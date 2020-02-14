Заявление МанСити: «Клуб будет подавать апелляцию в Арбитражный суд»

14 февраля УЕФА принял судьбоносное решение для английского клуба

  • 14.02.2020 21:47
  • 819 просмотров
  • 2 комментария
Заявление МанСити: «Клуб будет подавать апелляцию в Арбитражный суд»
© ФК Манчестер Сити

Английский клуб «Манчестер Сити» опубликовал официальное заявление после появления информации о том, что УЕФА дисквалифицировал команду на два следующих сезона еврокубков. В заявлении «горожан» сказано:

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда чувствовал острую необходимость в поиске независимого органа и процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил итоги и санкции, которые он намеревался применить к «Манчестер Сити», еще до начала расследования. Последовавший ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признаваемое УЕФА. После того как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде».

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Источник — ФК Манчестер Сити

(5 голосов)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 14.02.2020 22:07
    0
    Не поможет...
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 14.02.2020 21:59
    0
    Хм, кажется намечается очень большая миграция глоров)
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 14.02.2020 22:07
    0
    Не поможет...
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 14.02.2020 21:59
    0
    Хм, кажется намечается очень большая миграция глоров)
    Ссылка
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