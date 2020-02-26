Реал Мадрид – Манчестер Сити. Без Зинченко. Стартовые составы команд

В среду, 26 февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок пройдет в Мадриде на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итальянский арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 22:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

У гостей в заявке команды Пепа Гвардиолы не оказалось украинца Александра Зинченко.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду, Жезус.