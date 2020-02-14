Пятая команда АПЛ 2019/20 может пробиться в Лигу чемпионов

Команда, занявшая пятое место в текущем сезоне английской Премьер-лиги 2019/20, может пробиться в Лигу чемпионов 2020/21, если дисквалификация «Манчестер Сити» будет подтверждена Спортивным арбитражным судом.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (73 очка), за ним идут «Манчестер Сити» (51), «Лестер» (49), «Челси» (41). Премьер-лига должна выставить 4 команды в ЛЧ, и может образоваться дополнительная вакансия.

Пятую строчку занимает «Шеффилд Юнайтед» с 39 очками, опережая «Тоттенхэм» (37), «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» (35). У всех этих команд может появиться дополнительный шанс.

Напомним, 14 февраля УЕФА дисквалифицировал команду Хосепа Гвардиолы на два следующих сезона еврокубков. Затем «Ман Сити» опубликовал заявление, в котором подтвердил, что клуб будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.