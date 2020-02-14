Зинченко без Лиги? МанСити дисквалифицирован на два следующих сезона ЛЧ

«Манчестер Сити» дисквалифицирован на два следующих сезона европейских кубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы). Такое решение приняла независимая Судебная палата органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) после длительного расследования.
Английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, пропустит еврокубки в сезонах 2020/21 и 2021/22.
Кроме того, команда оштрафована на 30 млн евро. Клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Горожане допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансовой честной игры УЕФА, завышая спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА между 2012 и 2016 годами.
«МанСити», который возглавляет испанец Хосеп Гвардиола, может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне. УЕФА сообщает, что не будет давать подробных комментариев до окончания рассмотрения дела в CAS.
Update. «Манчестер Сити» опубликовал заявление, в котором подтвердил, что клуб будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Источник — УЕФА
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Да и вообще, зачем убивать красивый футбол, который им же, приносит миллионы!??
Да и вообще, зачем убивать красивый футбол, который им же, приносит миллионы!??
Да и 30 млн. пустяки по сравнению с неучастием в ЛЧ 2 года, 200 млн. думаю точно упустили.
А наказание за такое нарушение слишком слабое. По сути, клуб потеряет всего 11-120 миллионов, для его владельцев это ничто. Штраф в 2-3 миллиарда долларов был бы более справедлив. После такого вряд ли кто-то захочет нарушать правила.
Да и вообще, зачем убивать красивый футбол, который им же, приносит миллионы!??
Да и 30 млн. пустяки по сравнению с неучастием в ЛЧ 2 года, 200 млн. думаю точно упустили.
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