В среду, 26 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский «Лион» на домашнем стадионе «Парк Олимпик Лионне» примет туринский «Ювентус».

Путь «Лиона» к плей-офф Лиги чемпионов был довольно сложным. Перед заключительным туром французский клуб мог занять любое из первых трех мест в группе G, где выступал вместе с немецким «Лейпцигом», португальской «Бенфикой» и российским «Зенитом».

К счастью для «детей», им хватило восьми очков, чтобы продолжить борьбу в самом престижном еврокубке. Лишь на одно очко меньше набрали «Бенфика» и «Зенит», а «Лейпциг» - на три балла больше.

«Ювентус» в последнем туре группового этапа играл без напряжения, ведь досрочно финишировал первым в квартете с мадридским «Атлетико», немецким «Байером» и российским «Локомотивом». Туринский клуб набрал 16 из 18 возможных очков, единственная ничья была зафиксирована в первом туре с «Атлетико» (2:2).

В чемпионате Франции у «Лион» дела идут плохо. После 26 туров команда Руди Гарсии занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. От зоны Лиги Европы «ткачи» отстают на четыре очка, а третий «Ренн» оторвался уже на семь баллов. В последнем туре «Лион» на выезде обыграл со счетом 2:0 «Мец», добыв таким образом первую победу в последних пяти матчах чемпионата.

У «Ювентуса» в национальном чемпионате дела идут лучше, чем у соперника, но все равно не гладко. Несмотря на то, что команда Маурицио Сарри является лидером Серии А, расслабиться пока себе позволить не может. Второй «Лацио» отстает лишь на один балл, да и «Интер» имеет всего на шесть баллов меньше и свой поединок в 25-м туре он еще не сыграл. В последнем матче «Ювентус» не без труда расправился со СПАЛом (2:1) на поле соперника.

Интересно, что «Лион» и «Ювентус» четыре раза встречались в официальных матчах и ни в одном из них итальянский клуб не проигрывал – три победы и ничья. Скорее всего, в ближайшее время переписать историю «Лиону» не удастся, так как чемпион Италии является фаворитом предстоящего противостояния. На победу «Ювентуса» в первом матче можно поставить за 1,93.

Ориентировочные составы:

«Лион»: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал; Дюбуа, Тусар, Ауар, Корне; Токо-Экамби, Дембеле, Террье.

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Бонуччи, де Лихт, Алекс Сандро; Хедира, Пьянич, Бентанкур; Куадрадо, Роналду, Дибала.

26 февраля, среда