Пятая команда АПЛ 2019/20 может пробиться в Лигу чемпионов

УЕФА дисквалифицировал «Ман Сити» на два следующих сезона еврокубков

  • 14.02.2020 22:34
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  • 1 комментарий
Пятая команда АПЛ 2019/20 может пробиться в Лигу чемпионов
© Twitter. Хосеп Гвардиола

Команда, занявшая пятое место в текущем сезоне английской Премьер-лиги 2019/20, может пробиться в Лигу чемпионов 2020/21, если дисквалификация «Манчестер Сити» будет подтверждена Спортивным арбитражным судом.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (73 очка), за ним идут «Манчестер Сити» (51), «Лестер» (49), «Челси» (41). Премьер-лига должна выставить 4 команды в ЛЧ, и может образоваться дополнительная вакансия.

Пятую строчку занимает «Шеффилд Юнайтед» с 39 очками, опережая «Тоттенхэм» (37), «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» (35). У всех этих команд может появиться дополнительный шанс.

Напомним, 14 февраля УЕФА дисквалифицировал команду Хосепа Гвардиолы на два следующих сезона еврокубков. Затем «Ман Сити» опубликовал заявление, в котором подтвердил, что клуб будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 14.02.2020 23:23
    0
    Хе-хе списали мой комент 22-04.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 14.02.2020 23:23
    0
    Хе-хе списали мой комент 22-04.
    Ссылка
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