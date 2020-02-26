Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 26 февраля в 22:00 по Киеву

  • 26.02.2020 20:53
  • 4422 просмотра
  • 13 комментариев
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд
© УЕФА

В среду, 26 февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок пройдет в Мадриде на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итальянский арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 22:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

У гостей в заявке команды Пепа Гвардиолы не оказалось украинца Александра Зинченко.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Жезус.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 26.02.2020 21:46
    +1
    Не хочу показаться грубым, но тут опять нужно надеяться на травму Менди.
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 26.02.2020 21:38
    -2
    Зіне потрібно швидко переходити в клуб нижче класом, в якусь Аталанту чи Арсенал. В Ман сіті дуже важко закріпитись в основі молодому хлопцю, нажаль рівень Зіни покищо трішки нижче ніж Ман сіті
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.02.2020 21:35
    0
    ясно - понятно, сегодня без футбола... придётся теннис смотреть
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 26.02.2020 21:29
    0
    Слезай с Влады, начинай играть футбол
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:26
    0
    aka, 26.02.2020 21:16
    Трахать свою переходящую надо меньше. Или футбол или бабы. А как имя было бы -любые и в любом количестве. У реально великих надо учиться, вроде Роналдо, а не у пазика. Впрочем, тот хоть успел достичь каких-то резалтов достичь. А что Зина? Балбес с натруженной головкой
    Тебя злоба переполняет из за зависти к более успешным людям ? Я уверен, ты ведь в жизни ничего не достиг и ничего путного не сделал
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:24
    0
    Обидно за Зинченко. Его в данной ситуации, надо поддержать, а не говном поливать
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 26.02.2020 21:19
    +5
    aka, 26.02.2020 21:16
    Трахать свою переходящую надо меньше. Или футбол или бабы. А как имя было бы -любые и в любом количестве. У реально великих надо учиться, вроде Роналдо, а не у пазика. Впрочем, тот хоть успел достичь каких-то резалтов достичь. А что Зина? Балбес с натруженной головкой
    Идиотом легко быть по жизни правда, ака?
    Ссылка
    aka
      aka, 26.02.2020 21:16
    -3
    Трахать свою переходящую надо меньше. Или футбол или бабы. А как имя было бы -любые и в любом количестве. У реально великих надо учиться, вроде Роналдо, а не у пазика. Впрочем, тот хоть успел достичь каких-то резалтов достичь. А что Зина? Балбес с натруженной головкой
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 26.02.2020 21:14
    -4
    Как турист Саня приехал Мадрид посмотреть
    Ссылка
    Sergey Polik
    online
      Sergey Polik, 26.02.2020 21:08
    -6
    ..Зинченко думаю выйдет на замену..если из основы не кто не вылетит.. в любом случае с ним в составе в ЛЧ, МС не проигрывал)..Спорт ЮА..молодцы, Спасибо ,а то подумал уже..не буду писать..))
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 26.02.2020 21:02
    +5
    mb_cdi, 26.02.2020 20:57
    Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд...отсидится на лавке. Может Пеп выпустит на 88 минуте
    Как он его выпустит,если его вообще в заявке нет?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 26.02.2020 21:00
    +8
    mb_cdi, 26.02.2020 20:57
    Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд...отсидится на лавке. Может Пеп выпустит на 88 минуте
    Ти читати вмієш?Зіна не потрапив в заявку на гру!!!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 26.02.2020 20:57
    -7
    Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд...отсидится на лавке. Может Пеп выпустит на 88 минуте
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 26.02.2020 21:00
    +8
    mb_cdi, 26.02.2020 20:57
    Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд...отсидится на лавке. Может Пеп выпустит на 88 минуте
    Ти читати вмієш?Зіна не потрапив в заявку на гру!!!
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 26.02.2020 21:19
    +5
    aka, 26.02.2020 21:16
    Трахать свою переходящую надо меньше. Или футбол или бабы. А как имя было бы -любые и в любом количестве. У реально великих надо учиться, вроде Роналдо, а не у пазика. Впрочем, тот хоть успел достичь каких-то резалтов достичь. А что Зина? Балбес с натруженной головкой
    Идиотом легко быть по жизни правда, ака?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 26.02.2020 21:02
    +5
    mb_cdi, 26.02.2020 20:57
    Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд...отсидится на лавке. Может Пеп выпустит на 88 минуте
    Как он его выпустит,если его вообще в заявке нет?
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 26.02.2020 21:46
    +1
    Не хочу показаться грубым, но тут опять нужно надеяться на травму Менди.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.02.2020 21:35
    0
    ясно - понятно, сегодня без футбола... придётся теннис смотреть
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 26.02.2020 21:29
    0
    Слезай с Влады, начинай играть футбол
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:26
    0
    aka, 26.02.2020 21:16
    Трахать свою переходящую надо меньше. Или футбол или бабы. А как имя было бы -любые и в любом количестве. У реально великих надо учиться, вроде Роналдо, а не у пазика. Впрочем, тот хоть успел достичь каких-то резалтов достичь. А что Зина? Балбес с натруженной головкой
    Тебя злоба переполняет из за зависти к более успешным людям ? Я уверен, ты ведь в жизни ничего не достиг и ничего путного не сделал
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.02.2020 21:24
    0
    Обидно за Зинченко. Его в данной ситуации, надо поддержать, а не говном поливать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности