Заявление МанСити: «Клуб будет подавать апелляцию в Арбитражный суд»

Английский клуб «Манчестер Сити» опубликовал официальное заявление после появления информации о том, что УЕФА дисквалифицировал команду на два следующих сезона еврокубков. В заявлении «горожан» сказано:

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда чувствовал острую необходимость в поиске независимого органа и процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил итоги и санкции, которые он намеревался применить к «Манчестер Сити», еще до начала расследования. Последовавший ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признаваемое УЕФА. После того как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде».