понимаю Реал и ПСЖ ничего не нарушают, только МС?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 21:17
    0
    Футбольный Бог покарал таки ненавистный Сити!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 14.02.2020 21:15
    +1
    Ман Сити первый европейский гранд которого дисквалифицировали через фейр-плей. До этого УЕФА ограничивалась всякими мелкими клубами.
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 14.02.2020 21:14
    -9
    Де моя улюблена киця forever_young_13? Я вже мозолi собi понатирав а хочу його дупку вжарити вона така волохата та пругка.
    Ссылка
    SpritusAlex
      SpritusAlex, 14.02.2020 21:07
    +5
    Ни АПЛ, ни ЛЧ, остался один спортивный интерес...
    Да и 30 млн. пустяки по сравнению с неучастием в ЛЧ 2 года, 200 млн. думаю точно упустили.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 14.02.2020 21:05
    +5
    Вот это поворот! В таком случае, в этом сезоне "кровь из носу" надо брать ушастого!
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 14.02.2020 21:17
    +4
    Шанс Зинченко стать основным в МС))) Хотя я не понимаю Реал и ПСЖ ничего не нарушают, только МС?
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 14.02.2020 21:19
    +3
    А чё там наверное ещё апелляции будут ?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 14.02.2020 21:11
    +3
    а что Зине в ЛЧ давали играть.
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 14.02.2020 21:09
    +3
    Штраф заплатять а дисквал буде умовним!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.02.2020 21:07
    +3
    Шейхи порешают в Швейцарии апелляцию и all will be fine
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 14.02.2020 21:05
    +3
    Прэлестно. Хотя после Лозанны могут смягчить... А вот Гвардиола летом пойдет в Юве, вероятно, и Зину пусть забирает, он за борщ играет, возьмут недорого)
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.02.2020 22:01
    +2
    Иметь столько бабла и не нанять нормальных схематозников? Я в шоке от этих скряг.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.02.2020 21:12
    +2
    OKs100, 14.02.2020 21:02
    Вот почему пошли слухи о том, что Гвардиола покинет Манчестер Сити.
    А наказание за такое нарушение слишком слабое. По сути, клуб потеряет всего 11-120 миллионов, для его владельцев это ничто. Штраф в 2-3 миллиарда долларов был бы более справедлив. После такого вряд ли кто-то захочет нарушать правила.
    Наказание норм. Клуб без еврокубков автоматически становится не таким привлекательным как для потенциальных игроков, так и для спонсоров.
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    mb_cdi
      mb_cdi, 14.02.2020 21:07
    +2
    Гвардиола точно уйдет
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    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 14.02.2020 21:44
    +1
    Большие сомнения, что вердикт останется в силе!
    Да и вообще, зачем убивать красивый футбол, который им же, приносит миллионы!??
    Ссылка
    AndrahaLee
    online
      AndrahaLee, 14.02.2020 21:40
    +1
    Henriklarsson11, 14.02.2020 21:21
    ювентус двух чемпионств лишили и понизили в серию Б из за коррупционных схем. это покруче будет чем просто без еврокубков остаться
    Было ещё наказание за Эйзель, тогда всему английскому футболу прилетело.
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 14.02.2020 21:21
    +1
    kina_ne_bydet, 14.02.2020 21:15
    Ман Сити первый европейский гранд которого дисквалифицировали через фейр-плей. До этого УЕФА ограничивалась всякими мелкими клубами.
    ювентус двух чемпионств лишили и понизили в серию Б из за коррупционных схем. это покруче будет чем просто без еврокубков остаться
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 14.02.2020 21:15
    +1
    Ман Сити первый европейский гранд которого дисквалифицировали через фейр-плей. До этого УЕФА ограничивалась всякими мелкими клубами.
    Ссылка
    SeM077
      SeM077, 14.02.2020 21:13
    +1
    SpritusAlex, 14.02.2020 21:07
    Ни АПЛ, ни ЛЧ, остался один спортивный интерес...
    Да и 30 млн. пустяки по сравнению с неучастием в ЛЧ 2 года, 200 млн. думаю точно упустили.
    МС пропустит еврокубки в сезонах 2020/21 и 2021/22. Этот сезон в ЛЧ еще дадут доиграть. Так что есть вариант выигрыша ЛЧ.
    Ссылка
    Алексей Левченко
    online
      Алексей Левченко, 14.02.2020 22:11
    0
    Mr.Value, 14.02.2020 22:06
    С детства за Шеффилд Юнайтед!
    Мог бы и не писать, с тобой все по аватарке понятно.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 14.02.2020 22:04
    0
    Если так будет то 5-е место в АПЛ будет ЛЧ-ское,усилится конкуренция-gut/
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 21:17
    0
    Футбольный Бог покарал таки ненавистный Сити!
    Ссылка
    Omen
      Omen, 14.02.2020 21:08
    0
    И Мессию сватали туда, теперь фиг он куда уйдет )
    Ссылка
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